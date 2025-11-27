Wegenbelasting onder druk – Kamer stemt in met pseudo-eindheffing, een belastingboete die werkgevers hard in de portemonnee raakt

De feiten: Tweede Kamer stemt in met pseudo-eindheffing, verandering wegenbelasting blijft uitBron: Rijksoverheid, Bovag, RAI Vereniging
Werkgevers en particulieren met een auto krijgen de komende jaren flinke veranderingen voor de kiezen. Op donderdag 27 november stemde een meerderheid in de Tweede Kamer in met de zogenoemde pseudo-eindheffing: een forse belastingboete voor werkgevers die vanaf 2027 nog brandstofauto’s in de vloot hebben.
In het kort: werkgevers krijgen een extra loonbelasting als ze een nieuwe zakelijke auto met verbrandingsmotor aanbieden. Elektrische auto’s zijn uitgezonderd.
Prinsjesdag en de pseudo-eindheffing
De pseudo-eindheffing werd tijdens de Prinsjesdagplannen van 2025 voor het eerst op tafel gelegd. De plannen moeten nog langs de Eerste Kamer, maar het beeld is helder: de rijder op fossiel krijgt minder voordeel, elektrisch rijden blijft iets langer ondersteund en werkgevers met brandstofauto’s worden zwaarder belast.
Hiermee probeert het demissionaire kabinet-Schoof het wagenpark stap voor stap de groene kant op te duwen. De heffing gaat per 1 januari 2027 in.
Verlengde bijtellingskorting
In het oorspronkelijke wetsvoorstel ontbrak nog flankerend beleid om elektrische auto’s voor werknemers aantrekkelijk te houden. Met een amendement van ChristenUnie en D66 komt dat er alsnog.
De bijtelling voor elektrische auto’s blijft nog even lager. In 2026 betaal je 18 procent bijtelling, in 2027 20 procent, en beide jaren geldt dat alleen voor de eerste 30.000 euro van de cataloguswaarde. De verhoging naar 22 procent wordt uitgesteld tot 2028.
Pseudo-eindheffing: versobering youngtimer-regeling
Die verlengde korting moet ergens van worden betaald, en dat gebeurt bij de youngtimers. De bijtelling gaat omhoog naar 35 procent van de waarde in het economisch verkeer.
Ook de minimumleeftijd schuift mee: in 2026 van 15 naar 16 jaar, en vanaf 2027 zelfs naar 25 jaar.
Accijnsverlaging deels teruggedraaid
Verder stemde de Kamer in met een voorstel van de ChristenUnie om de accijnskorting met een kwart te verlagen. De prijs aan de pomp gaat dus omhoog. Dat levert 448 miljoen euro op voor het openbaar vervoer. Het betekent wel dat de pompprijs iets sneller teruggaat richting het oude, duurdere niveau.
Autobelastingen, wegenbelasting en sceptisme
Een grondige hervorming van het autobelastingstelsel blijft vooralsnog uit en zal het volgende kabinet moeten oplossen. Voor nu rekent het kabinet nog op 1,8 miljard euro aan autobelastingopbrengsten. Zo is het nog wachten op een verandering in de wegenbelasting. Lees hier de opties die op tafel liggen.
Auto-brancheverenigingen zijn sceptisch over de invoering van de belastingboete en verwachten juist een tegendraads effect door de invoering.
Wie zegt wat over de pseudo-eindheffing?Bron: Bovag, Rai Vereniging, BKAN
- ‘Degenen die nog niet klaar zijn voor de overstap naar een elektrische auto van de zaak zullen massaal afscheid nemen van die auto van de zaak en overstappen op een privéauto met kilometerkostenvergoeding,’ schrijft brancheorganisatie BOVAG in een reactie. ‘Veelal zal dat een oudere brandstofauto zijn. En dat is slecht nieuws voor de verjonging en dus vergroening van het wagenpark’.
- Eerder stelde BOVAG dat ‘het kabinet de plank mis slaat omdat ondersteunende maatregelen ontbreken die noodzakelijk zijn om ongewenste bij-effecten van de pseudo-eindheffing te voorkomen.’
