Wegenbelasting onder druk – Kamer stemt in met pseudo-eindheffing, een belastingboete die werkgevers hard in de portemonnee raakt

Bron: Rijksoverheid, Bovag, RAI Vereniging

Werkgevers en particulieren met een auto krijgen de komende jaren flinke veranderingen voor de kiezen. Op donderdag 27 november stemde een meerderheid in de Tweede Kamer in met de zogenoemde pseudo-eindheffing: een forse belastingboete voor werkgevers die vanaf 2027 nog brandstofauto’s in de vloot hebben.

In het kort: werkgevers krijgen een extra loonbelasting als ze een nieuwe zakelijke auto met verbrandingsmotor aanbieden. Elektrische auto’s zijn uitgezonderd.

Prinsjesdag en de pseudo-eindheffing

De pseudo-eindheffing werd tijdens de Prinsjesdagplannen van 2025 voor het eerst op tafel gelegd. De plannen moeten nog langs de Eerste Kamer, maar het beeld is helder: de rijder op fossiel krijgt minder voordeel, elektrisch rijden blijft iets langer ondersteund en werkgevers met brandstofauto’s worden zwaarder belast.

Hiermee probeert het demissionaire kabinet-Schoof het wagenpark stap voor stap de groene kant op te duwen. De heffing gaat per 1 januari 2027 in.

Verlengde bijtellingskorting

In het oorspronkelijke wetsvoorstel ontbrak nog flankerend beleid om elektrische auto’s voor werknemers aantrekkelijk te houden. Met een amendement van ChristenUnie en D66 komt dat er alsnog.

De bijtelling voor elektrische auto’s blijft nog even lager. In 2026 betaal je 18 procent bijtelling, in 2027 20 procent, en beide jaren geldt dat alleen voor de eerste 30.000 euro van de cataloguswaarde. De verhoging naar 22 procent wordt uitgesteld tot 2028.

Pseudo-eindheffing: versobering youngtimer-regeling

Die verlengde korting moet ergens van worden betaald, en dat gebeurt bij de youngtimers. De bijtelling gaat omhoog naar 35 procent van de waarde in het economisch verkeer.

Ook de minimumleeftijd schuift mee: in 2026 van 15 naar 16 jaar, en vanaf 2027 zelfs naar 25 jaar.

Accijnsverlaging deels teruggedraaid

Verder stemde de Kamer in met een voorstel van de ChristenUnie om de accijnskorting met een kwart te verlagen. De prijs aan de pomp gaat dus omhoog. Dat levert 448 miljoen euro op voor het openbaar vervoer. Het betekent wel dat de pompprijs iets sneller teruggaat richting het oude, duurdere niveau.

Autobelastingen, wegenbelasting en sceptisme

Een grondige hervorming van het autobelastingstelsel blijft vooralsnog uit en zal het volgende kabinet moeten oplossen. Voor nu rekent het kabinet nog op 1,8 miljard euro aan autobelastingopbrengsten. Zo is het nog wachten op een verandering in de wegenbelasting. Lees hier de opties die op tafel liggen.

Auto-brancheverenigingen zijn sceptisch over de invoering van de belastingboete en verwachten juist een tegendraads effect door de invoering.