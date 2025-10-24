UPDATE | Volkswagen geeft duidelijkheid over dreigende productiestop

Bron: ANP, Reuters, NOS, South China Morning Post

Volkswagen hoeft voorlopig geen fabriek stil te leggen ondanks eerdere zorgen over een chiptekort bij leverancier Nexperia. Het concern laat weten dat de productie voor komende week veiliggesteld is.

Ook persbureau Reuters bevestigt dat, zij het met een kanttekening. Een bron zei donderdag tegen het persbureau dat de productie in de hoofdvestiging in Wolfsburg volgende week volgens planning doorgaat, maar dat er daarna nog onzekerheid blijft.

Eerder deze week leek een tijdelijke stop nog onvermijdelijk door een naderend tekort aan chips van het Nederlandse bedrijf Nexperia.

‘De leveringsproblemen bij de Nederlandse chipmaker Nexperia hebben vooralsnog geen invloed op de productie in de Duitse autofabrieken,’ aldus een woordvoerder van het bedrijf tegen persbureau DPA. ‘Ook in alle andere Duitse fabrieken van het VW-concern is de productie voor komende week veiliggesteld.’

Berichtgeving over stillegging productie Volkswagen

Eerder berichtten Duitse kranten dat Volkswagen aanstaande woensdag de productie van de Golf in zijn hoofdvestiging in Wolfsburg stillegt. Bild meldde dat op basis van bronnen binnen het concern en interne planningen, terwijl Der Spiegel schreef dat de productie donderdag wordt stopgezet.

De Duitse autofabrikant wilde de tijdelijke stillegging aanvankelijk niet bevestigen,

Het dilemma houdt verband met het groeiende chiptekort in de auto-industrie. Het conflict rond chipfabrikant Nexperia dreigt de hele sector te raken, aangezien halfgeleiders vrijwel van de ene op de andere dag schaars zijn geworden. ‘Chips gaan nog een paar dagen mee’, aldus de Volkswagen Groep dinsdag.

Modellen van het hele concern, waaronder die van Porsche en Audi, kunnen worden getroffen.

Woensdagavond 22 oktober overlegde de Duitse regering met vertegenwoordigers van de auto-industrie, bevestigde een bron binnen het ministerie van Economische Zaken aan de NOS.

Chiptekort dreigt autoproductie opnieuw stil te leggen

Zowel Amerikaanse als Europese fabrikanten vrezen nieuwe productiestops door het conflict rond de Nijmeegse chipmaker Nexperia, die sinds 2019 eigendom is van het Chinese technologiebedrijf Wingtech.

Zowel de Europese autobranchevereniging ACEA als haar Amerikaanse evenknie Alliance for Automotive Innovation (AAI) waarschuwt dat de chipvoorraden binnen enkele weken uitgeput kunnen zijn. AAI vertegenwoordigt vrijwel alle grote autofabrikanten, waaronder General Motors, Ford, Volkswagen en Toyota.

De Nederlandse busfabrikant en auto-toeleverancier VDL onderzoekt of het concern gevolgen ondervindt van de onenigheid, terwijl auto-onderdelenfabrikant Bosch zegt de ontwikkelingen nauwlettend te volgen.

Vincent Karremans en Nexperia

Met name de Europese auto-industrie vreest een chiptekort door de ingreep van demissionair minister Vincent Karremans (VVD) van Economische Zaken.

Hij nam de controle over Nexperia, omdat hij vreesde dat het bedrijf de chipproductie op den duur van Europa naar China zou verplaatsen.

De Nederlandse overheid heeft het bedrijf onder curatele geplaatst uit vrees dat moederbedrijf Wingtech kennis of productie naar China zou verplaatsen.

Maar door China’s tegenreactie zitten de Europese en de Amerikaanse autoproducenten nu met een acuut probleem. De voorraden chips zijn, afhankelijk van de autofabrikant, over een paar weken op, en dus moeten ze nu al op zoek naar alternatieve leveranciers.

China reageerde op Karremans’ ingreep met een exportverbod voor Nexperia, dat een grote fabriek heeft in de zuidelijke Chinese stad Dongguan. Die fabriek is goed voor 70 procent van de totale Nexperia-output.

Voor wat precies worden de chips van Nexperia gebruikt?

De chips van Nexperia worden veel toegepast in elektronische regelsystemen van auto’s. Het gaat onder meer om transistors en diodes in verlichtingssystemen, bodycontrol-units en infotainmentsystemen.

Nexperia liet autofabrikanten en toeleveranciers vorige week weten dat het de levering van chips niet langer kan garanderen. Door het ontbreken van de chip komt de productielijn van dit type auto stil te staan.