‘De pseudo-eindheffing zal geen positieve bijdrage leveren aan het realiseren van de milieudoelstellingen,’ zegt RAI Vereniging in een reactie tegen EW. ‘De heffing zonder flankerend beleid doet niks voor een gezonde tweedehands markt voor elektrische auto’s en zal geen positieve bijdrage leveren aan het realiseren van de milieudoelstellingen. Met het oog op aanstaande wetgeving voor vergroening van het zakelijke wagenpark vanuit Europa, komt de heffing op een onlogisch moment.’
- Fiscalist Etienne Stevens en columnist bij het nieuwe Automotive nieuwsplatform BKAN gaat nog een stapje verder en noemde de strafheffing eerder ‘een fiscaal gedrocht. En het omzeilen ervan is niet heel ingewikkeld.’
EW's visie: Tweede Kamer kiest voor een stap terug in elektrificatie NederlandDoor: Robert Smid, redacteur Automotive
‘Dit is ondernemers pesten’. Zo reageert de Nederlandse autobranche vooral op de pseudo-eindheffing. Straffen of stimuleren van elektrische auto’s? Na jaren van stimulatie van elektrische auto’s kiest de Tweede Kamer nu voor een belastingboete die niet doordacht is.
In de zakelijke markt loopt de elektrificatie al behoorlijk goed: volgens de laatste cijfers is bijna twee derde van alle nieuwe zakelijke auto’s inmiddels elektrisch.
Een extra boete voegt daar weinig aan toe. Wie nog niet klaar is voor elektrisch rijden, levert nu eerder zijn auto van de zaak in en kiest sneller voor een oudere, vervuilendere privéauto met kilometervergoeding dan voor een elektrische leaseauto.
Hiermee dreigt het kabinet precies het tegenovergestelde te bereiken van wat het wil: een minder groen wagenpark.
Brancheverenigingen over de pseudo-eindheffing bovenop wegenbelasting
Banchevereniging BOVAG noemde de maatregel eerder ‘ondoelmatig’, omdat die volgens hen veel administratieve rompslomp oplevert met een verwaarloosbaar klimaateffect. De prikkel is klein, het gedoe groot. De regeling voedt bovendien uitwijkgedrag en nieuwe controverse.
Ook RAI Vereniging reageerde kort nadat de pseudo-eindheffing op tafel kwam ongerust: ‘er is behoefte aan stabiel en voorspelbaar overheidsbeleid’. Een belastingboete die uit de hoge hoed wordt getrokken, is dat allerminst.
Pseudo-eindheffing en de export naar het buitenland
Volgens brancheverenigingen is subsidie veel effectiever. Gebeurt dat niet, dan neemt de export van gebruikte elektrische auto’s alleen maar verder toe.
Die export is al in volle gang. Door de plotse waardedaling van tienduizenden gebruikte Tesla’s in Nederland, verdwijnen elektrische auto’s massaal uit Nederland naar landen als Noorwegen en Duitsland.
Voor de occasionjager waren de goedkope Tesla’s een buitenkans, voor het Nederlandse wagenpark een aderlating. Het verschil? Daar bestaan subsidies voor elektrische auto’s, die zo de prijzen van elektrische occasions relatief stabiel houden in die markten.
Zo verdampt het effect van de regelingen van vijf jaar geleden: Nederland betaalt, het buitenland profiteert.
Verandering wegenbelasting nog verder weg: Tweede Kamer kiest voor straffen
De Tweede Kamer kiest voor straffen in plaats van stimuleren. Boetes in plaats van subsidies. Daarmee dreigt de elektrificatie juist verder te stokken en subsidieert Nederland indirect de vergroening van andere landen.
Het demissionaire kabinet had beter knopen kunnen doorhakken over een nieuw, toekomstbestendig autobelastingsysteem dan ondernemers opzadelen met een slecht doordachte heffing. De wegenbelasting zal op den duur moeten veranderen.
Nu blijft het aan het volgende kabinet om de schade te herstellen — en om eindelijk een consistent beleid te maken dat wél leidt tot een groener wagenpark.