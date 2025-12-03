Toch nieuwe auto’s met brandstofmotor na 2035? ‘EU schrapt verbod’

Bron: Handelsblatt, Reuters

In de praktijk betekent dit dat synthetische brandstoffen en geavanceerde biobrandstoffen — lang gezien als niche — ineens een reddingsboei worden voor fabrikanten die hun verbrandingsmotoren niet volledig willen afschrijven.

Brussel werkt ‘heel hard’ om de voorstellen deze maand te presenteren, maar het kan zijn dat ze pas begin januari klaar zijn, aldus Tzitzikostas in het rapport dat maandagavond 1 december is gepubliceerd.

Transportcommissaris Apostolos Tzitzikostas reageert opvallend ontvankelijk. ‘Wij staan open voor alle technologieën,’ zegt hij en benadrukt dat de Commissie alle geopolitieke ontwikkelingen moet meewegen om de Europese concurrentiekracht niet te ondermijnen.

Aanleiding is een scherpe brief van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz (CDU), die Commissievoorzitter Ursula von der Leyen oproept om ‘zeer efficiënte’ verbrandingsmotoren weer op te nemen in de regels.

De Commissie, het uitvoerende orgaan van de Europese Unie, doet de aankondiging naar verwachting op 10 december officieel, zo meldt persbureau Reuters.

Ook lijkt de verkoop van ‘zeer efficiënte’ nieuwe brandstofmotoren toch te worden toegestaan.

Volgens Handelsblatt bevestigen meerdere Commissieleden dat traditionele motoren toch een toekomst hebben, mits ze draaien op biobrandstoffen of synthetische e-fuels.

Brussel stuurt aan op een koerswijziging in het autobeleid na 2035 en zet de deur toch open voor nieuwe verbrandingsmotoren na 2035.

Door: Robert Smid, redacteur Automotive

Brussel zwicht voor de grote druk van automakers die al geruime tijd aandringen op afzwakking van de regels voor een verbod op verbrandingsmotoren na 2035.

Eerder reageerde bondskanselier Merz al opvallend ontvankelijk richting de industrie.

Logisch: Duitse automerken verkopen nog altijd veel brandstofmotoren, en de Duitse automarkt is cruciaal voor Europa’s economische concurrentiekracht.

Versoepeling verkoopverbod verbrandingsmotoren: kortetermijnwinst

De ommezwaai betekent vooral een pragmatische benadering van nieuwe Europese leiders, die economische belangen zwaarder laten wegen dan de eerdere koers, uiteengezet in de Green Deal.

De versoepeling rond verbrandingsmotoren klinkt op korte termijn aantrekkelijk: politieke rust, lucht voor de auto-industrie, behoud van werkgelegenheid en tevreden lidstaten, zoals Duitsland.

Verkoopverbod brandstofmotoren: afhankelijk van nichebrandstoffen

E-fuels en biobrandstoffen zijn technisch mogelijk en worden gemaakt uit waterstof (via elektrolyse) en CO₂ uit de lucht. Beide opties kunnen daardoor functioneren als klimaatneutrale vervangers van benzine.

Ze stoten bij gebruik even veel CO₂ uit als gewone brandstof, maar omdat die CO₂ eerder uit de atmosfeer is gehaald, ontstaat er een gesloten koolstofkringloop.

Ook zijn ze veilig te gebruiken en passen in de bestaande tankinfrastructuur — een groot voordeel voor Europa, dat nog ver achterloopt met een volwaardig laadnetwerk.

Het probleem met e-fuels

Het probleem van e-fuels is dat er veel duurzame elektriciteit voor nodig is en dat er dure kostbare elektrolyse-installaties nodig zijn. Deze installaties zijn afhankelijk van schaarse en geopolitiek gevoelige grondstoffen.

Daarom zijn e-fuels voorlopig veel duurder dan gewone brandstof en pas grootschalig beschikbaar zodra beleid, infrastructuur en productiecapaciteit worden opgeschaald.

Europa kiest nu voor een pad dat industrieel enig soelaas biedt, maar geen mondiale innovatiekracht brengt. Het houdt oude structuren in leven.

China’s EV-leiderschap groeit verder

Ondertussen blijft China’s voorsprong groeien. Zo bouwt het Chinese autobedrijf BYD vrijwel alles zelf: batterijen, halfgeleiders, software, systemen. Die verticale integratie maakt ze snel, wendbaar en schaalbaar.

Ook bouwen Chinese fabrikanten nieuwe fabrieken in Europa en lanceren ze auto’s die goedkoper zijn en qua kwaliteit nauwelijks nog te onderscheiden van Duitse concurrenten.

De EU-greep terug naar brandstofmotoren verzwakt de Europese urgentie om écht te innoveren.

Europa kiest behoud, China vooruitgang

De koerswijziging van de EU is begrijpelijk: de auto-industrie mag geen concurrentiekracht verliezen en Europa is nog altijd wereldkampioen verbrandingsmotor. Maar strategisch inzetten op een technologie die zijn einde nadert, blijft riskant.

E-fuels en synthetische brandstoffen

Waarom zoveel geld pompen in e-fuels en synthetische brandstoffen als dat ook kan worden gebruikt voor een volwassen laadnetwerk en het oplossen van netcongestie?

Europa wint nu politieke en economische rust, maar riskeert dat China de structurele winnaar wordt in de mondiale auto-industrie. Door te blijven investeren in ‘oude’ technologie, krijgt China de kans om de leiderschapsrol in EV’s uit te bouwen.

