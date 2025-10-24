UPDATE | Volkswagen geeft duidelijkheid over dreigende productiestop

De feiten: Chipconflict tussen Nederland en China raakt autobouwersBron: ANP, Reuters, NOS, South China Morning Post
Volkswagen hoeft voorlopig geen fabriek stil te leggen ondanks eerdere zorgen over een chiptekort bij leverancier Nexperia. Het concern laat weten dat de productie voor komende week veiliggesteld is.
Ook persbureau Reuters bevestigt dat, zij het met een kanttekening. Een bron zei donderdag tegen het persbureau dat de productie in de hoofdvestiging in Wolfsburg volgende week volgens planning doorgaat, maar dat er daarna nog onzekerheid blijft.
Eerder deze week leek een tijdelijke stop nog onvermijdelijk door een naderend tekort aan chips van het Nederlandse bedrijf Nexperia.
‘De leveringsproblemen bij de Nederlandse chipmaker Nexperia hebben vooralsnog geen invloed op de productie in de Duitse autofabrieken,’ aldus een woordvoerder van het bedrijf tegen persbureau DPA. ‘Ook in alle andere Duitse fabrieken van het VW-concern is de productie voor komende week veiliggesteld.’
Eerder berichtten Duitse kranten dat Volkswagen aanstaande woensdag de productie van de Golf in zijn hoofdvestiging in Wolfsburg stillegt. Bild meldde dat op basis van bronnen binnen het concern en interne planningen, terwijl Der Spiegel schreef dat de productie donderdag wordt stopgezet.
De Duitse autofabrikant wilde de tijdelijke stillegging aanvankelijk niet bevestigen,
Het dilemma houdt verband met het groeiende chiptekort in de auto-industrie. Het conflict rond chipfabrikant Nexperia dreigt de hele sector te raken, aangezien halfgeleiders vrijwel van de ene op de andere dag schaars zijn geworden. ‘Chips gaan nog een paar dagen mee’, aldus de Volkswagen Groep dinsdag.
Modellen van het hele concern, waaronder die van Porsche en Audi, kunnen worden getroffen.
Woensdagavond 22 oktober overlegde de Duitse regering met vertegenwoordigers van de auto-industrie, bevestigde een bron binnen het ministerie van Economische Zaken aan de NOS.
Zowel Amerikaanse als Europese fabrikanten vrezen nieuwe productiestops door het conflict rond de Nijmeegse chipmaker Nexperia, die sinds 2019 eigendom is van het Chinese technologiebedrijf Wingtech.
Zowel de Europese autobranchevereniging ACEA als haar Amerikaanse evenknie Alliance for Automotive Innovation (AAI) waarschuwt dat de chipvoorraden binnen enkele weken uitgeput kunnen zijn. AAI vertegenwoordigt vrijwel alle grote autofabrikanten, waaronder General Motors, Ford, Volkswagen en Toyota.
De Nederlandse busfabrikant en auto-toeleverancier VDL onderzoekt of het concern gevolgen ondervindt van de onenigheid, terwijl auto-onderdelenfabrikant Bosch zegt de ontwikkelingen nauwlettend te volgen.
Met name de Europese auto-industrie vreest een chiptekort door de ingreep van demissionair minister Vincent Karremans (VVD) van Economische Zaken.
Hij nam de controle over Nexperia, omdat hij vreesde dat het bedrijf de chipproductie op den duur van Europa naar China zou verplaatsen.
De Nederlandse overheid heeft het bedrijf onder curatele geplaatst uit vrees dat moederbedrijf Wingtech kennis of productie naar China zou verplaatsen.
Maar door China’s tegenreactie zitten de Europese en de Amerikaanse autoproducenten nu met een acuut probleem. De voorraden chips zijn, afhankelijk van de autofabrikant, over een paar weken op, en dus moeten ze nu al op zoek naar alternatieve leveranciers.
China reageerde op Karremans’ ingreep met een exportverbod voor Nexperia, dat een grote fabriek heeft in de zuidelijke Chinese stad Dongguan. Die fabriek is goed voor 70 procent van de totale Nexperia-output.
Voor wat precies worden de chips van Nexperia gebruikt?
De chips van Nexperia worden veel toegepast in elektronische regelsystemen van auto’s. Het gaat onder meer om transistors en diodes in verlichtingssystemen, bodycontrol-units en infotainmentsystemen.
Nexperia liet autofabrikanten en toeleveranciers vorige week weten dat het de levering van chips niet langer kan garanderen. Door het ontbreken van de chip komt de productielijn van dit type auto stil te staan.
Wie zegt wat over Nexperia?
