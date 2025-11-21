Waarom het consumentenvertrouwen stijgt, ondanks lichte groei werkloosheid

Bronnen: CBS, UWV

Consumenten zijn minder negatief geworden over de economie, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De zogeheten vertrouwensindicator steeg in november van min 27 naar min 21.

Dat is een stuk hoger dan eerder dit jaar. In april en mei was er een dip en daalde het vertrouwen naar min 37. De Amerikaanse president Donald Trump maakte destijds veel mensen zenuwachtig met zijn aankondiging van importheffingen.

Positiever over financiële situatie

Het consumentenvertrouwen stijgt daarnaast door een positievere verwachting van de eigen financiële situatie in het komende jaar.

Dat cijfer klom in november van plus 2 naar plus 5, eveneens flink hoger dan eerder dit jaar.

Lichte groei werkloosheid, meer uitkeringen

Het CBS kwam ook met nieuwe cijfers over werkloosheid. Afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld achtduizend werklozen per maand bij.

Daardoor steeg ook het aantal uitkeringen. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) telde eind oktober 195.400 WW-uitkeringen, 9,1 procent meer dan een jaar geleden. Vooral de industrie wordt getroffen.

Met 4 procent blijft het werkloosheidspercentage relatief laag.