Nederlandse economie doet het niet slecht, maar het moet beter

Bronnen: ABN AMRO, CPB, DNB, ING, Rabobank

De Nederlandse economie werd het afgelopen jaar flink op de proef gesteld. Het onvoorspelbare beleid van de Amerikaanse president Donald Trump testte het vertrouwen van bedrijven en consumenten. Daarnaast bleef de inflatie hoog en de arbeidsmarkt krap.

Ondanks deze uitdagingen komt de groei van de Nederlandse economie over 2025 uit op 1,7 procent. Dat blijkt uit recente ramingen van de drie Nederlandse grootbanken ABN AMRO, ING en Rabobank.

Bijna 1,5 procent groei verwacht voor 2026-2027

De economie doet het daarmee iets beter dan eerder verwacht. Eind 2024 gingen zowel het Centraal Planbureau (CPB) als De Nederlandsche Bank (DNB) uit van 1,5 procent groei in 2025.

Ook voor de komende twee jaar zijn de vooruitzichten niet slecht. Voor 2026 verwachten ING en Rabobank 1,3 procent groei en ABN AMRO 1,2 procent.

In 2027 versnelt de economie bij zowel ING (1,5 procent) als ABN AMRO (1,4 procent). Extra koopkracht leidt tot meer consumptie. Daarnaast stijgen de investeringen uit het bedrijfsleven nu de rust – na alle handelsbeslommeringen – terugkeert.

Rem op economie door knelpunten

De economische bureaus van de grootbanken zien dat de Nederlandse economie redelijk draait. Tegelijkertijd kan het beter.

Knelpunten zoals netcongestie en stikstof belemmeren investeringen in verdere groei en dat remt de groei van de economie. De banken hebben hoop dat een nieuw kabinet deze knelpunten aanpakt.