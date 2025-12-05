Nexperia-conflict: waarom Nederland machteloos staat tegenover Chinese bedrijven

Vincent Karremans (VVD), demissionair minister van Economische Zaken, moest zich donderdag 4 december in de Tweede Kamer verantwoorden voor zijn keuzes en handelen rondom chipfabrikant Nexperia.

Kamerleden stelden kritische vragen, maar toonden ook begrip voor het inzetten van het bevel.

In het debat verdedigde Karremans opnieuw zijn ingreep. De Wet beschikbaarheid goederen uit 1952 die hij daarvoor gebruikte, was volgens de minister de enige mogelijkheid om te voorkomen dat kennis, kunde en capaciteit van Nexperia uit Europa zouden verdwijnen.

Nexperia-CEO trok bedrijf leeg, aldus Karremans

Hij benadrukte nogmaals dat de eigenaar en CEO van Nexperia het bedrijf leegtrokken, en dat hij daarom zo snel mogelijk moest ingrijpen.

Bij het begin van het debat bleek dat er van tevoren een vertrouwelijke briefing was geweest, met meer details over het ingrijpen van Karremans.

Daardoor hadden de Kamerleden mogelijk al meer begrip gekregen voor de situatie. De meesten betoonden zich redelijk mild.

Nexperia-conflict: kritiek op Karremans

De grootste kritiek kwam van Laurens Dassen (Volt) en Tom van der Lee (GroenLinks-PvdA). Van der Lee vond dat de minister te ‘driest en onbesuisd’ gehandeld heeft. Ook vielen Kamerleden over het interview in The Guardian, waarin Karremans zei dat hij het zo opnieuw zou doen.

Volgens Dassen was het beter geweest als de minister Europese collega’s eerder had ingelicht over zijn besluit, omdat je dan sterker staat tegen China. Europese bondgenoten werden pas ingelicht toen het bevel al was ingegaan.

De minister verdedigde die keuze. Hij heeft wel overwogen om buitenlandse partners erin mee te nemen, maar besloot uiteindelijk om dat niet te doen vanwege de risico’s.

De kring van ingewijden moest zo klein mogelijk blijven, zodat de Chinese eigenaar er geen lucht van zou krijgen. Daarnaast zou het de snelheid uit het proces halen. Ook is het volgens ingewijden ongewoon om anderen in te lichten als het om de nationale veiligheid gaat.

Betere bescherming cruciale bedrijven

Tijdens het debat werd vooral duidelijk dat Nederland, maar ook Europa, te weinig middelen heeft om daadkrachtig in te grijpen in dit soort situaties.

Er zijn te weinig instrumenten die cruciale bedrijven beschermen tegen buitenlandse investeerders en overnames, bijvoorbeeld uit China en de Verenigde Staten.

Bovendien legt de Nexperia-situatie bloot hoe afhankelijk Europese bedrijven zijn van China. Nexperia is het enige bedrijf in Europa dat zogeheten simpele ‘legacy’ chips kan maken voor alledaagse producten zoals huishoudelijke apparaten, maar ook auto’s.

Kamer wil sterker beleid voor economische veiligheid

Daarom kwamen er na afloop moties die de economische veiligheid moeten verbeteren. Cruciale economische infrastructuur moet in kaart worden gebracht en de Europese chipindustrie uitgebreid.

Volgens de Kamerleden zouden er ook meer beleidsinstrumenten moeten komen die de economische veiligheid van Nederland en Europa verbeteren.

Zo werd er geopperd om de Wet Vifo (wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames) uit te breiden. Met die wet kan de overheid voorkomen dat cruciale bedrijven worden overgenomen door buitenlandse investeerders.

Maar daar zitten grenzen aan: de wet kan niet gebruikt worden om in te grijpen bij transacties voor 2020.

Nexperia werd bijvoorbeeld in 2019 door de huidige Chinese eigenaar overgenomen, daarom was de wet niet toepasbaar. Ook op Europees niveau moet er worden gekeken naar een effectiever gezamenlijk economisch veiligheidsbeleid.