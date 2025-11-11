De Randstad raakt haar dertigers kwijt – is het tij nog te keren?

De feiten: Dertigers verlaten al jaren de Randstad

In 2024 verhuisden bijna 67.000 mensen vanuit de Randstad naar een gemeente daarbuiten. Er vertrekken al jaren meer mensen uit de Randstad dan ernaartoe verhuizen. Vooral dertigers trekken weg. Toch neemt de bevolking er niet af. Dat komt door meer immigratie en geboorten, en minder sterfgevallen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tussen 2013 en 2021 nam de trek uit de Randstad sterk toe, tot 75.000 verhuizers per jaar. In 2024 verhuisden bijna 53.000 mensen naar de Randstad; per saldo vertrokken er 14.000 mensen. Tussen 2006 en 2016 was het nog andersom: toen kreeg de Randstad er door verhuizingen juist inwoners bij. De grote stad boet duidelijk aan populariteit in. Tussen 2015 en 2024 verlieten vooral dertigers de Randstad. In het bijzonder stellen, al dan niet met kinderen. Veertigplussers verhuizen ook vaker uit de Randstad dan ernaartoe, maar die aantallen zijn kleiner dan bij dertigers met kinderen. Jongvolwassenen maken de omgekeerde beweging Jongvolwassenen doen juist het omgekeerde: in 2024 gingen per saldo bijna 68.000 18- tot 25-jarigen en ruim 16.000 25- tot 30-jarigen in de Randstad wonen. Voor deze groep spelen studie, werk en zelfstandig wonen een belangrijke rol, aldus het CBS. Amsterdam is met afstand de duurste stad voor studenten, met een gemiddelde huur van 945 euro per maand, tegenover 900 euro vorig jaar – een stijging van 5 procent. Dat blijkt uit Huurrapport Q2 2025 van Kamernet, een grote huizensite. Het aanbod nam volgens Kamernet in het tweede kwartaal van 2025 met 27 procent af vergeleken met dezelfde periode in 2024.

Wie zegt wat over leven in de Randstad?

Sanne Lok (27), student aan het Sandberg Instituut, zegt in Het Parool: ‘Nadat ik was afgestudeerd, moest ik mijn woning uit, omdat daar alleen studenten mochten wonen. Ik kon geen andere woning vinden in Amsterdam, dus toen ben ik uiteindelijk naar Groningen verhuisd, daar kon ik wel een woning krijgen. Dit jaar start ik met een master aan het Sandberg Instituut in Amsterdam, dus ben ik weer terug in de stad. Met welgeteld één koffertje verhuis ik constant van de ene naar de andere plek.’

Christian Lennartz van het Planbureau voor de Leefomgeving zegt in NRC dat het door de overspannen huizenmarkt voor jonge mensen moeilijker is geworden om naar de stad te verhuizen. Maar dat betekent niet dat de steden leeglopen, benadrukt hij. 'Het negatieve saldo in die steden wordt volledig opgevangen door internationale migratie, vaak hoogopgeleide werknemers uit het buitenland.'

EW’s visie: Stop de uittocht van de dertigers

Door: Theo van Vugt, redacteur wonen

Bouwen in stedelijk gebied is duur en lastig, door de geringe ruimte en klagende buren. Het aanbod aan nieuwbouw is daar beperkt. Veel dertigers die aan een gezin beginnen, vluchten daarom uit de Randstad. Ook jonge huurders kunnen binnenkort niet meer in de stad wonen Elders zijn de huizenprijzen vaak nog steeds lager en het huis en de tuin groter. Het wachten is op de jongeren die – als alle huurhuizen zijn uitgepond – ook geen huurplek meer in de stad kunnen vinden. De leefbaarheid en de diversiteit worden er zo niet groter op. Studenten kunnen nu al geen ruimte meer vinden in de Randstad en een kamer in een huis met anderen voor 2.000 euro per maand is niet echt aantrekkelijk. Om die interessante groepen in de Randstad te houden zou er sneller moeten worden gebouwd met minder regels per gemeente. Wet betaalbare huur De Wet betaalbare huur ontwricht de woningmarkt door het rendement op verhuur te beperken en verhuurders te dwingen hun bezit te verkopen. Door de waardestijging van de panden boeren de eigenaren goed, dus medelijden is niet nodig. Maar het zorgt wel voor minder aanbod op de huurmarkt en dat is voor een stedelijk gebied als de Randstad op termijn desastreus. Denk aan de gevolgen voor onderwijs en horeca als de gezinnen met jonge kinderen de stad verlaten. Jonge tweeverdieners met kinderen zijn noodzakelijk voor de lokale economie.

