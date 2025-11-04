Pensioensector vreest administratieve ellende door btw-uitspraak

De feiten: Wirwar aan rechtszaken over pensioenen en btw

Op 24 oktober oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat bedrijfstakpensioenfondsen 21 procent btw moeten rekenen over de pensioenpremies die zij innen bij werkgevers. Tot nu toe was het uitgangspunt dat pensioenpremies zijn vrijgesteld van btw. Bedrijfstakpensioenfondsen spannen rechtszaak aan tegen belastingdienst Het oordeel komt voor de sector als een verrassing. Pensioenfondsen zijn niet of nauwelijks toegerust op het innen en afdragen van btw over pensioenpremies. De bedrijfstakpensioenfondsen voor de bakkers en voor de schilders spanden een rechtszaak aan tegen de Belastingdienst. Zij betoogden dat voor een beperkt deel van de premie wel btw in rekening zou moeten worden gebracht. Dat zou ze een (beperkt) btw-voordeel opleveren – waarover verder meer. Maar nu heeft de rechter geoordeeld dat over de hele pensioenpremie btw moet worden gerekend. Grote onrust onder de fondsen De fondsen wilden het onderste uit de btw-kan halen, maar kregen daardoor het deksel op de neus, zo omschreef een jurist in vakblad PensioenPro de uitkomst van de rechtszaken. In afwachting van het mogelijke cassatieverzoek van beide pensioenfondsen hoeft de pensioensector nog geen actie te ondernemen. Toch is de onrust onder de fondsen groot. Jaarlijks wordt in de pensioensector zo’n 50 miljard euro aan premies geïnd; als over een groot deel 21 procent btw moet worden geheven, komt er een enorme rondpompoperatie op gang.

Wie zegt wat over btw-uitspraak pensioenfondsen

De Pensioenfederatie , de belangenvereniging van pensioenfondsen, studeert nog op de uitspraken. ‘Ook zal nauw overleg worden gevoerd met pensioenfondsen- en uitvoerders, relevante overheidsinstanties en andere stakeholders om samen tot een goede toepassing te komen.’

, de belangenvereniging van pensioenfondsen, studeert nog op de uitspraken. ‘Ook zal nauw overleg worden gevoerd met pensioenfondsen- en uitvoerders, relevante overheidsinstanties en andere stakeholders om samen tot een goede toepassing te komen.’ Pensioendeskundige Anne Laning spreekt op LinkedIn van een bom onder het pensioenstelsel en vraagt zich af of er geen spoedwetgeving moet komen, om de uitspraak te herstellen.

spreekt op LinkedIn van een bom onder het pensioenstelsel en vraagt zich af of er geen spoedwetgeving moet komen, om de uitspraak te herstellen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW meldt in vakblad PensioenPro: ‘Wat wij terugkrijgen van fiscaal adviseurs is dat deze uitspraak verrassend wordt gevonden en vooralsnog lijkt af te wijken van de heersende uitleg.’

meldt in vakblad PensioenPro: 'Wat wij terugkrijgen van fiscaal adviseurs is dat deze uitspraak verrassend wordt gevonden en vooralsnog lijkt af te wijken van de heersende uitleg.' 'Een maatschappelijk ongewenste uitkomst,' oordeelt jurist Bas Dieleman van Eversheds Sutherland in PensioenPro.

EW's visie: Snel duidelijkheid over pensioenfondsen om administratieve rompslomp te voorkomen

