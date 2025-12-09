Komt Trumps wens uit? Fed beslist woensdag over rente

Bron: Federal Reserve

Woensdagavond om 20.00 uur Nederlandse tijd maakt de Fed de volgende rentestap bekend. Houdt de Federal Reserve, de koepel van Amerikaanse centrale banken, de korte rente binnen de bandbreedte 3,75 procent tot 4 procent? Of komen de bankiers tegemoet aan de vurige wens van president Donald Trump en verlagen ze de rente?

Werkloosheid loopt op in VS

De Fed moet streven naar een sterke arbeidsmarkt met voldoende werkgelegenheid, én naar stabiele prijzen. Dit dubbelmandaat leidt tot hoofdbrekens bij de Amerikaanse centrale bankiers. Want de werkloosheid loopt licht op (in september had 4,4 procent van de Amerikaanse beroepsbevolking geen baan), terwijl de inflatie met een kleine 3 procent al geruime tijd boven het gewenste niveau van 2 procent ligt.

Om de inflatie te temperen zal de rente omhoog moeten, maar dat is niet gunstig voor de werkgelegenheid. Bovendien zijn cijfers over prijzen en werkgelegenheid vertraagd of nog niet volledig, door de recente shutdown van de Amerikaanse overheid. Omdat ook de statistiekbureaus tijdelijk op slot zijn gegaan, stuurt de Fed daardoor deels in de mist.

Daarbij komt dat de effecten van de importheffingen die Trump dit jaar heeft ingevoerd nog niet zijn uitgekristalliseerd. Dat geldt ook voor het op grote schaal uitzetten van illegale immigranten. De economische groei neemt af, maar er komen meer vacatures.