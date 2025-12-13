Wat hebben staatsgeheime documenten, premier Schoof en Marokko met elkaar te maken?

Het Openbaar Ministerie zal een 35-jarige medewerker van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) niet langer vervolgen in een grote spionagezaak. Dat werd 10 december bekend op een pro-forma-zitting in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam.

De inwoner van Gouda gold aanvankelijk als medeverdachte, maar volgens het OM heeft zij zich slechts aan ‘mineure feiten’ schuldig gemaakt en geldt haar voorarrest als voldoende straf.

Verdachte Abderrahim el M. (65) mag het proces verder in vrijheid afwachten. Ook hij zat eerder in voorarrest.

El M. wilde volgens het OM 46 terabyte aan informatie – zo’n 11,5 miljard A4’tjes – aan de Marokkaanse veiligheidsdiensten geven. Hij had volgens de AIVD toegang tot geheime informatie, zoals inlichtingen over terrorisme.

Premier Schoof zou op hoogte zijn van ‘werkwijze’

In oktober 2023 werd El M., analist en tolk bij de NCTV – met ook de Marokkaanse nationaliteit – opgepakt op Schiphol. Hij stond op het punt een vliegtuig naar Marokko te nemen. In zijn bagage trof de politie USB-sticks en gegevensdragers aan met staatsgeheime informatie.

Ook bij een huiszoeking vonden rechercheurs vele geheime documenten, onder meer op zijn nachtkastje, in de kinderkamer, en in dozen op zolder. Veiligheidsdienst AIVD had eerder vastgesteld dat El M. op het werk staatsgeheime stukken printte en mee naar huis nam. De AIVD maakte hier melding van, wat leidde tot zijn arrestatie.

De verdachte verklaarde eerder op zitting dat hij geen staatsgeheime informatie aan Marokko verstrekte en dat hij de zaak kan ‘uitleggen’. Zijn advocaat vroeg de rechtbank al om diverse getuigen te horen, onder wie AIVD-directeur Erik Akerboom en premier Dick Schoof, die in het verleden hoofd van de NCTV was.

Volgens de verdachte zou Schoof op de hoogte zijn geweest van zijn ‘werkwijze’ en daarmee hebben ingestemd. Het OM verzette zich in eerste instantie tegen het horen van de premier. Toch gebeurde het eerder dit jaar, achter gesloten deuren.

Beveiliging bij NCTV niet op orde

De omvang van het lek leidde tot een onderzoek door de Auditdienst Rijk. In november 2024 verscheen een aanvullend onderzoek van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). Beide kwamen tot stevige conclusies.

Zo was de informatiebeveiliging bij zowel de NCTV als de politie niet op orde: er was beperkte controle over wie welke gevoelige informatie inzag, kon printen en kon meenemen. Er ontbraken ‘structurele risicoanalyses’.

Ook waren de maatregelen ontoereikend om misbruik door medewerkers te voorkomen. De Auditdienst Rijk spreekt van een cultuurprobleem, met verslapte aandacht en medewerkers die richtlijnen niet kenden. De dienst sluit niet uit dat eerder staatsgeheime informatie is gelekt.

De CTIVD benadrukt dat het hele stelsel van informatiebeveiliging kwetsbaar is, en dat de NCTV signalen over gebrekkige beveiliging sneller en beter moet oppakken.