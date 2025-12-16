Brussel hakt knoop door: ook na 2035 nog fossiele auto’s

De feiten: Europese Commissie geeft Europese automakers ademruimte

Bron: Reuters, Financial Times

De Europese Commissie presenteerde op 16 december een steunpakket voor de auto-industrie waarin het geplande verbod op nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren – vanaf 2035 – wordt afgezwakt. Daarmee neemt Brussel afstand van een eerder vastgelegd eindpunt voor benzine- en dieselauto’s. Onder de huidige wetgeving moesten fabrikanten ervoor zorgen dat 100 procent van de productie van auto’s en bestelwagens vanaf 2035 emissievrij zou zijn. Ook na 2035: hybride en benzineauto’s De Commissie bevestigde dinsdag 16 december dat dit wordt verlaagd naar 90 procent, waardoor de productie van plug-in hybrides en zelfs auto’s met een verbrandingsmotor ook na 2035 mogelijk blijft. De resterende 10 procent niet-klimaatneutrale productie moet worden gecompenseerd met groene fabrieksmaatregelen, zoals groen staal of biobrandstoffen. Ook voor elektrische bestelwagens gaat de lat omlaag: Brussel verlaagt de CO₂-reductiedoelstelling voor 2030 van 50 naar 40 procent. Het verbod werd in 2023 aangenomen, toen de overstap naar elektrische auto’s nog werd beschouwd als onvermijdelijk. De situatie is nu anders. Europa blijft hangen bij benzinemotoren, China wint terrein De Europese vraag naar elektrische modellen hapert. Consumenten hebben nog altijd interesse in benzinemotoren, maar ook hybrides. Ondertussen winnen Chinese fabrikanten met goedkope alternatieven snel terrein op de Europese markt. Europese automakers kampen daarnaast met hoge energieprijzen en toenemende handelsdruk vanuit de Verenigde Staten. Volgens de sector kan de verkoop van auto’s met verbrandingsmotoren nog niet gemist worden, waarbij ze verwijzen naar concurrentiekracht.

Wie zegt wat over het verbod van autoverkoop op brandstofmotoren?

Bron: Reuters, FT, Guardian

EW's visie: Versoepeling autoverkoopverbod beloont achterblijvende automakers - maar slechts tijdelijk

Door: Robert Smid, redacteur Automotive

Langzamerhand gedragen de Europese auto-CEO’s zich als kinderen in een kleuterklas, kibbelend over wie zijn huiswerk wel en wie het niet heeft gedaan. En nu moet de iets te vriendelijke leraar, Ursula von der Leyen, beslissen of de inleverdatum van het proefwerk wordt opgeschoven. Dat is teleurstellend. Zeker omdat diezelfde automakers nog maar kort geleden met veel bombarie grote beloften deden. Volledige elektrificatie. Snelle omschakeling. Europa voorop. Van die dadendrang is inmiddels weinig over. Volkswagen sprak begin dit decennium over zes batterijfabrieken en een grotendeels elektrische verkoop in 2030. Porsche en BMW deden vergelijkbare voorspellingen, Mercedes-Benz hield zelfs volledige elektrificatie in het vooruitzicht. Inmiddels worden die ambities één voor één afgezwakt, voorwaardelijk gemaakt of stilzwijgend verlaten. Waar ging het mis? De vraag naar elektrische auto’s groeit wel degelijk, maar niet in het tempo waarop autofabrikanten hadden gerekend. Volgens brancheorganisatie ACEA kwam het marktaandeel van volledig elektrische auto’s in Europa dit jaar uit op 16 procent, tegen 13 procent een jaar eerder. Tegelijk blijven praktische bezwaren bestaan. Laadinfrastructuur loopt achter in grote delen van Europa, en hoge elektriciteitsprijzen – vooral in Duitsland – remmen de overstap. Maar wanneer zelfs in Nederland, het land met het beste laadnetwerk van Europa, de interesse in elektrisch rijden afneemt, is infrastructuur niet langer het hoofdprobleem. Zoals de ANWB opnieuw concludeert: elektrisch rijden is nog steeds te duur. Een gevaarlijk precedent Moet je juist nu streng blijven en vasthouden aan eerder vastgestelde regels? Ja. Zoals oud-Eurocommissaris Jan Huitema stelt: ‘Dit leidt tot een vage Europese autostrategie’. Europese besluiten blijken eenvoudig aanpasbaar, en dat creëert een gevaarlijk precedent. Partijen als Volvo en Polestar, die hun huiswerk aantoonbaar beter hebben gedaan dan de Duitse fabrikanten, zien hun voorsprong daarmee verdampen. Niet door de markt, maar door politiek uitstel. De Duitse automachine had op stoom kunnen komen. Alles was bekend: de deadlines, de richting, de urgentie. Toch bleef men leunen op het oude verdienmodel. Zolang er vraag is naar benzineauto’s, blijven ze verkocht worden. Lees ook: Tesla-killer BYD voert de aanval op Tesla op – en bouwt populair hybridemodel in Turkije Chinese concurrenten vullen vacuüm Maar uitstel is geen strategie. En markten vullen vacuüms. Goedkopere Chinese auto’s zorgen voor de prijsdruk die Europese fabrikanten zelf niet wisten te organiseren. De versoepeling van het verkoopverbod op brandstofmotoren in 2035 is prettig voor automakers die hun doelen niet haalden. Maar het onderliggende probleem blijft: zij hebben hun huiswerk niet gedaan. En dat wordt niet afgestraft in Brussel, maar op de markt. Lees ook: Hoe China profiteert van Europa’s kruistocht tegen de verbrandingsmotor De Britten houden vooralsnog vast aan het verkoopverbod. Misschien hebben de Britten gelijk en is standvastigheid uiteindelijk effectiever. Maar ook zij ontkomen niet aan de verwevenheid van markten. Zolang Europa achterblijft in het aanbieden van betaalbare elektrische auto’s, verkiest de Britse consument een goedkoper Chinees alternatief boven een Duits. Dat effect wordt versterkt doordat Groot-Brittannië geen heffingen kent op Chinese elektrische auto’s. Wie nu regels versoepelt, verlengt geen overgang – maar versnelt zijn eigen achterstand. Lees ook: Gedachtegang EU-automakers verontrustend: kan Europa het nog winnen van China?

Verdere verdieping: Nationale politiek wil Europese verbod verkoop brandstofmotoren stoppen

Verder lezen: Meer over verkoopverbod brandstofauto's 2035