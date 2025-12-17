Kabinet past 218 regels aan en verlaagt regeldruk voor ondernemers

Bron: Open overheid

De afgelopen jaren klaagden ondernemers over toenemende regeldruk. Vincent Karremans (VVD), demissionair minister van Economische Zaken, komt nu met verlichting en kondigt aan 218 regels aan te passen, 73 daarvan worden helemaal geschrapt. Uiteindelijk wil Karremans 500 regels aanpassen of schrappen voor de zomer van 2026.

De afgelopen maanden hebben ministeries in kaart gebracht welke regels ondernemers onnodig belasten. De meeste ‘onnodige’ regels komen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, daar worden 52 regels aangepast. Het ministerie van Justitie en Veiligheid volgt met 36 regels, Financiën en Economische Zaken passen allebei 32 regels aan.

Zo hoeven bedrijven tot 250 medewerkers niet meer te rapporteren hoe werknemers reizen, krijgen bedrijven minder verplichte vragenlijsten van het Centraal Bureau voor de Statistiek en krijgen werkgevers niet meer direct een boete als ze een ziekmelding per ongeluk te laat doen bij het UWV.

De hele lijst met 218 aangepaste regels is hier te vinden.

Ook heeft het kabinet de regeldruk in diverse sectoren laten onderzoeken, overlegd met brancheverenigingen en geluisterd naar de bevindingen van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR).

Overleg ministeries

Het is niet makkelijk om een wet of regel aan te passen, dat vergt veel overleg tussen ministeries. ‘De regelgeving die we hebben, is een ingewikkeld bouwwerk geworden,’ schrijft Karremans in zijn Kamerbrief over de aanpak van regeldruk.

Ook houdt het bedrijfsleven soms al rekening met regelgeving en heeft er al in geïnvesteerd. Je zet er dus niet zomaar een streep doorheen. Bovendien is de ambtelijke wil vaak niet groot. De meeste regels zijn met de beste bedoelingen bedacht, en zijn soms ook nodig om bijvoorbeeld de kwaliteit van producten te waarborgen of oneerlijke concurrentie te voorkomen.