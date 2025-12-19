‘MisterGreen stopt’: gedaalde restwaarden Tesla’s draaien leasemaatschappij de nek om

Bron: BNR

De afwikkeling is nog niet rond: eerst moet toezichthouder ACM de vlootoverdracht goedkeuren. Daarmee nadert een vroeg icoon van de elektrische leasemarkt zijn einde.

Er is voorlopig geen uitzicht op betaling voor de investeerders die via het platform DuurzaamInvesteren ruim 20 miljoen euro staken in achtergestelde obligaties. Ook banken als ING en ABN AMRO blijven deels met lege handen achter.

Pogingen om nieuw kapitaal aan te trekken, liepen stuk op ‘beperkte belangstelling uit de markt’, zoals MisterGreen zelf schrijft.

Door de snel dalende restwaarde van tweedehands Tesla’s moest MisterGreen in 2023 al 41,3 miljoen euro afschrijven. En dan waren er ook nog hogere rentes en problemen met Tesla zelf: reputatieschade, strategische wendingen, de grillen van CEO Elon Musk.

Het leasebedrijf, dat enkel Tesla’s aanbiedt, heeft geen koper gevonden die de schulden kan overnemen. Het verkoopt daarom zijn complete vloot: de Nederlandse en Belgische auto’s gaan naar Rebel Lease, de Duitse naar Van Mossel Lease.

Leasebedrijf MisterGreen sluit zijn deuren nadat het is gedupeerd door gedaalde restwaarden van Tesla’s. Dat blijkt uit correspondentie in handen van BNR.

Bron: BNR, Barend Lambrechtsen

Door: Robert Smid, redacteur Automotive

Het leek een goed idee, zes jaar geleden: investeren in de Tesla’s van Elon Musk. Wat kon er nou misgaan met auto’s die een hip en duurzaam imago hadden, weinig onderhoud vroegen en dankzij fiscale voordelen massaal de zakelijke markt veroverden? Voor leasemaatschappijen was het een gouden kans.

Ook Mark Schreurs, co-CEO van MisterGreen, zag het potentieel. Het bedrijf ging volledig voor Tesla. Alleen Tesla’s waren te leasen. Achteraf blijkt het een recept voor ellende.

Lees ook | Tesla-exit Elon Musk nabij? Bestuursvoorzitter dumpt alvast aandelen

Restwaarden Tesla’s nekken MisterGreen

Sinds de restwaardecrash in 2024 keek de sector al argwanend naar MisterGreen, het enige grote leasebedrijf dat al zijn pijlen op één merk richtte. Begin 2025 verschenen de eerste alarmsignalen: stille veilingen, een stop op nieuwe contracten, en particuliere beleggers die al maanden geen update kregen. Het bedrijf leek de controle te zijn verloren.

Nu verkoopt MisterGreen zijn vloot aan Van Mossel, een logische partij gezien zijn positie in de Nederlandse automotivesector.

Verrassender is dat ook Rebel Lease, een behoorlijk kleinere leaser dan Van Mossel, een deel overneemt. Die stap valt te prijzen, maar is vooral mogelijk doordat MisterGreen het verlies draagt en anderen goedkoop kunnen instappen.

Lees ook | Dit is het halfbakken wapen waarmee Elon Musk Tesla wil redden: ‘Bittere teleurstelling’

MisterGreen en Tesla’s in 2019: visionair, maar kwetsbaar

De keuze voor Tesla was in 2019 nog visionair. Maar toen de markt kantelde, werd het gebrek aan spreiding van merken MisterGreen fataal.

Gebruikte Tesla’s daalden scherp in waarde, door prijsverlagingen van Tesla zelf en een massale terugkeer van auto’s uit het fiscale topjaar 2019.

Voor een leasemaatschappij met één merk betekent dat: geen buffer, geen alternatief, geen lucht.

MisterGreen naar veiling met in restwaarde gedaalde Tesla’s

Auto’s laten veilen, zoals MisterGreen deed, levert snel geld op, maar nauwelijks marge. Een auto die bijna 60.000 euro kostte, brengt nu soms maar eenvijfde op. De opbrengst gaat rechtstreeks naar banken met pandrecht.

Uit de jaarrekening van 2023 blijkt dat onder meer ABN AMRO en ING onder de financiers vallen. Zij hebben als ‘senior financiers’ voorrang om te worden terugbetaald. Particuliere beleggers, goed voor ruim 20 miljoen euro aan investeringen in MisterGreen, staan achteraan in de rij en ontvangen sinds deze maand geen rente.

Lees ook | Tesla’s dalen massaal in waarde – en dat is beter nieuws dan u denkt

De markt keert zich af van Tesla door meer dan alleen lage restwaarden

Nieuwe Tesla’s verkopen minder goed, tweedehands modellen gaan vooral voor dumpprijzen van de hand. Elektrische occasions leasen is intussen niet populair: consumenten kiezen voor hetzelfde bedrag liever een gebruikte elektrische of brandstofauto. De ANWB zag de belangstelling voor elektrische auto’s zelfs dalen.

Lees ook | Deze auto maakt elektrisch rijden betaalbaar – en daarmee barst de strijd nu écht los

MisterGreen: een pionier met te weinig reserve

MisterGreen heeft Nederland geholpen sneller elektrisch te rijden. Maar pionieren zonder buffer is ondernemen op het scherp van de snede.

Andere leasemaatschappijen konden de restwaardeklappen opvangen dankzij een mix van brandstof-, hybride- en elektrische modellen van meerdere merken. Dat laat zien hoe belangrijk diversificatie is.

Het risico is nu dat de gesubsidieerde Tesla’s alsnog naar het buitenland verdwijnen, en daarmee de Nederlandse elektrificatie niet verder helpen.

Lees ook | Officieel: verkoopverbod nieuwe brandstofmotoren van de baan. Dit zijn de nieuwe plannen

Den Haag, subsidies, Tesla’s en geen stabiel beleid

MisterGreen is groot geworden dankzij onder meer subsidies op elektrische auto’s. Nu blijkt: zodra Den Haag geen stabiel beleid voert, vallen ook pioniers als MisterGreen om.

Onlangs koos het kabinet voor een strafmaatregel tegen de autobranche in de vorm van een zogeheten pseudo-eindheffing, waarmee het zal bereiken wat het juist niet wil: een minder groen wagenpark. Terwijl de branche behoefte heeft aan consistent en voorspelbaar subsidiebeleid.

Live | Wegenbelasting elektrische auto stijgt fors in 2026: dit betekent het voor u