‘MisterGreen stopt’: gedaalde restwaarden Tesla’s draaien leasemaatschappij de nek om

De feiten: MisterGreen staat op omvallen door gedaalde restwaarden Tesla's
Leasebedrijf MisterGreen sluit zijn deuren nadat het is gedupeerd door gedaalde restwaarden van Tesla’s. Dat blijkt uit correspondentie in handen van BNR.
Het leasebedrijf, dat enkel Tesla’s aanbiedt, heeft geen koper gevonden die de schulden kan overnemen. Het verkoopt daarom zijn complete vloot: de Nederlandse en Belgische auto’s gaan naar Rebel Lease, de Duitse naar Van Mossel Lease.
Restwaarden Tesla’s
Door de snel dalende restwaarde van tweedehands Tesla’s moest MisterGreen in 2023 al 41,3 miljoen euro afschrijven. En dan waren er ook nog hogere rentes en problemen met Tesla zelf: reputatieschade, strategische wendingen, de grillen van CEO Elon Musk.
Pogingen om nieuw kapitaal aan te trekken, liepen stuk op ‘beperkte belangstelling uit de markt’, zoals MisterGreen zelf schrijft.
MisterGreen en investeerders
Er is voorlopig geen uitzicht op betaling voor de investeerders die via het platform DuurzaamInvesteren ruim 20 miljoen euro staken in achtergestelde obligaties. Ook banken als ING en ABN AMRO blijven deels met lege handen achter.
De afwikkeling is nog niet rond: eerst moet toezichthouder ACM de vlootoverdracht goedkeuren. Daarmee nadert een vroeg icoon van de elektrische leasemarkt zijn einde.
Wie zegt wat over MisterGreen, Tesla en restwaarden?
- ‘Marktomstandigheden en de situatie bij Tesla speelden een belangrijke rol’, schrijft leasebedrijf MisterGreen in een brief aan obligatiehouders. ‘Op basis van de huidige situatie het niet mogelijk is om betalingen aan de achtergestelde obligatiehouders te doen.’
- ‘Dat MisterGreen het niet ging redden, was wel te verwachten,’ zegt Barend Lambrechtsen, leasing-expert en director bij KPI Training BV, aan EW. Dat Van Mossel een deel van de vloot overneemt, noemt Lambrechtsen ‘een logische keuze’.
- Lambrechtsen: ‘Van Rebel Lease zou ik het minder snel verwachten, maar het past wel in hun ambitie te groeien. Bovendien zijn ze kapitaalkrachtig. Andere leasemaatschappijen zullen er niet zoveel last van hebben. Ik denk dat die de portefeuille ook hadden kunnen overnemen, daar hebben ze bewust niet voor gekozen.’
- ‘MisterGreen wedde op één paard, en dan ook nog het verkeerde paard: Tesla,’ zegt Luberto van Buiten, oud-hoofdredacteur van vakblad Automotive Management tegen EW. Hij werkt als zelfstandig journalist voor onder meer de website Fleet Europe.
- Van Buiten: ‘Dit merk kreeg net als andere elektrische-automerken klappen door de achterblijvende vraag op de occasionmarkt, waardoor de restwaarde daalde. Maar het kreeg ook nog een uppercut van nota bene Elon Musk zelf, door zijn optreden als rechterhand van Trump − wat imagoschade opleverde − en het volatiele prijsbeleid.’
- Van Buiten: ‘Met enige fantasie kun je een parallel trekken met verhuurbedrijf Hertz in de Verenigde Staten. Dat kocht in 2021 honderdduizend Tesla’s, als onderdeel van een comeback-strategie waarbij elektrische auto’s speerpunt werden. Door de hoge reparatiekosten, het slechte onderhoudsnetwerk en de kelderende restwaarden moest de verhuurder vorig jaar een aanzienlijk deel van deze Tesla-vloot met miljoenenverlies verkopen.’
EW’s visie: MisterGreen en Tesla, van visionaire gok naar dure misrekeningDoor: Robert Smid, redacteur Automotive
Het leek een goed idee, zes jaar geleden: investeren in de Tesla’s van Elon Musk. Wat kon er nou misgaan met auto’s die een hip en duurzaam imago hadden, weinig onderhoud vroegen en dankzij fiscale voordelen massaal de zakelijke markt veroverden? Voor leasemaatschappijen was het een gouden kans.
