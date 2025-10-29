Hoeveel arbeidsmigranten telt Nederland? Dat valt niet te zeggen

Bronnen: Intelligence Group, CBS, IBO Arbeidsmigratie

Hoeveel arbeidsmigranten telt Nederland? Het Rotterdamse Intelligence Group, een bedrijf dat arbeidsmarktinformatie levert aan personeelsafdelingen van andere bedrijven, baarde maandag 27 oktober opzien door de schatting van het aantal arbeidsmigranten flink op te schroeven.

Terwijl tot nu toe aantallen circuleerden van tussen 700.000 en 1,1 miljoen arbeidsmigranten, schat het Rotterdamse bedrijf het aantal arbeidsmigranten op maximaal 1,8 miljoen.

Rek je de definitie nog verder op en kijk je naar het aantal werkenden dat geen Nederlands spreekt, dan gaat het al snel ‘richting de 1 op 4 personen’, stelt Geert-Jan Waasdorp, directeur arbeidsmarkt van Intelligence Group.

Verouderde cijfers, gebrek aan data

Het grote verschil in aantallen komt door het ontbreken van een eenduidige definitie van de arbeidsmigrant, verouderde cijfers, gebrek aan data en schattingen van het aantal illegale arbeidsmigranten.

In juli van dit jaar stelden ambtenaren van diverse ministeries het zogeheten IBO Arbeidsmigratie op (IBO staat voor interdepartementaal beleidsonderzoek). Daarin kwamen zij uit op zo’n 1,5 miljoen uit het buitenland afkomstige werkenden.

Talrijke definities van een arbeidsmigrant

Maar niet iedere buitenlander die in Nederland werkt, is volgens gangbare definities een arbeidsmigrant. Van 1,5 miljoen telden de ambtenaren terug naar zo’n 700.000 arbeidsmigranten, zich baserend op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het IBO Arbeidsmigratie wezen de ambtenaren er nadrukkelijk op dat er talrijke definities bestaan en dus ook talrijke meer en minder nauwkeurige inschattingen zijn van het aantal arbeidsmigranten.

Intelligence Group zet de getallen uit het IBO op een rij, voegt daar nog wat andere bronnen aan toe en komt uit op (maximaal) 1,8 miljoen arbeidsmigranten.