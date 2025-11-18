Waar kan de Nederlandse spaarder nog heen? ‘Situatie vergelijkbaar met een kartel’

De feiten: ABN AMRO krijgt 325.000 spaarders van NIBCBron: Bronnen: ABN AMRO, ACM
Voor naar schatting bijna een miljard euro neemt grootbank ABN AMRO zijn kleinere branchegenoot NIBC Bank over, zo kondigde de bank vorige week aan. De definitieve overname staat gepland voor de tweede helft van volgend jaar, maar rond is die nog niet.
ACM: grootbanken vergelijkbaar met een kartel
De toezichthouders moeten hun goedkeuring nog geven. En van in elk geval één van die toezichthouders – de Autoriteit Consument & Markt (ACM) – is bekend dat die het gebrek aan concurrentie tussen banken in Nederland een groot probleem vindt.
De ACM stak in 2o24 zijn nek uit met een kritisch rapport over het ‘kartel’ van de drie grootbanken die Nederland telt. Geen ‘kartel’ in formele zin, wel in de praktijk, aldus de ACM destijds.
Paul de Bijl, Chief Economist van de ACM, sprak in een blog van ‘stilzwijgende afstemming’ tussen de drie grootbanken ABN AMRO, ING en Rabobank en van ‘een stabiele situatie vergelijkbaar met een kartel’.
Consument is de dupe
Die onderlinge afstemming is er formeel niet (want verboden), maar wel in de praktische consequenties. De Bijl sprak van ‘parallelle gedragingen zonder expliciete afstemming’.
Die ‘stabiele situatie’ is misschien in het belang van de banken, maar dient de consument niet. De berucht lage spaarrentes in ons land zijn mede het gevolg van dit gebrek aan concurrentie. En die concurrentie wordt er met de overname van NIBC door ABN AMRO niet groter op.
Een van de grootste overnames in jaren
De geschatte overnameprijs die ABN AMRO betaalt voor NIBC bedraagt zo’n 960 miljoen euro. Het gaat om een van de grootste overnames in jaren in de Nederlandse bankensector.
NIBC bestaat sinds 1945 en is gespecialiseerd in hypotheken, spaarproducten, commercieel vastgoed en digitale infrastructuurfinanciering. De bank was jarenlang beursgenoteerd, maar werd van de beurs gehaald door investeerder Blackstone. Daarmee sloot ABN AMRO nu de overnamedeal.
NIBC telt circa 325.000 spaarklanten, 200.000 hypotheekklanten en 175 zakelijke klanten in Noordwest-Europa. Er werken zo’n 600 mensen. Wat de overname voor hen betekent, is nog onduidelijk.
EW's visie: Sparen is interen in NederlandDoor: Gertjan van Schoonhoven, adjunct-hoofdredacteur bij EW
Nederlanders zijn spaarders, maar leven niet bepaald in een spaardersparadijs. Verreweg de meeste van de honderden miljarden aan spaargeld staan vrij opneembaar op een spaarrekening, bij een van de drie grootbanken die de nationale markt domineren.
Nederlanders blijven weg van de beurs
Die grootbanken zijn weinig scheutig, want: nul competitie. De doorsnee spaarder moet het doen met een lullige rente van – zeg – 1,25 procent. Niet echt een antwoord op de hoge inflatie in ons land. Sparen is interen, in spaarland Nederland.
De mogelijkheden om dit schrale spaarregime te ontvluchten zijn groter dan ooit. In het nabije buitenland – Zweden, Noorwegen, Estland – lonken hogere rentes, slechts een paar muisklikken weg.
Maar als de Nederlandse spaarder van risico’s had gehouden, was hij wel een belegger geweest. De spaar-kapitaalvlucht naar het buitenland neemt toe, maar niet genoeg om ‘De Grote Drie’ zenuwachtig te maken.
Nederlandse spaarder kan geen kant op
In die zin krijgt de voorzichtige Nederlandse spaarder de banken – en de bijbehorende lage rente – die ze verdienen. Al is dit natuurlijk ook een kip-ei-kwestie: waarom overstappen als het nauwelijks uitmaakt?
Hoe dan ook, nu schraalbank ABN AMRO – nota bene voor eenderde eigendom van de staat – de kleinere branchegenoot NIBC overneemt, geldt voor de voorzichtige Nederlandse spaarder helemaal: vluchten kan niet meer.
NIBC was een van de zeer weinige Nederlandse banken achter de veilige dijken waar je nog wél iets meer rente op je reguliere spaargeld kon krijgen. Weg laatste restje keuzevrijheid – van je staat moet je het hebben.
Toch maar massaal naar Estland dan, met dat spaargeld?
Daarnaast mag van toezichthouder ACM worden verwacht dat die – indachtig de eerdere kritiek op de ‘oligopolistische Nederlandse spaarmarkt’– héél kritisch naar de overname gaat kijken.
Wie zegt wat over overname NIBC door ABN AMRO?Bron: ABN AMRO, NIBC, De Financiële Telegraaf, BNR
- ‘De overname van NIBC biedt een unieke kans om onze positie op de Nederlandse retailmarkt verder te versterken en draagt bij aan winstgevende groei.’ Marguerite Bérard, CEO van ABN AMRO in een persverklaring.
- ‘De aankondiging van vandaag is een geweldige mijlpaal in de 80-jarige geschiedenis van NIBC en bevestigt de kracht van onze klantproposities. Het is ook een erkenning van de professionaliteit en het ondernemerschap van onze medewerkers. Door onze goed gewaardeerde klantpropositie en netwerken te combineren met de schaal en kracht van ABN AMRO, kunnen we nog meer waarde bieden aan onze klanten.’ Nick Jue, CEO van NIBC in dezelfde persverklaring.
- ‘Moet die markt dan nóg geconcentreerder worden? Moet de staat als grootaandeelhouder (belang van 30 procent) daaraan meewerken?’ Martin Visser, columnist van De Financiële Telegraaf.
- ‘Ik vrees dat we hiermee de concurrentiekracht [op de bancaire markt] verder ondermijnen.’ Harald Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Universiteit van Tilburg, bij BNR.