Verdere verdieping: Meer huis voor een lagere prijs buiten de Randstad

De toegenomen trek uit de Randstad kwam tussen 2013 en 2021 vooral door de steeds grotere verschillen in huizenprijzen tussen de gebieden binnen en buiten de Randstad. Vooral in Amsterdam stegen de prijzen tussen 2013 en 2019 relatief hard. In 2013 waren koopwoningen daar bijvoorbeeld gemiddeld 88.000 euro (43 procent) duurder dan in Drenthe. In 2019 was dat verschil opgelopen tot 294.000 euro. Kijk bijvoorbeeld naar het prijsverschil tussen Amsterdam en Gelderland, een populair gebied voor Randstad-verhuizers. In 2013 was het gemiddelde prijsverschil tussen een huis in de Randstad en Gelderland zo’n 53.000 euro. In 2019 steeg dat verschil naar 235.000 euro. Door de stijgende prijsverschillen werd een verhuizing uit de Randstad financieel steeds aantrekkelijker. Prijsverschillen nemen af Sinds 2022 zijn de prijsverschillen tussen Amsterdam en regio’s buiten de Randstad overigens wel aan het afnemen. In de Randstad speelt het groeiende aanbod van voormalige huurwoningen die te koop worden aangeboden (het zogeheten uitponden) een rol in de CBS-cijfers. Er komen steeds meer kleinere en goedkopere voormalige huurwoningen op de markt en dat zorgt voor een dempend effect op het aantal vertrekkers. Minder ruimte voor studenten en jonge eenpitters Dat er dan voor studenten en jonge eenpitters minder ruimte overblijft, is duidelijk. Het aanbod aan huurhuizen is in de Randstad sterk aan het dalen. In het tweede kwartaal van 2025 verkochten verhuurders al bijna 16.400 huurwoningen. Dat is ruim 42 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Sinds 2024 is het aantal huurwoningen met 22.000 gedaald, en dat gebeurt vooral in de Randstad, zo blijkt uit cijfers van het Kadaster en het CBS. Een ander effect is dat de prijzen in de regio’s buiten de Randstad nu ook stijgen. De NVM zette dat in het laatste kwartaalbericht helder uiteen. Prijsstijgingen van meer dan 10 procent op jaarbasis kwamen voorheen vooral voor in het westen van Nederland, schrijft de NVM. Dat is in het derde kwartaal van 2025 anders: in de Randstad blijft dit beperkt tot maximaal 6 procent (regio Groot-Rijnmond). In Amsterdam is er, net als vorig kwartaal, een kleine prijsdaling van -0,3 procent. Dit komt nog steeds door het uitponden van appartementen en kleinere woningen. Stijgingen buiten de Randstad De twee regio’s met de grootste stijging van het aantal verkopen waren in het derde kwartaal: Zuidoost-Drenthe (+34 procent) en Noord-Overijssel (+33 procent). Juist in de regio’s in het noorden van het land zijn de grootste prijsstijgingen. In Delfzijl en omgeving stijgt de verkoopprijs met meer dan 12 procent op jaarbasis. Hier, maar ook in de andere Groningse regio’s, wordt meer dan 80 procent van de woningen boven de vraagprijs verkocht. In de noordelijke Friese regio’s bedraagt de prijsstijging op jaarbasis meer dan 11 procent en is de markt erg krap, volgens de NVM.

