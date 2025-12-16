Raad van State fileert ‘onuitvoerbare’ verzekering voor zelfstandigen (de Baz)

Raad van State, Rijksoverheid

In 2024 gelanceerd door het kabinet-Rutte IV en na een consultatieronde met 1.755 openbare, vernietigende reacties gewijzigd door het kabinet-Schoof. Maandag zwaar negatief beoordeeld door de Raad van State.

De belangrijke adviseur van het kabinet noemt het Wetsvoorstel basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen, kortweg de Baz, onuitvoerbaar en niet doelmatig. Het advies luidt dan ook om het wetsvoorstel niet in te dienen of drastisch aan te passen.

Raad van State fileert wetsvoorstel Baz

Eerder hadden de Belastingdienst en het UWV al aangegeven dat zij de Baz maar nauwelijks kunnen uitvoeren. De Belastingdienst moet volgens het wetsvoorstel de premies gaan innen en het UWV de zieke zelfstandigen keuren. Maar beide instanties kunnen hun huidige werkzaamheden al niet aan. Als daar de ingewikkelde Baz bij zou komen, dan draaien zij nog meer vast.

Voor de Raad van State is dat voldoende om geen spaan heel te laten van het wetsvoorstel. Ook al begint haar advies nog redelijk positief door te stellen dat de Baz ‘naar beste kunnen is vormgegeven’. Maar vooral de samenloop met andere wetgeving maakt het voorstel te ingewikkeld, schetst de Raad.

Zo’n 40 procent van de zelfstandigen werkt ook in loondienst. Als iemand langdurig arbeidsongeschikt raakt, dan ontstaat mogelijk recht op een WIA-uitkering en op een Baz-uitkering. Zouden die twee uitkeringen samen te laag uitkomen, dan is er ook nog recht op een bijstandsuitkering.

Te ingewikkelde administratielast

De Baz-uitkering is gebaseerd op het minimumloon, maar de premiehoogte is afhankelijk van de jaarwinst. Omdat die bij zelfstandigen flink kan schommelen, is er een ingewikkeld mechanisme bedacht om de winsten te middelen over meerdere jaren.

Daarnaast krijgen zelfstandigen die zijn verzekerd bij een verzekeraar een vrijstelling van de Baz.

Dat vereist wel dat de Belastingdienst en het UWV een (ingewikkelde) administratie moeten optuigen. Bovendien moeten commerciële verzekeraars een ‘stabiliteitsbijdrage’ betalen aan het UWV, gebaseerd op het aantal polissen en verzekerden van die verzekeraars.

Ook dat vergt een ingewikkelde administratie, nog afgezien van de vraag hoe dat moet in grensoverschrijdende situaties. Iemand woont in het buitenland, maar werkt in Nederland en heeft bij een buitenlandse verzekeraar een polis afgesloten.

Ontzie UWV en Belastingdienst bij arbeidsongeschiktheidsverzekering

De Raad van State meent ook dat de doelen van de wet niet goed worden bereikt. Pas na twee jaar ziekte krijgt een zieke zelfstandige recht op een Baz-uitkering. Naar schatting kan een kwart van de verzekerden die periode niet overbruggen. Deze zelfstandigen zullen dan alsnog een bijstandsuitkering moeten aanvragen.

Het andere doel, het verkleinen van de verschillen tussen werknemers en zelfstandigen, kan eenvoudig worden omzeild door te ondernemen vanuit de besloten vennootschap. De Baz geldt namelijk niet voor directeuren-grootaandeelhouders van een bv.

De Raad van State adviseert het kabinet om het UWV en de Belastingdienst voorlopig te ontzien en eerst uit te denken hoe een nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers en zelfstandigen kan worden ingevoerd. De huidige WIA is te ingewikkeld en door het UWV niet goed uit te voeren.