Ook Mark Schreurs, co-CEO van MisterGreen, zag het potentieel. Het bedrijf ging volledig voor Tesla. Alleen Tesla’s waren te leasen. Achteraf blijkt het een recept voor ellende.
Restwaarden Tesla’s nekken MisterGreen
Sinds de restwaardecrash in 2024 keek de sector al argwanend naar MisterGreen, het enige grote leasebedrijf dat al zijn pijlen op één merk richtte. Begin 2025 verschenen de eerste alarmsignalen: stille veilingen, een stop op nieuwe contracten, en particuliere beleggers die al maanden geen update kregen. Het bedrijf leek de controle te zijn verloren.
Nu verkoopt MisterGreen zijn vloot aan Van Mossel, een logische partij gezien zijn positie in de Nederlandse automotivesector.
Verrassender is dat ook Rebel Lease, een behoorlijk kleinere leaser dan Van Mossel, een deel overneemt. Die stap valt te prijzen, maar is vooral mogelijk doordat MisterGreen het verlies draagt en anderen goedkoop kunnen instappen.
MisterGreen en Tesla’s in 2019: visionair, maar kwetsbaar
De keuze voor Tesla was in 2019 nog visionair. Maar toen de markt kantelde, werd het gebrek aan spreiding van merken MisterGreen fataal.
Gebruikte Tesla’s daalden scherp in waarde, door prijsverlagingen van Tesla zelf en een massale terugkeer van auto’s uit het fiscale topjaar 2019.
Voor een leasemaatschappij met één merk betekent dat: geen buffer, geen alternatief, geen lucht.
MisterGreen naar veiling met in restwaarde gedaalde Tesla’s
Auto’s laten veilen, zoals MisterGreen deed, levert snel geld op, maar nauwelijks marge. Een auto die bijna 60.000 euro kostte, brengt nu soms maar eenvijfde op. De opbrengst gaat rechtstreeks naar banken met pandrecht.
Uit de jaarrekening van 2023 blijkt dat onder meer ABN AMRO en ING onder de financiers vallen. Zij hebben als ‘senior financiers’ voorrang om te worden terugbetaald. Particuliere beleggers, goed voor ruim 20 miljoen euro aan investeringen in MisterGreen, staan achteraan in de rij en ontvangen sinds deze maand geen rente.
De markt keert zich af van Tesla door meer dan alleen lage restwaarden
Nieuwe Tesla’s verkopen minder goed, tweedehands modellen gaan vooral voor dumpprijzen van de hand. Elektrische occasions leasen is intussen niet populair: consumenten kiezen voor hetzelfde bedrag liever een gebruikte elektrische of brandstofauto. De ANWB zag de belangstelling voor elektrische auto’s zelfs dalen.
MisterGreen: een pionier met te weinig reserve
MisterGreen heeft Nederland geholpen sneller elektrisch te rijden. Maar pionieren zonder buffer is ondernemen op het scherp van de snede.
Andere leasemaatschappijen konden de restwaardeklappen opvangen dankzij een mix van brandstof-, hybride- en elektrische modellen van meerdere merken. Dat laat zien hoe belangrijk diversificatie is.
Het risico is nu dat de gesubsidieerde Tesla’s alsnog naar het buitenland verdwijnen, en daarmee de Nederlandse elektrificatie niet verder helpen.
Den Haag, subsidies, Tesla’s en geen stabiel beleid
MisterGreen is groot geworden dankzij onder meer subsidies op elektrische auto’s. Nu blijkt: zodra Den Haag geen stabiel beleid voert, vallen ook pioniers als MisterGreen om.
Onlangs koos het kabinet voor een strafmaatregel tegen de autobranche in de vorm van een zogeheten pseudo-eindheffing, waarmee het zal bereiken wat het juist niet wil: een minder groen wagenpark. Terwijl de branche behoefte heeft aan consistent en voorspelbaar subsidiebeleid.
