Aartsen dreigt met miljoenenboete voor statiegeldstichting

Bronnen: Raad van State, NOS

Donderdag 20 november stonden Stichting Verpact en demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Thierry Aartsen (VVD) bij de Raad van State tegenover elkaar.

Verpact is opgericht door bedrijven in de verpakkingsindustrie. De organisatie is in Nederland verantwoordelijk voor het inzamelen en recyclen van plastic statiegeldflessen. In 2024 had Verpact 90 procent van de statiegeldflessen moeten inzamelen, maar dat werd slechts 77 procent.

Last onder dwangsom

Lang niet genoeg, vinden Aartsen en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Daarom legde de ILT een ‘last onder dwangsom’ op aan Verpact. Als de stichting niet per 1 januari 2026 aan de slag gaat met de verbetering van het inleverpercentage, moet de stichting miljoenen aan dwangsommen betalen.

Statiegeld ‘fors omhoog’

Volgens de staatssecretaris en de ILT heeft Verpact twee opties: of de stichting geeft een financiële prikkel aan consumenten die statiegeldflessen inleveren, of het statiegeld gaat fors omhoog.

Verpact vindt dat de ILT onterecht een dwangsom heeft opgelegd. De gedragsverandering bij consumenten vergt vooral tijd en geduld, meent de stichting.