Nederlandse economie doet het niet slecht, maar het moet beter

De feiten: Economie bleef overeindBronnen: ABN AMRO, CPB, DNB, ING, Rabobank
De Nederlandse economie werd het afgelopen jaar flink op de proef gesteld. Het onvoorspelbare beleid van de Amerikaanse president Donald Trump testte het vertrouwen van bedrijven en consumenten. Daarnaast bleef de inflatie hoog en de arbeidsmarkt krap.
Ondanks deze uitdagingen komt de groei van de Nederlandse economie over 2025 uit op 1,7 procent. Dat blijkt uit recente ramingen van de drie Nederlandse grootbanken ABN AMRO, ING en Rabobank.
Bijna 1,5 procent groei verwacht voor 2026-2027
De economie doet het daarmee iets beter dan eerder verwacht. Eind 2024 gingen zowel het Centraal Planbureau (CPB) als De Nederlandsche Bank (DNB) uit van 1,5 procent groei in 2025.
Ook voor de komende twee jaar zijn de vooruitzichten niet slecht. Voor 2026 verwachten ING en Rabobank 1,3 procent groei en ABN AMRO 1,2 procent.
In 2027 versnelt de economie bij zowel ING (1,5 procent) als ABN AMRO (1,4 procent). Extra koopkracht leidt tot meer consumptie. Daarnaast stijgen de investeringen uit het bedrijfsleven nu de rust – na alle handelsbeslommeringen – terugkeert.
Rem op economie door knelpunten
De economische bureaus van de grootbanken zien dat de Nederlandse economie redelijk draait. Tegelijkertijd kan het beter.
Knelpunten zoals netcongestie en stikstof belemmeren investeringen in verdere groei en dat remt de groei van de economie. De banken hebben hoop dat een nieuw kabinet deze knelpunten aanpakt.
Wie zegt wat over de Nederlandse economie?Bron: Economisch Bureau ABN AMRO, RaboResearch, ING Research
- ‘Ondanks invoerheffingen, te hoge inflatie en onzekerheid staat de Nederlandse economie er eind 2025 steviger voor dan gedacht. Door minder onzekerheid, renteverlagingen, overheidsinvesteringen en koopkrachtwinst zet de groei in 2026 en 2027 door,’ verwacht het Economisch Bureau van ABN AMRO.
- ‘Consumenten zijn de voornaamste aanjagers van de voorziene groei zowel dit jaar, als naar verwachting in de komende twee jaar. Afgelopen jaren zagen huishoudens hun reële inkomen gestaag herstellen van de energiecrisis, en ook in 2026 en 2027 stijgen de lonen naar verwachting harder dan de consumentenprijzen,’ verwacht RaboResearch.
- ‘Aansterkende Europese investeringen in de loop van 2026 bieden op de Europese thuismarkt zeker kansen voor Nederlandse exporteurs. Denk bijvoorbeeld aan de infrastructuurinvesteringen als gevolg van ruimer begrotingsbeleid in Duitsland,’ schrijft ING Research.
EW’s visie: Nederlandse economie draait, maar tempo moet omhoogDoor: Max Erich, redacteur Economie
Het jaar 2025 voelt op economisch gebied als een ontsnapping. Het radicale beleid van de Amerikaanse president Donald Trump dreigde de wereldhandel lam te leggen. Niet fijn voor handelsland Nederland.
Economie groeit naar verwachting 1,7 procent
Hoewel de importtarieven zeker schadelijk waren, is de economie veerkrachtig. De verwachte groei van de Nederlandse economie is dit jaar 1,7 procent. Niet verkeerd, gezien de omstandigheden.
Ook in de komende jaren draait Nederland in redelijk tempo door, met gemiddeld een kleine anderhalf procent groei.
Toch waarschuwen economen voor de toekomst. Structurele knelpunten zoals netcongestie, het stikstofdossier en krapte op de arbeidsmarkt sputteren door. De Nederlandse economie kan harder groeien zonder deze rem.
Verdienvermogen moet omhoog
Die snellere groei is noodzakelijk om ons welvaartsniveau vast te houden. Uitgaven aan defensie en zorg stijgen. Als Nederland bij de rijkste landen ter wereld wil blijven horen, dan moet het verdienvermogen toenemen.
Oud ASML-topman Peter Wennink maakte het afgelopen week in zijn rapport – een advies over het investeringsklimaat en toekomstig verdienvermogen van Nederland – concreet. Een groei van gemiddeld 1,5 tot 2 procent per jaar is noodzakelijk om de stijging in uitgaven bij te benen en onze koopkracht en voorzieningen op een gelijk niveau te houden.
Het is daarom te hopen dat de politiek nu echt aan de slag gaat met de adviezen van Wennink en structurele knelpunten aanpakt. Alleen dan kan het bedrijfsleven investeren in broodnodige toekomstige groei.
Verdere verdieping: Ramingen economieBronnen: ABN AMRO, CPB, DNB, EC, ING, OECD, Rabobank
Het Centraal Planbureau gaf op Prinsjesdag ramingen af voor het komende jaar en voorspelde 1,6 procent groei in 2025 en 1,4 procent in 2026.
Medio november kwam de Europese Commissie (EC) met de herfstraming. De EC schatte de groei van de Nederlandse economie in op 1,7 procent dit jaar, gevolgd door 1,3 en 1,7 procent in 2026 en 2027.
De ramingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) zijn in lijn met die van de EC.
Recent kwamen de onderzoeksafdelingen van de banken met nieuwe ramingen. Ook zij zien gunstige cijfers voor 2025. ABN AMRO, ING en Rabobank verwachten 1,7 procent groei.
De banken ABN AMRO, ING en Rabobank leveren ook prognoses per sector voor 2026 en 2027.
Later deze week presenteert DNB haar nieuwe ramingen voor de Nederlandse economie.