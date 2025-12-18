China maakt batterijauto steeds goedkoper, maar Europa houdt vast aan fossiel

De Feiten: EV-batterijen dalen in prijs

De batterij is het meest kostbare onderdeel van een elektrische auto, maar wordt steeds goedkoper. Dat blijkt uit het jaarlijkse batterijprijs-rapport van BloombergNEF (BNEF), een internationaal onderzoeksbureau gespecialiseerd in de energietransitie. In 2025 daalde de gemiddelde batterijprijs met 8 procent naar 92 euro per kilowattuur (kWh). BNEF zegt dat felle concurrentie en een toenemend marktaandeel van goedkopere lithium-ijzer-fosfaat-technologie de prijzen drukken. De onderzoekers verwachten verdere prijsdalingen in 2026. China bouwt voorsprong uit BNEF keek ook naar de verschillen in batterijprijzen op basis van productielocatie. Batterijen uit China zijn met een gemiddelde van 72 euro per kWh verreweg het goedkoopst. Prijzen in de Verenigde Staten (44 procent duurder) en Europa (56 procent hoger) liggen daar ver boven. Niet alleen produceert China nu al goedkopere batterijen, het bouwt de voorsprong ook uit. In 2025 daalde de gemiddelde batterijprijs in China met 12 procent, tegenover een afname van 8 procent in Europa en 4 procent in de Verenigde Staten. Goedkopere batterij, goedkopere elektrische auto Volgens onderzoeksbureau Adamas Intelligence is de gemiddelde EV-batterij 63 kWh groot. Afhankelijk van weersomstandigheden en merk en type auto is zo’n batterij goed voor 400 tot 500 kilometer actieradius. Een batterijpakket van deze omvang kostte – op basis van de door BNEF gerapporteerde prijzen – in 2025 gemiddeld 5.800 euro. In 2024 lag de prijs op ruim 6.300 euro en in 2023 nog op ruim 7.900 euro.

Wie zegt wat over goedkopere batterijen voor elektrische auto’s

‘Scherpe concurrentie zorgt ervoor dat batterijen elk jaar goedkoper worden. Dit is een belangrijk moment voor de industrie, omdat de recordlage batterijprijzen een kans bieden om de kosten van elektrische auto’s te verlagen,’ zegt Evelina Stoikou, hoofd van het BNEF-batterij-technologieteam. ‘Chinese autofabrikanten zijn niet langer bezig met het inhalen van een achterstand. Ze lopen westerse merken voorbij op het gebied van kosten, snelheid en innovatie,’ schrijft nieuwssite Forbes. ‘In de tweede helft van 2024 bereikten elektrische auto’s in China een aandeel van ruim 50 procent, mede dankzij het feit dat zij op kosten kunnen concurreren. In de afgelopen jaren waren meer dan de helft van de in China verkochte EV’s goedkoper dan vergelijkbare brandstofauto’s. Deze trend zet door dankzij dalende batterijprijzen.’ Dat zegt het Internationaal Energieagentschap (IEA). ‘Technologische vooruitgang, waardoor fabrikanten van elektrische voertuigen de energiedichtheid van batterijen hebben kunnen verhogen, gecombineerd met een daling van de prijzen van grondstoffen, zal de batterijprijzen eerder dan verwacht doen dalen,’ denkt zakenbank Goldman Sachs.

EW’s visie – Europa houdt vast aan fossiele auto, maar toekomst ligt bij EV

Door: Max Erich, redacteur Economie

Al bijna 140 jaar vertrouwt de Europese auto-industrie op brandstofmotoren. Die strategie was lange tijd succesvol. Europese auto’s waren vaak net wat krachtiger, soepeler en efficiënter dankzij technologisch hoogstaande benzine- en dieselmotoren. Toen was daar in 2012 opeens nieuwkomer Tesla. De Amerikaanse EV-bouwer liet zien wat mogelijk is met elektromotoren en batterijen. Een auto die sneller accelereert dan een Ferrari, vele malen efficiënter omgaat met energie en dat zonder schadelijke uitlaatgassen. Voordelen elektrische auto Een ander groot voordeel is dat een elektrische auto simpeler in elkaar steekt. Fossiele auto’s beschikken over een motor met veel mechanische onderdelen, een complexe meertrapsversnellingsbak, uitlaat en benzinetank. Voor een EV volstaan een veel kleinere en relatief eenvoudige elektromotor en een platte batterij in de bodem van de auto. Dat zorgt niet alleen voor een lager zwaartepunt en een betere wegligging, maar ook voor meer ruimte in het interieur. EV vol in ontwikkeling, fossiele auto staat stil Een nadeel is het relatief zware en dure batterijpakket, noodzakelijk voor een aanvaardbare actieradius. Maar elektrische auto’s worden steeds efficiënter, waardoor ze toe kunnen met kleinere batterijen. Die batterijen dalen intussen ook fors in prijs. China loopt hierin voorop en heeft 85 procent van de wereldwijde batterijproductie in handen. Dat geeft China ook een voorsprong in de ontwikkeling en productie van elektrische voertuigen. Chinese automerken breiden hun marktaandeel dan ook uit. Europa maakt verkeerde keuze Intussen faalt Europa in de opzet van een eigen batterij-industrie. Om niet geheel afhankelijk te worden van China investeert de Europese Unie enkele miljarden via het battery booster– pakket. Maar het is te weinig en (te) laat. Intussen klampt de Europese auto-industrie zich weer vast aan brandstofmotoren. Het verbod op nieuwe fossiele auto’s in 2035 is van de baan. Een levensverlengende operatie, die gedoemd is tot falen. Na 140 jaar ontwikkeling is de rek er al lang uit bij brandstofmotoren. De elektrische auto komt langszij en is tegen 2035 niet meer te achterhalen. Wie nu uitstapt, verliest de race.

Verdere verdieping – dalende batterijprijzen en EV verkoop

