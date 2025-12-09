Komt Trumps wens uit? Fed beslist woensdag over rente

De feiten: Trump tegemoetkomen of rente verlagen?Bron: Federal Reserve
Woensdagavond om 20.00 uur Nederlandse tijd maakt de Fed de volgende rentestap bekend. Houdt de Federal Reserve, de koepel van Amerikaanse centrale banken, de korte rente binnen de bandbreedte 3,75 procent tot 4 procent? Of komen de bankiers tegemoet aan de vurige wens van president Donald Trump en verlagen ze de rente?
Werkloosheid loopt op in VS
De Fed moet streven naar een sterke arbeidsmarkt met voldoende werkgelegenheid, én naar stabiele prijzen. Dit dubbelmandaat leidt tot hoofdbrekens bij de Amerikaanse centrale bankiers. Want de werkloosheid loopt licht op (in september had 4,4 procent van de Amerikaanse beroepsbevolking geen baan), terwijl de inflatie met een kleine 3 procent al geruime tijd boven het gewenste niveau van 2 procent ligt.
Om de inflatie te temperen zal de rente omhoog moeten, maar dat is niet gunstig voor de werkgelegenheid. Bovendien zijn cijfers over prijzen en werkgelegenheid vertraagd of nog niet volledig, door de recente shutdown van de Amerikaanse overheid. Omdat ook de statistiekbureaus tijdelijk op slot zijn gegaan, stuurt de Fed daardoor deels in de mist.
Daarbij komt dat de effecten van de importheffingen die Trump dit jaar heeft ingevoerd nog niet zijn uitgekristalliseerd. Dat geldt ook voor het op grote schaal uitzetten van illegale immigranten. De economische groei neemt af, maar er komen meer vacatures.
Wie zegt wat over de Amerikaanse economie: Van hoge schulden tot heffingen die onder druk staan
- Met een staatsschuld van zo’n 35.000 miljard euro (125 procent van de economie) en een jaarlijks begrotingstekort van om en nabij 7 procent, voorziet de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, problemen op langere termijn. ‘Het begrotingsbeleid bevindt zich op een onhoudbaar pad, met grote structurele tekorten en een hoge en stijgende schuldquote.’
- President Donald Trump maakt zich zorgen over het Amerikaanse Hooggerechtshof. De hoogste rechters kunnen besluiten dat de importheffingen op ondeugdelijke gronden zijn ingevoerd. Op zijn sociale berichtendienst Truth Social schrijft Trump: ‘De grootste bedreiging in de geschiedenis voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten zou een negatieve uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof over tarieven (importheffingen) zijn. We zouden financieel weerloos zijn.’
- Aandelenbeurzen zijn in de laatste jaren hard gestegen, maar in 2026 gaat het mis, vreest de Amerikaanse topeconoom Kenneth Rogoff. In EW zegt hij deze week: ‘Die zeepbel moet een keer barsten. Ik heb geen idee wanneer dat gaat gebeuren. Maar als je me een pistool op mijn hoofd zou zetten, zou ik zeggen dat over een maand de beurzen beduidend lager staan dan nu.’
Verdere verdieping: De Amerikaanse economie beweegt zich in een K-richting
Zet de ontwikkeling van de Amerikaanse economie in een grafiek en een K-vorm tekent zich af. Het bovenste deel van de K, de oplopende lijn, geeft de AI-sector weer: veel investeringen, veel werkgelegenheid, hoge verwachte winstgevendheid. Dat komt met name de hogere inkomensgroepen ten goede.
Achterblijvende investeringen
Het onderste deel van de K geeft de neergang in het grootste deel van de economie weer: achterblijvende investeringen en kwakkelende werkgelegenheid. Huishoudens met midden- en lagere inkomens voelen de gevolgen en beginnen op de rem te trappen.
De Amerikaanse economie laat zich door tegengestelde bewegingen lastig samenvatten. De werkloosheid loopt op doordat de regering Trump snoeit in arbeidsplaatsen bij de overheid. Maar daar staat de uitzetting van illegale arbeidsmigranten tegenover.
Importheffingen zorgen voor hogere prijzen
De importheffingen zorgen voor hogere prijzen, maar die prijsverhoging is eenmalig en de sprong in inflatie daarmee ook. Dus gaat de inflatie op niet al te lange termijn weer terug naar structureel lagere niveaus?
De OESO worstelt in haar recente Outlook ook met de Amerikaanse economie. ‘Een belangrijk neerwaarts risico voor de raming is een correctie op de aandelenmarkten, die zijn gestegen door de hoop op hoge rendementen uit investeringen in AI,’ waarschuwt de organisatie.
Maar AI is ook een veelbelovende technologie. ‘Nieuwe doorbraken in AI kunnen de groei in de komende jaren juist stimuleren,’ schrijft de OESO daar meteen bij.