De Nederlandsche Bank waarschuwt terecht voor eurobonds

Bron: De Telegraaf

Die landen moeten volgens hem juist werk maken van schuldreductie, om de financiële schok op te vangen die er op een dag – ‘Ik weet alleen niet wanneer en waar die vandaan komt’ – zal komen.

Landen als Italië en Frankrijk zullen zo’n Brusselse kredietlijn naar alle waarschijnlijkheid met beide handen aangrijpen om zich verder in de schulden te steken, zegt Sleijpen, die in juli aantrad als DNB-president.

Eurobonds leiden alleen maar tot hogere schulden, vreest Olaf Sleijpen, president van De Nederlandsche Bank (DNB). In een interview met De Telegraaf laat Sleijpen zich kritisch uit over de risico’s van gezamenlijke schulduitgifte door de eurolanden.

Door: Jeroen van Wensen, financieel redacteur

De waarschuwing voor eurobonds en de extra schuld die Nederland daardoor op zich neemt, komt op het juiste moment. Met D66 en CDA zitten er twee partijen aan de formatietafel die juist hun zegen hebben gegeven aan de eurobond.

Op het eerste gezicht hebben zij daar goede argumenten voor. Met de uitgifte van gemeenschappelijke Europese staatsobligaties krijgt de gedroomde Europese kapitaalmarkt een zet in de rug.

En een gemeenschappelijke financiering past bij gemeenschappelijke Europese projecten, bijvoorbeeld op het gebied van defensie.

Maar Sleijpen maakt er korte metten met die argumenten. Een Europese kapitaalmarkt komt er ook door harmonisering van wetten en regels in Europa. Europese projecten kunnen landen afzonderlijk financieren, of Brussel haalt het geld uit Cohesie- en landbouwfondsen. Eurobonds zijn voor beide doelen niet noodzakelijk.

Eurobonds nadelig voor Nederland

Het leek bij het uitbreken van de coronacrisis en de aansluitende energiecrisis een goed idee om het EU-herstelfonds op te zetten. Landen konden er financiering voor projecten in eigen land aanvragen. Het fonds, zo’n 650 miljard euro groot, is gefinancierd met gezamenlijke schulden.

De Europese Rekenkamer maakte in mei in ambtelijke taal gehakt van het fonds. Kort en goed is het een administratief zootje geworden, waardoor niemand kan nagaan of gelden aan de juiste projecten zijn besteed. Of zoals de Rekenkamer zegt: ‘Daardoor is het onduidelijk of de EU-burgers echt waar voor hun geld krijgen.’

Ook de Nederlandse burger betaalt mee aan dit fonds, waarvan het geld vooral in Zuid-Europa terecht is gekomen. DNB houdt sinds kort bij hoeveel van de Europese schuld voor Nederlandse rekening komt. In 2021 was dat nog iets minder dan 4 miljard euro, in 2024 stond de teller op een kleine 18 miljard euro.

Als Europese landen hun nationale schulden op grote schaal financieren met eurobonds, loopt de rekening voor Nederland nog veel verder en harder op.

Het is goed dat Sleijpen, ’s lands belangrijkste bankier, tegengas geeft en uitlegt dat je tegelijk vóór Europa kunt zijn en tegen eurobonds.