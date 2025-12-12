Peter Wennink: meer dan 150 miljard euro investeren, anders raakt Nederland achterop

Als Nederland zijn welvaart wil behouden, zijn scherpe keuzes en forse investeringen noodzakelijk. Die investeringen komen nu niet los omdat de randvoorwaarden niet goed zijn. Dat blijkt uit een nieuw rapport, van kabinetsadviseur en voormalig ASML-topman Peter Wennink.

Nederland moet volop investeren in vier domeinen, vindt Wennink, waar het een strategische positie in kan verkrijgen en waar economische machtsblokken als China en de Verenigde Staten al op focussen. Het gaat om ‘digitalisering & AI’, ‘veiligheid & weerbaarheid’, ‘energie- & klimaattechnologie’ en ‘life sciences & biotechnologie’.

Gebeurt er niets, dan wordt Nederland nog afhankelijker van landen die wél investeren in cruciale technologieën.

Bovendien zal de Nederlandse economische basis dan langzaam ‘verkruimelen’. Zelfs bij een jaarlijkse economische groei van 0,5 procent moet Nederland over vijf jaar fors bezuinigen en gaat de kwaliteit van leven achteruit. Om in stand te houden wat we hebben, is jaarlijks minimaal 1,5 procent economische groei nodig.

Miljarden aan investeringen

Eén ding is zeker: de kosten gaan oplopen. Volgens Wennink moet er de komende tien jaar tussen de 151 en 187 miljard euro worden geïnvesteerd. ‘Maar als we niets doen, liggen de kosten vele malen hoger.’

Private partijen kunnen een groot deel van die investeringen voor hun rekening nemen. Maar de overheid heeft de taak om goede randvoorwaarden te creëren, vindt Wennink. Vergunningsverlening gaat te traag, stikstofproblematiek zet het land op slot, door netcongestie kunnen bedrijven niet groeien, de energieprijzen zijn hoog, qua infrastructuur is er sprake van achterstallig onderhoud en er is een groot tekort aan talent.

Alleen onder goede randvoorwaarden willen partijen investeren, Sterker, het ontbreken ervan is de grootste belemmering voor economische groei.

‘Nederland heeft de kennis en kunde, maar moet gericht investeren. Dat gebeurt nu niet, vanwege het ontbreken van kritische randvoorwaarden,’ aldus Wennink. ‘Pakken we dat aan, dan ligt er een enorm potentieel.’

51 projectvoorstellen

Eerder presenteerde Mario Draghi, oud-voorzitter van de Europese Centrale Bank, een soortgelijk alarmerend rapport over de Europese economie. Maar terwijl de Italiaan een jaar uittrok voor zijn rapport, deed Wennink het in drie maanden.‘Van tevoren lag er niets klaar, het was echt een pressure cooker.’

Wennink organiseerde ruim dertig ‘ronde tafels’, en meer dan duizend experts dachten met hem mee over waar Nederland in zou moeten investeren. Dat leverde 51 projectvoorstellen op, met een totale investeringsbehoefte van 126 miljard euro.

Investeringsbank en agentschap

Wennink pleit daarnaast voor een Nationale Investeringsbank. Daarmee kan al 100 miljard euro loskomen, denkt hij. Regelgeving moet worden aangepast, zodat banken en pensioenfondsen meer ruimte krijgen om te investeren. Nederland beschikt over veel kapitaal, maar de risicobereidheid moet omhoog.

Ook wil Wennink een Nationaal Agentschap, dat 2 miljard euro kan investeren in vroege innovaties. Zowel de Nationale Investeringsbank als het Nationaal Agentschap moet op afstand van de politiek opereren.