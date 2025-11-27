Tesla drijft Nederland tot het uiterste: worden wij straks het walhalla voor zelfrijdende auto’s?

De feiten: RDW verwacht besluit in februari 2026

Bron: Reuters, BNR

De Nederlandse voertuigautoriteit RDW liet op 24 november weten dat zij in februari 2026 een besluit verwacht over Tesla’s Full Self-Driving-software (FSD). Met dat systeem kunnen Tesla-rijders zonder handen aan het stuur op de snelweg rijden. Het is een uitgebreider systeem dan Tesla’s Autopilot, dat sturen, remmen en versnellen ondersteunt. Met FSD kan de auto onder meer navigeren op snelwegen (in- en uitvoegen) en automatisch rijstrook wisselen. Toezichthouder RDW reageerde op berichten van Tesla zelf, waarin de Amerikaanse automaker mensen opriep om ‘enthousiasme te uiten en de RDW te bedanken dat zij dit zo snel mogelijk mogelijk maken.’ Tesla-rijders mailen massaal RDW Sinds dat bericht sturen Tesla-rijders massaal e-mails naar de RDW waarin ze aandringen op snelle goedkeuring van het systeem door de Nederlandse toezichthouder. In Europa is FSD nog altijd niet toegelaten, tot onvrede van Tesla. Nederland moet daarbij als springplank dienen. Tesla schrijft op X dat het in februari 2026, in overleg met de RDW, kan aantonen dat FSD aan alle veiligheidsvereisten voldoet. De RDW benadrukt dat eerst moet worden bewezen dat het rijhulpsysteem daadwerkelijk aan alle veiligheids- en prestatienormen voldoet. Pas daarna kan in februari een definitief besluit volgen over een licentie voor Tesla.

Wie zegt wat over zelfrijdende Tesla's?

Bron: Reuters, BNR

EW's visie: Tesla gebruikt Nederland als springplank

Door: Robert Smid, redacteur Automotive

Tesla zet al jaren in op geavanceerde rijhulpsystemen, maar in Europa blijft volledig autonoom rijden nog altijd buiten bereik. Tot ergernis van Tesla-topman Elon Musk. Hij stelt al jaren dat zelfrijdtechnieken zoals Tesla’s Autopilot ongelukken juist kunnen voorkomen, omdat een computer risico’s sneller en consequenter inschat dan een mens. Dat idee is aantrekkelijk, maar volledig autonoom rijden is in Europa nog niet toegestaan. En daar is een goede reden voor. Landen achten de risico’s nog te groot. Daarom hanteert de EU strikte regels. Bij systemen als Autopilot en Full Self-Driving moeten bestuurders van de EU hun ogen op de weg houden en hun handen aan het stuur. Opmerkelijke positie Nederland Europa bepaalt de technische voorwaarden voor autonoom rijden, maar lidstaten beslissen hoe die technologie de weg op mag. Nederland heeft daarin een opvallende positie. Met de Experimenteerwet zijn grote testen met zelfrijdende auto’s op de openbare weg toegestaan, zelfs zonder bestuurder aan boord. Mits de RDW daarvoor toestemming geeft. Als de RDW dat doet, kan Tesla met die toestemming naar toezichthouders in andere Europese landen stappen. Dat verklaart waarom Tesla de blik zo nadrukkelijk op Nederland richt. Een goedkeuring van de RDW opent niet alleen de Nederlandse markt, maar maakt een snelle uitrol in de rest van Europa mogelijk. Ideaal pilot-land Nederland heeft een volwassen laadnetwerk, een actief testklimaat en een toezichthouder die internationaal serieus wordt genomen. Voor Tesla is dit het ideale pilot-land. Maar dat maakt de powerplay waarmee Tesla zijn volgers opriep om de RDW te mailen des te opmerkelijker: het is niet chic, zet een publieke dienst onder druk en hoort niet thuis in een serieuze toelatingsprocedure. Voordelen in theorie In theorie biedt FSD voordelen. Als het werkt, kan het bijdragen aan verkeersveiligheid, minder files en een modernisering van het Europese wagenpark. Maar die stap mag niet lichtvaardig worden gezet. Tesla’s technologie is zelfs in de Verenigde Staten niet volledig geaccepteerd. Sommige staten staan testen of beperkt gebruik van autonome/automatiseringstechnologieën toe, andere niet. Een echt zelfrijdende auto is het dus nog niet; bestuurderstoezicht blijft noodzakelijk en het verkeer blijft onvoorspelbaar. Juist daarom moet de RDW zich niet laten meeslepen door marketingstunts of publieke drukcampagnes. Grote belofte, grote risico’s De RDW heeft dus een belangrijke sleutel in handen. De belofte van autonoom rijden is groot, maar de risico’s zijn dat ook. Goedkeuren kan — maar pas als overtuigend is bewezen dat het veilig genoeg is. Niet omdat Tesla het graag wil, en zeker niet omdat een e-mailactie de indruk wekt dat het sneller moet.

Verdere verdieping: Hoe ver zijn zelfrijdende auto's?

Bron: Nederlandse overheid, Europese Commissie

Wat zijn de Europese regels voor autonoom rijden? De EU bepaalt de technische veiligheidsnormen. Regulation (EU) 2019/2144 en Implementing Regulation (EU) 2022/1426 leggen vast aan welke eisen geautomatiseerde voertuigen moeten voldoen, zoals veiligheid, dataverzameling en informatieverstrekking. Wat doen lidstaten zelf? Landen bepalen de verkeersregels, testvergunningen en praktische toelating. In Nederland maakt de Experimenteerwet grootschalige tests mogelijk, zelfs zonder bestuurder. De RDW kan vrijstellingen verlenen voor zelfrijdende voertuigen. Waarom zet Tesla in op Nederland? Een RDW-vrijstelling kan door andere EU-landen automatisch worden erkend. Daardoor kan goedkeuring in Nederland leiden tot snelle uitrol in Europa. Nederland heeft bovendien een volwassen laadnetwerk, een sterk testklimaat en een internationaal gerespecteerde toezichthouder. Waarom wil Nederland zelf vooroplopen? Volgens de Nederlandse regering wordt 90 procent van alle ongelukken veroorzaakt door menselijke fouten. Autonome voertuigen en slimme transportsystemen kunnen brandstof besparen, CO₂-uitstoot verlagen en files verminderen.

Een voorbeeld is platooning: vrachtwagens die digitaal gekoppeld dichter op elkaar rijden, wat 5–15 procent brandstof bespaart én verkeersstromen verbetert.

Verder lezen: Meer over Tesla