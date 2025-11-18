Waar kan de Nederlandse spaarder nog heen? ‘Situatie vergelijkbaar met een kartel’

Bron: Bronnen: ABN AMRO, ACM

Voor naar schatting bijna een miljard euro neemt grootbank ABN AMRO zijn kleinere branchegenoot NIBC Bank over, zo kondigde de bank vorige week aan. De definitieve overname staat gepland voor de tweede helft van volgend jaar, maar rond is die nog niet.

ACM: grootbanken vergelijkbaar met een kartel

De toezichthouders moeten hun goedkeuring nog geven. En van in elk geval één van die toezichthouders – de Autoriteit Consument & Markt (ACM) – is bekend dat die het gebrek aan concurrentie tussen banken in Nederland een groot probleem vindt.

De ACM stak in 2o24 zijn nek uit met een kritisch rapport over het ‘kartel’ van de drie grootbanken die Nederland telt. Geen ‘kartel’ in formele zin, wel in de praktijk, aldus de ACM destijds.

Paul de Bijl, Chief Economist van de ACM, sprak in een blog van ‘stilzwijgende afstemming’ tussen de drie grootbanken ABN AMRO, ING en Rabobank en van ‘een stabiele situatie vergelijkbaar met een kartel’.

Consument is de dupe

Die onderlinge afstemming is er formeel niet (want verboden), maar wel in de praktische consequenties. De Bijl sprak van ‘parallelle gedragingen zonder expliciete afstemming’.

Die ‘stabiele situatie’ is misschien in het belang van de banken, maar dient de consument niet. De berucht lage spaarrentes in ons land zijn mede het gevolg van dit gebrek aan concurrentie. En die concurrentie wordt er met de overname van NIBC door ABN AMRO niet groter op.

Een van de grootste overnames in jaren

De geschatte overnameprijs die ABN AMRO betaalt voor NIBC bedraagt zo’n 960 miljoen euro. Het gaat om een van de grootste overnames in jaren in de Nederlandse bankensector.

NIBC bestaat sinds 1945 en is gespecialiseerd in hypotheken, spaarproducten, commercieel vastgoed en digitale infrastructuurfinanciering. De bank was jarenlang beursgenoteerd, maar werd van de beurs gehaald door investeerder Blackstone. Daarmee sloot ABN AMRO nu de overnamedeal.

NIBC telt circa 325.000 spaarklanten, 200.000 hypotheekklanten en 175 zakelijke klanten in Noordwest-Europa. Er werken zo’n 600 mensen. Wat de overname voor hen betekent, is nog onduidelijk.