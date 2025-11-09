Autofanaat en ‘Tsjechische Trump’ Babiš botst met EU – aanval op verbod brandstofauto’s op komst

Bron: Politico, Reuters

De aanstaande eurosceptische premier van Tsjechië Andrej Babiš wil het Europese verbod op nieuwe auto’s met verbrandingsmotor terugdraaien. In een gelekt concept van zijn regeringsprogramma, ingezien door nieuwswebsite Politico, noemt hij het verbod vanaf 2035 ‘onacceptabel’.

Ook stelt hij dat ‘de Europese Unie haar grenzen heeft’ en geen beslissingen mag opleggen ‘die de interne soevereiniteit van lidstaten aantasten’.

Het document maakt duidelijk dat Babiš, ook wel de Tsjechische Trump genoemd, zich fel zal verzetten tegen de Europese Green Deal. Zijn regering wil bovendien het nieuwe emissiehandelssysteem ETS2 blokkeren, en pleit voor een ‘fundamentele herziening’ van het Brusselse klimaatbeleid.

Andrej Babiš als tegenstander van Brusselse milieuregels voor auto’s

Analisten verwachten dat Babiš zich op Europees zal profileren als tegenstander van de Brusselse milieuregels, mogelijk samen met de Poolse premier Donald Tusk. Een Pools-Tsjechisch front zou de uitvoering van de Europese klimaatplannen en de transitie in de autosector aanzienlijk kunnen vertragen.

Babiš, die maandag 3 november een coalitieakkoord ondertekende met de rechts-populistische, eurosceptische partij Automobilisten voor Zichzelf en de extreem-rechtse anti-EU- en anti-NAVO-partij SPD, wil zelf de EU-portefeuille beheren.

Autoland Tsjechië lastige partner in Brussel

Ondanks de euroscepsis van de regeringspartners sluit het programma een referendum over EU- of NAVO-lidmaatschap uit. Europese diplomaten vrezen dat hij al snel een lastige partner wordt in Brussel.

Tsjechië is een van de grootste auto-exporteurs van Europa. In 2023 kwam bijna 20 procent van de totale export van het land uit de auto-industrie. In dat jaar werkten er zo’n 434.000 mensen in de autosector.