Debat over box-3-verhoging: zo raakt het jou in 2026

Box 3 opnieuw onder vuur tijdens debat

Bron: Tweede Kamer, berekenhet.nl

Het kabinet heeft afgelopen Prinsjesdag, ondanks zijn dubbel-demissionaire status, een omvangrijk fiscaal pakket voor komend jaar ingediend. Donderdag debatteerde de Tweede Kamer over het Belastingplan 2026. Hete hangijzers zijn het verlengen van de korting op de brandstofaccijns, het differentiëren van de vliegtaks naar korte, middellange en lange afstanden, en de zogeheten lucratief-belangregeling, een hogere belasting voor managers bij private-equitybedrijven. Maar de meest besproken wijziging is de lastenverhoging in box 3, de fors hogere belasting per 2026 over spaargeld, beleggingen en vastgoed, zoals huurpanden en vakantiehuizen. Daar stijgt het zogeheten forfaitaire (fictieve) rendement over beleggingen met 1,78 procentpunt naar 7,78 procent. De vrijstelling daalt naar 51.396 euro per persoon. In 2025 was de vrijstelling nog 57.684 euro. Concreet: wie een vakantiehuis heeft van 300.000 euro, betaalt volgend jaar 1.883 euro meer belasting dan in 2025. De box 3-heffing over het vakantiehuis stijgt door het hogere fictieve rendement van 5.129 euro in 2025 naar 6.962 euro in 2026 (berekening via berekenhet.nl). Veel partijen willen die verhoging ongedaan maken, maar dan moet er wel elders dekking worden gevonden. Maar waar dan? Daarover is nog geen overeenstemming bereikt. Deze week mochten de politieke partijen hun zienswijze over het Belastingplan 2026 uiten. Volgende week is het de beurt aan staatssecretaris Eugène Heijnen van Fiscaliteit, die het plan namens het kabinet verdedigt. De stemming over fiscale wijzigingen is op donderdag 27 november.

Wie zegt wat? Niemand blij met de chaos in box 3

Bron: Tweede Kamer (debat 20-11-2025)

Tweede Kamerlid Wendy van Eijk (VVD), tijdens het debat van donderdag: ‘Het verhogen van het forfait tot bijna 8 procent en het verlagen van het heffingsvrije vermogen treft niet alleen beleggers, maar ook particulieren met gewoon spaargeld. Particuliere verhuurders, eigenaren van rijksmonumenten en Natuurschoonwet-landgoederen en eigenaren van vakantiewoningen, worden geconfronteerd met een veel te hoge belastingdruk, met alle gevolgen van dien.’

Spaarders en beleggers kunnen te veel betaalde box 3-belasting over de jaren 2017 tot en met 2024 terugvragen. Inge van Dijk (CDA) trekt in twijfel of de hersteloperatie van box 3 de schatkist echt zoveel geld kost als waar het kabinet steeds voor waarschuwt. 'Met betrekking tot box 3 was de derving over het eerste deel van de hersteloperatie maar liefst de helft lager dan ingeschat, namelijk 3 miljard in plaats van 6 miljard.'

(CDA) trekt in twijfel of de hersteloperatie van box 3 de schatkist echt zoveel geld kost als waar het kabinet steeds voor waarschuwt. ‘Met betrekking tot box 3 was de derving over het eerste deel van de hersteloperatie maar liefst de helft lager dan ingeschat, namelijk 3 miljard in plaats van 6 miljard.’ Michiel Hoogeveen (JA21): ‘Een verhoging van het forfaitair rendement naar 7,78 procent en een verlaging van het heffingsvrije vermogen. Sparen en beleggen worden nog verder ontmoedigd. Dat is niet alleen onrechtvaardig, maar het ondermijnt ook het draagvlak voor ons belastingstelsel.’

Michiel Hoogeveen (JA21): 'Een verhoging van het forfaitair rendement naar 7,78 procent en een verlaging van het heffingsvrije vermogen. Sparen en beleggen worden nog verder ontmoedigd. Dat is niet alleen onrechtvaardig, maar het ondermijnt ook het draagvlak voor ons belastingstelsel.'

Henk Vermeer (BBB): 'Maar eerlijk gezegd is er bij de huidige box 3-situatie maar één ding dat telt. Dat heet met een heel mooi woord "budgetneutraliteit", maar dat betekent gewoon dat als er minder binnenkomt, de tarieven omhoog gaan. Intussen is er geen enkele relatie meer tot werkelijke opbrengsten bij de mensen die belast worden, zeker niet in het licht van de inflatie, rentetarieven en kostenstijgingen waar die mensen mee te maken hebben.' Pieter Grinwis (ChristenUnie) hoort mooie woorden, maar ziet weinig daden. 'Waarom zouden we dus nu al het hoofd in de schoot leggen en zeggen: sorry, we gaan niks doen voor de box 3-slachtoffers? We hebben heel mooie woorden aan ze besteed, maar als puntje bij paaltje komt, laten we ze zitten.' Zelf stelt Grinwis voor om ter dekking de Wet Hillen versneld af te bouwen (zie verderop in dit artikel).

EW's visie. Voorstel ChristenUnie over box 3 het meest kansrijk

Door: Jeroen van Wensen, financieel redacteur

Het fictieve rendement van bijna 8 procent waarmee de Belastingdienst volgend jaar het rendement op aandelen en vastgoed moet berekenen, loopt wel erg hoog op. Het jaarrendement van de AEX stond vrijdag rond het middaguur op 4 procent. Stel dat over het hele volgende jaar het rendement uitkomt op 4 procent, dan houdt dat in dat beleggers over hun werkelijke rendement voor het dubbele worden aangeslagen. Dat is wel heel erg gortig. Natuurlijk is er de tegenbewijsregeling. Die kwam er nadat de Hoge Raad box 3 in strijd achtte met het Mensenrechtenverdrag. Daarmee kunnen spaarders over de jaren 2017 tot en met 2028 (dan moet er een nieuw box 3-stelsel zijn), het werkelijke rendement afzetten tegen het fictieve rendement waarmee de fiscus rekent. Als het werkelijke rendement lager ligt dan het fictieve rendement, krijgen spaarders en beleggers geld terug. Maar er zitten haken en ogen aan. Een belangrijke is dat de vrijstelling (in 2025 was het 57.684 euro per persoon) niet geldt voor het bepalen van het werkelijke rendement. Met andere woorden, het werkelijke rendement wordt gemeten over het hele vermogen en het fictieve rendement alleen over dat wat de vrijstelling te boven gaat. Vastgoedbeleggers moeten het werkelijk rendement van hun vastgoed berekenen door de stijging (of daling) van hun WOZ-waarde (bij huizen) of de marktwaarde (bij zakelijk vastgoed) op te tellen bij de huurinkomsten. Maar de onderhoudkosten mogen zij weer niet in aftrek brengen. In veel gevallen schieten beleggers niets op met de tegenbewijsregeling, ook niet als het fictieve rendement ver boven het werkelijke rendement ligt. En dat is strijdig met de uitspraak van de Hoge Raad. Kabinet en Tweede Kamer moeten daarom alles op alles zetten om de belastingverhoging weer terug te draaien.

Bron: Tweede Kamer (debat 20-11-2025)