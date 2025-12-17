Kabinet past 218 regels aan en verlaagt regeldruk voor ondernemers

De feiten: Minister Karremans past 218 regels aanBron: Open overheid
De afgelopen jaren klaagden ondernemers over toenemende regeldruk. Vincent Karremans (VVD), demissionair minister van Economische Zaken, komt nu met verlichting en kondigt aan 218 regels aan te passen, 73 daarvan worden helemaal geschrapt. Uiteindelijk wil Karremans 500 regels aanpassen of schrappen voor de zomer van 2026.
De afgelopen maanden hebben ministeries in kaart gebracht welke regels ondernemers onnodig belasten. De meeste ‘onnodige’ regels komen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, daar worden 52 regels aangepast. Het ministerie van Justitie en Veiligheid volgt met 36 regels, Financiën en Economische Zaken passen allebei 32 regels aan.
Zo hoeven bedrijven tot 250 medewerkers niet meer te rapporteren hoe werknemers reizen, krijgen bedrijven minder verplichte vragenlijsten van het Centraal Bureau voor de Statistiek en krijgen werkgevers niet meer direct een boete als ze een ziekmelding per ongeluk te laat doen bij het UWV.
De hele lijst met 218 aangepaste regels is hier te vinden.
Ook heeft het kabinet de regeldruk in diverse sectoren laten onderzoeken, overlegd met brancheverenigingen en geluisterd naar de bevindingen van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR).
Overleg ministeries
Het is niet makkelijk om een wet of regel aan te passen, dat vergt veel overleg tussen ministeries. ‘De regelgeving die we hebben, is een ingewikkeld bouwwerk geworden,’ schrijft Karremans in zijn Kamerbrief over de aanpak van regeldruk.
Ook houdt het bedrijfsleven soms al rekening met regelgeving en heeft er al in geïnvesteerd. Je zet er dus niet zomaar een streep doorheen. Bovendien is de ambtelijke wil vaak niet groot. De meeste regels zijn met de beste bedoelingen bedacht, en zijn soms ook nodig om bijvoorbeeld de kwaliteit van producten te waarborgen of oneerlijke concurrentie te voorkomen.
EW's visie: regelreflex aanpakkenDoor: Lotte Elbrink, redacteur Economie
Minister Karremans heeft een duidelijk doel gesteld en daarmee is de aanpak van regeldruk minder vrijblijvend geworden. Uiteindelijk wil hij ondernemers meer vertrouwen geven en minder onnodige regeldruk veroorzaken. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
Zo schreef het FD recent dat het kabinet strengere eisen gaat stellen aan bedrijven die aan overheidsopdrachten werken die raken aan de nationale veiligheid. Dat zou 400 nieuwe regels opleveren. Het bedrijfsleven vreest dat het leidt tot een flinke toename van de regeldruk, vooral voor mkb-bedrijven.
Meer regels uit angst voor fouten
De overheid heeft de neiging om bij wantrouwen of problemen te grijpen naar regels. Daar ligt een dieper vraagstuk onder, zei Marijke van Hees, voorzitter van ATR, eerder tegen EW. ‘Er zijn een zeker wantrouwen in de samenleving en een enorme drang tot controle. Zouden we soms niet gewoon wat meer fouten mogen maken? De maatschappij en de politiek zouden over die fundamentele vraagstukken in gesprek moeten gaan.’
De aanpak van regeldruk gaat niet alleen om het schrappen van regels, het vraagt ook om een andere mentaliteit.
Verdieping: Wennink pleit voor aanpak regeldruk
Deze week was er meer aandacht voor het ondernemingsklimaat. Ook Peter Wennink pleit in zijn veelbesproken rapport De route naar toekomstige welvaart voor de aanpak van regeldruk. Een speciale regeringscommissaris zou daar volgens hem op moeten toezien.
Volgens Wennink moeten de juiste randvoorwaarden ervoor zorgen dat er meer grootschalige private investeringen in het Nederlandse bedrijfsleven worden gedaan. Ook het verminderen van regeldruk is een van die randvoorwaarden.
Wettelijke verplichtingen mkb
Mkb’ers moeten voldoen aan 71 tot 93 wettelijke verplichtingen, blijkt uit de Regeldrukmonitor van het ministerie van Economische Zaken. Die lopen uiteen van verplichtingen rondom de re-integratie van een zieke medewerker tot regels voor voedselveiligheid.
Het naleven van alle regels kost ondernemers geld: tussen de 38.000 euro en 240.000 euro per jaar, afhankelijk van de bedrijfsomvang en het type activiteiten. Vooral voor kleine ondernemers is het vaak moeilijk om aan alle verplichtingen en kosten te voldoen.
Ondernemers zouden geen plezier meer hebben in hun werk en zelfs stoppen, omdat ze ondernemen niet meer leuk vinden. Complexe regelgeving verstikt het ondernemingsklimaat en verdienvermogen.
Wie zegt wat over de regeldrukBron: De Telegraaf, BNR
- Vincent Karremans over zijn aanpak: ‘De reflex van de overheid is om risico’s weg te managen met regels, vaak tot ver achter de komma. Voor veel ondernemers vergaat daardoor de lust om te ondernemen. Dat verstikt ons ondernemingsklimaat en daarmee ons verdienvermogen. Daarom is snoeien in de regeldruk hoognodig.’
- Jacco Vonhof, voorzitter MKB Nederland, in De Telegraaf over te veel aan regels: ‘Die zorgen ervoor dat bedrijven in het mkb niet meer groeien. Ze maken ook minder winst. En van de 1,6 miljoen zzp’ers in dit land wil maar 3 procent personeel in dienst nemen. Dat zegt genoeg.’
- Maurice Crusio, al 37 jaar eigenaar van zijn kapperszaak, eerder in EW: ‘Verplichtingen waren er altijd al. Logisch, regels horen erbij. Maar in de beginjaren bleef het bij een aantal standaardverantwoordelijkheden. Inmiddels ben je verplicht wekelijks de werkvloer af te gaan om lijstjes af te vinken,’ zegt Crusio, die ook voorzitter is van branchevereniging Algemene Nederlandse Kappers Organisatie (ANKO).
- Op BNR noemde Peter Wennink regeldruk een belangrijk knelpunt voor investeringen. Zo worden datacenters lokaal tegengehouden terwijl ze van nationaal belang zijn, loopt vergroening in de Rotterdamse haven vast op regelgeving en krijgen start-ups geen subsidie, omdat ze formeel als ‘onderneming in moeilijkheden’ worden gezien. ‘Dat is een rigide toepassing van regels. Pas dat anders toe, want dat kan.’