Een pensioenfonds dat 100 euro aan pensioenpremies int bij een bedrijf ,moet daarover ook 21 procent aan btw innen, oordeelt het gerechtshof. En dat leidt tot een enorme rondpompoperatie. Want het fonds ontvangt dan btw van de werkgever, maar draagt die vervolgens weer af aan de Belastingdienst. Rondpompoperatie zonder winnaar of verliezer Voor het fonds is er geen voor- of nadeel. Het bedrijf betaalt weliswaar 21 euro btw extra aan het fonds, maar mag dat (in de regel) verrekenen met de btw die zij op hun beurt weer hebben ontvangen van klanten over hun diensten en producten. Kort gezegd loopt het bedrijfsleven ook niet tegen extra btw-lasten aan. Gemeenten en provincies leveren diensten die in de regel zijn vrijgesteld van btw. Anders dan het bedrijfsleven, kunnen zij de afgedragen btw aan het pensioenfonds niet verrekenen met ontvangen btw. Maar voor deze overheidsorganen is er het zogeheten btw-compensatiefonds van de Rijksoverheid. Afgedragen btw krijgen zij via dit fonds vergoed. Btw op pensioenpremies treft juist semi-publieke instellingen In de zorg en het onderwijs doet de uitspraak wel pijn. De meeste semi-publieke organisaties zijn namelijk vrijgesteld van btw. Zij kunnen daarom geen btw verrekenen en kunnen evenmin aanspraak maken op het btw-compensatiefonds. Voor hen stijgen de pensioenpremies door de btw-heffing. Maar waarom zijn de twee fondsen dan een rechtszaak begonnen? Veel fondsen hebben de administratie uitbesteed aan uitvoeringsorganisaties. Die organisaties rekenen over hun diensten btw (ook al voor de uitspraak). Maar omdat de fondsen zelf geen btw ontvangen, kunnen ze de betaalde btw nergens mee verrekenen. Daarom wilden de fondsen over het deel van de premie dat wordt besteed aan de kosten voor administratie, btw kunnen innen. Rechter: pensioenfondsen niet vergelijken met verzekeraars Maar de rechter oordeelt dat de pensioenpremie ondeelbaar is: er is geen onderscheid te maken tussen het deel dat wordt besteed aan beleggingen en het deel dat opgaat aan aan administratie. Vervolgens ging de rechter nog een stap verder. Pensioenen hebben veel weg van levensverzekeringen en daarom vallen pensioenfondsen, net als de verzekeraars, onder de btw-vrijstelling, was altijd het idee. Maar het gerechtshof heeft nu geoordeeld dat de pensioenen van bedrijfstakpensioenfondsen toch niet vergelijkbaar zijn met verzekeringen. Dat komt door het principe van ‘geen premie, wel recht’. Geen premie, wel recht: het verschil met verzekeren Als bijvoorbeeld de directie van een schildersbedrijf fraudeert en geen pensioenpremie afdraagt aan het pensioenfonds voor de schilders, dan hebben de schilders van dat bedrijf toch recht op een pensioenuitkering. Het principe van ‘geen premie, wel recht’ is er niet bij verzekeraars en daarom vallen de fondsen niet onder de btw-vrijstelling, aldus het hof. Dus moet er over geïnde pensioenpremies btw worden geheven. Het lijkt erop dat de twee fondsen slapende honden hebben wakker gemaakt. Te hopen valt dat cassatie volgt en de Hoge Raad de uitspraak terugdraait. En anders is de politiek aan zet, want deze btw-operatie jaagt iedereen op kosten.

Verdere verdieping: Verschil in pensioenfondsen

Het enige voordeel aan de uitspraak is dat bedrijfstakfondsen de btw over diensten van de uitvoeringsorganisaties kunnen verrekenen. Mogelijk kunnen daardoor de pensioenpremies iets worden verlaagd. Dat zou voor het bedrijfsleven eventueel een voordeel kunnen opleveren. Hoge Raad moet nieuwe knoop doorhakken over btw-plicht Maar dat voordeel vervalt door mogelijk weer een andere uitspraak. Binnenkort oordeelt de Hoge Raad namelijk over de btw-plicht van uitvoeringsorganisaties. Zijn de organisaties die pensioenadministraties- en beleggingen uitvoeren wel btw-plichtig? Van de ongeveer 150 Nederlandse pensioenfondsen, zijn er 45 zogeheten bedrijfstakpensioenfondsen. Zij regelen de pensioenen voor een complete bedrijfstak. Denk aan het ABP voor ambtenaren, onderwijzers en militairen, aan PFZW voor zorg en welzijn, aan PMT en PME voor de metaalsector, pensioenfonds Bouw, Horeca, enzovoort. De uitspraak telt niet voor de ongeveer honderd pensioenfondsen die zijn gekoppeld aan een onderneming. Denk aan het pensioenfonds voor Tata Steel Nederland (Hoogovens Pensioenfonds) of de fondsen die zijn gekoppeld aan Shell en banken als ABN AMRO en ING. Blijft de btw-vrijstelling gelden? In het nieuwe pensioenstelsel is volgens het kabinet geen sprake van btw-plicht. Maar pensioenadvocaat Hans van Meerten waarschuwt er al tijden voor dat fondsen ook in het nieuwe pensioenstelsel mogelijk wel btw-plichtig zijn: Van Meerten: ‘De politiek kan zoveel afspreken. Leidend is de Europese btw-richtlijn. Het is maar de vraag of fondsen de btw-vrijstelling wel krijgen.’

