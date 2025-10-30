Gesprekken over Nexperia ‘constructief’, maar China voert de druk op

Bron: FD

Sinds Vincent Karremans (VVD), demissionair minister van Economische Zaken, hard ingreep bij het Nijmeegse chipbedrijf Nexperia, zijn de verhoudingen tussen Nederland en China gespannen. Wingtech, de Chinese eigenaar van Nexperia, eist in een verklaring aan Het Financieele Dagblad dat Nederland de volledige controle en eigendomsrechten over Nexperia teruggeeft.

In Den Haag klinkt iets anders. De afgelopen weken zou dagelijks over een oplossing zijn gesproken met de Chinezen, en die gesprekken werden door Haagse bronnen constructief genoemd. Doel van het overleg is vooral om Nexperia te behouden voor Europa en de verstoorde productieketen te herstellen. Intussen trekt Wingtech blijkbaar zijn eigen plan.

Eind september name Karremans stevige maatregelen tegen Nexperia. De Chinese topman van Wingtech zou de Europese tak leeghalen, zodat cruciale chipproductie uit Europa verdwijnt. Met een noodwet uit 1952, nooit eerder ingezet, probeerde Karremans dat te voorkomen. Komend jaar kan de minister beslissingen van Nexperia tegenhouden of terugdraaien.

Weggesluisde bedrijfsgeheimen

De ingreep was nodig omdat een deel van de bedrijfsgeheimen uit de Nexperia-fabriek in Manchester is weggesluisd naar een Chinees zusterbedrijf van Nexperia, aldus Haagse bronnen.

Er waren serieuze signalen dat uit de fabriek van het bedrijf in Hamburg ook machines, proceskennis, personeel en r&d zouden verdwijnen. De noodwet uit 1952 zou het enige middel zijn om in Nederland zo’n scenario te voorkomen.

Nexperia zou in Europa met 40 procent worden afgeschaald, en op den duur zou de hele Europese productie en onderzoeksafdeling naar China worden verplaatst. Voor Nederland bleef slechts een verkoopkantoor over. Dat plan was volgens Haagse bronnen al in uitvoering.

‘Complete uitholling’ Europese deel Nexperia

Hoewel Nexperia eerder grote investeringen aankondigde in Hamburg, zou nog niets van die plannen zijn uitgevoerd. Integendeel, het zou eerder gaan om een ‘complete uitholling’ van het Europese deel van Nexperia.

Dat zou Europa volledig afhankelijk maken van China. Nexperia-chips worden nu nog geproduceerd in de fabrieken in Manchester en Hamburg, het zogenoemde front-end van de chipproductie.

Het ‘back-end’, het bewerken en verpakken, gebeurt grotendeels in China. Dat houdt volgens het ministerie van Economische Zaken de waardeketen in balans. Nexperia levert de hier geproduceerde chips immers ook aan Chinese bedrijven. Verdwijnt ook de productie naar China, dan wordt Europa volledig afhankelijk van wat daar gebeurt.