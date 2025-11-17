Topambtenaren naar China om Nexperia, relatie is gespannen

De feiten: Topoverleg in China over Nexperia

Vincent Karremans (VVD), demissionair minister van Economische Zaken, stuurde begin deze week een delegatie van topambtenaren naar China om te praten over een oplossing van het Nexperia-conflict. Die aankondiging deed Karremans nadat China het exportverbod op Nexperia-chips versoepelde. Daardoor komen er langzaam weer chips de Europese markt op. Karremans spreekt over positieve signalen, maar houdt de situatie nauwlettend in de gaten, totdat alle klanten weer chips ontvangen. Ook pleit Karremans voor voorspelbare leveringszekerheid van chips. Hij noemt de wederzijdse afhankelijkheid cruciaal voor de industrie en toeleveringsketens wereldwijd. Schort Karremans het bevel op? Het belangrijkste gespreksonderwerp tijdens de diplomatieke bijeenkomst zal ongetwijfeld het bevel op Nexperia zijn. Eind september nam Karremans de leiding over de chipsfabrikant, omdat de Chinese eigenaar bezig zou zijn het bedrijf leeg te trekken. In een recent interview met The Guardian zei Karremans dat hij het zo weer zou doen. Peking reageerde afgelopen weekend kritisch op die uitspraken en noemde het een verdraaiing van de feiten en het door elkaar halen van goed en kwaad. Wingtech, het Chinese moederbedrijf van Nexperia, en de Chinese overheid zien de ingreep als onterecht en de Nederlandse beweringen als onjuist. Daarom willen de Chinezen dat Karremans het bevel zo snel mogelijk opschort. De Chinese handelsminister vroeg eerder al aan Duitsland om de Nederlandse regering daartoe te bewegen. Ook Amerika en Brussel bemoeiden zich met het Nexperia-conflict. Nu er Nederlandse topambtenaren naar China reizen, lijkt het weer iets meer op een Nederlands-Chinese aangelegenheid.

Wat gebeurde er bij Nexperia?

Eind september greep Vincent Karremans (VVD), demissionair minister van Economische Zaken, hard in bij Nexperia. De Chinese topman van Wingtech zou de Europese tak leeghalen, met als gevolg dat cruciale chipproductie uit Europa zou verdwijnen. Met een noodwet uit 1952 die nooit eerder was ingezet, probeerde Karremans dat te voorkomen. Komend jaar kan de minister beslissingen van Nexperia tegenhouden of terugdraaien. Volgens Haagse bronnen was de ingreep nodig, omdat een deel van de bedrijfsgeheimen uit de Nexperia-fabriek in Manchester is weggesluisd naar een Chinees zusterbedrijf van Nexperia: Wingsky Semi. China ontkent uitholling Nexperia Ook waren er serieuze signalen dat uit de fabriek van het bedrijf in Hamburg ook machines, proceskennis, personeel en research en development zouden verdwijnen. Het zou gaan om een ‘complete uitholling’ van het Europese deel van Nexperia, wat Europa volledig afhankelijk zou maken van China. Maar in China wordt er anders naar gekeken en de beweringen zouden onjuist zijn, laat een woordvoerder van Wingtech EW schriftelijk weten. De fabriek van Wingsky Semi zou zijn opgericht om Nexperia te ondersteunen bij de productie van wafers. Voor die productie hadden ze onder meer de ontwerpeisen en technologielicenties nodig. Die zou de fabriek alleen gebruiken om voor Nexperia te produceren; ook zouden er voor de informatie geheimhoudingsovereenkomsten zijn afgesloten. De productielijn voor Nexperia zou volgens een Wingtech-woordvoerder zijn afgeschermd en Nexperia’s informatie werd niet openbaar gemaakt of gebruikt voor andere klanten. Botsing over chipkennis Wat het ministerie van Economische Zaken ziet als diefstal, ziet Wingtech als het noodzakelijk delen van bedrijfsinformatie. Volgens de Wingtech-woordvoerder is dat een gebruikelijke gang van zaken in de chipsector. Bovendien kan er volgens Wingtech geen sprake zijn van diefstal, omdat Wingtech de rechtmatige controlerende aandeelhouder is van Nexperia en Nexperia een volledige dochteronderneming is. Toch claimt Karremans in het interview met The Guardian bewijs te hebben voor de verplaatsing van intellectueel eigendom, medewerkers en productie. Hamburg Eerder kondigde Nexperia aan 200 miljoen dollar te investeren in Hamburg; volgens Haagse bronnen zijn die plannen nog niet uitgevoerd. Maar volgens de woordvoerder van Nexperia verloopt het investeringsplan gestaag. Negentig procent van de apparatuur zou zijn besteld en een deel geleverd. Er zijn vijftig nieuwe medewerkers aangenomen en honderd nieuwe research en development-posities bijgekomen, aldus de woordvoerder. Wingtech zegt dat het de intentie heeft om te blijven investeren in Hamburg, vanwege de sterke vraag uit de Europese markt. Al liggen die plannen momenteel stil, door de Haagse interventie.

EW's visie: Goede relatie nog ver weg

Door: Lotte Elbrink, redacteur economie

Haagse bronnen zeiden eerder dat er dagelijks constructieve gesprekken worden gevoerd met de Chinezen. Het voornaamste doel zou zijn om Nexperia voor Europa te behouden en de verstoorde productieketen te herstellen. Volgens Den Haag zou de situatie rond Nexperia vooral een Nederlands-Chinese kwestie zijn. Karremans zegt tegen The Guardian dat hij het conflict in stilte wilde oplossen. Maar inmiddels wordt het deels publiek uitgevochten en lijken vooral Europese en Amerikaanse bemoeienis voor doorbraken te zorgen. Met het sturen van topambtenaren naar China kan Economische Zaken misschien de verhoudingen normaliseren en de productieketen herstellen. China versoepelt exportregels, maar Nexperia-conflict blijft Onder Amerikaanse druk heeft China inmiddels het exportverbod versoepeld en dus een eerste stap gezet. De chips komen langzaam weer Europa binnen. Al betalen afnemers nu wel rechtstreeks aan de Chinese tak, in plaats van de Europese. Nu China het exportverbod heeft versoepeld, neemt de druk op Karremans toe om het bevel op te schorten. Bloomberg meldde eerder dat Economische Zaken ook bereid is om dat te doen. Dat kan helpen om de relatie met de Chinezen te verbeteren. Al is de situatie daarmee niet opgelost. Want ook de Ondernemingskamer greep in bij Nexperia. De rechter zette Wingtech-topman Zhang Xuezheng op afstand van het bedrijf. Hij heeft voorlopig geen zeggenschap over Nexperia en er is een interimbestuurder benoemd. Die uitspraak staat nog steeds en daarmee lijkt een goede relatie met China voorlopig ver weg. Wafers uit Hamburg Er speelt nog een kwestie, los van het diplomatieke overleg. Het is namelijk de vraag hoelang de Chinese Nexperia-fabriek chips kan blijven produceren. Voor de chipproductie zijn wafers – schijven waarop chips worden geproduceerd – nodig die in Europa worden gemaakt. Maar eerder maakte de Europese tak bekend de wafers niet meer aan de Chinese fabriek te leveren omdat niet aan de betalingsvoorwaarden is voldaan. Volgens persbureau Reuters werken klanten van Nexperia aan een plan om de wafers zelf rechtstreeks bij de fabriek in Hamburg in te kopen, en die vervolgens te vervoeren naar de Nexperia-fabriek in China.

Wie zegt wat over Nexperia?