- ‘Als de levering van autochips niet snel wordt hervat, zal dit de autoproductie in de Verenigde Staten en vele andere landen verstoren en een overloopeffect hebben op andere sectoren,’ vertelt AAI-topman John Bozzella tegen persbureau Reuters.
- ‘Autofabrikanten hebben de afgelopen jaren stappen ondernomen om hun toeleveringsketens te diversifiëren, maar het risico kan nooit volledig worden uitgebannen. Dit is een sectoroverschrijdend probleem dat een groot aantal toeleveranciers en vrijwel al onze leden treft,’ reageert ACEA-directeur-generaal Sigrid de Vries in een persbericht.
- ‘We bevinden ons plotseling in deze verontrustende situatie. We hebben echt snel en pragmatisch handelen nodig van alle betrokken landen,’ aldus De Vries.
- ‘Het Chinese exportverbod heeft veel grotere gevolgen dan wat wij in Nederland doen,’ zegt oud-topman Frans Scheper tegen de NOS. ‘Het zou logischer zijn om het langs diplomatieke weg op te lossen.’
- Volgens Scheper van Nexperia is het demissionair minister Karremans die de acute chipcrisis in de Europese auto-industrie veroorzaakt.
- ‘We zijn de eventuele impact aan het onderzoeken. Veel chips zijn verwerkt in componenten of modules die afkomstig zijn van onze leveranciers, dus het is niet eenvoudig om overzicht te krijgen,’ zegt een woordvoerder van VDL nadat BMW heeft laten weten dat een deel van zijn toeleveranciers is geraakt door het conflict.
- ‘Veranderingen in het buitenlandse handelsbeleid hebben vaak gevolgen voor de activiteiten van Bosch als globaal opererende onderneming,’ meldt een woordvoerder van auto-toeleverancier Bosch. Het bedrijf meldt dat Nexperia een van zijn leveranciers is van elektronische componenten.
- Hildegard Müller, voorzitter van de Duitse Vereniging van Autofabrikanten (VDA), meldde dinsdag in een persbericht dat ze in contact staan met de Duitse overheid en de Europese Commissie: ‘De focus moet nu liggen op het vinden van snelle en pragmatische oplossingen.’
- ‘Dit is een wake-upcall om ons breder en veerkrachtiger te positioneren,’ vertelt Clemens Otte, hoofd Micro-elektronica van de Duitse vereniging van elektrische en elektronische fabrikanten ZVEI aan Frankfurter Allgemeine.
EW's visie: Europese autosector is té afhankelijk van China
Het conflict rond Nexperia laat zien hoe afhankelijk Europa is van China – en hoe snel de kwetsbaarheid aan de oppervlakte komt.
Zonder de chips van het Chinese bedrijf stokt de productie van cruciale onderdelen en modules, en komt de assemblage van voertuigen tot stilstand.
Andere leveranciers bestaan wel, maar het opzetten van nieuwe productielijnen kost maanden – tijd die de sector niet heeft.
Nederlands chipbedrijf in Chinese handen
Tijdens de coronapandemie liep de Europese auto-industrie al eens vast door een tekort aan chips.
Nexperia levert er zo’n zeshonderd per auto en is ook toeleverancier voor consumentenelektronica en defensie.
Het van oorsprong Nederlandse bedrijf, met fabrieken in Europa en Azië, kwam in 2019 in Chinese handen (Wingtech).
Achteraf is het vreemd dat Europa zich daar toen niet drukker om maakte.
Pijnlijk hoe kwetsbaar Europa is
Nog geen week geleden sloeg de Europese auto-industrie alarm: de chips dreigden op te raken.
Met corona en Oekraïne nog vers in het geheugen is het pijnlijk hoe afhankelijk Europa blijft van andere landen.
Het omzetten van woorden in daden kost (te) veel tijd. In 2021 presenteerde de Europese Commissie een chipstrategie, die in 2023 tot een Europese chipverordening leidde.
Daardoor kon in 2024 staatssteun worden goedgekeurd voor een enorme chipsfabriek in Duitsland. De verwachting is dat deze in 2027 opent en in 2029 op volle capaciteit draait.
Pas dan wordt Europa iets minder afhankelijk.
Nederland onderschat risico’s
De Nederlandse overheid heeft de risico’s onderschat. Zoals oud-topman Frans Scheper het verwoordde bij de NOS: ‘Karremans heeft onderschat, en misschien niet helemaal begrepen, hoe de supply chain van dit soort chips eruitziet.’
Amerika en Europa vertrouwen nog altijd op fabrieken in Azië voor basischips. Nu Peking een exportverbod heeft ingesteld, is duidelijk wie de hefboom in handen heeft.
Kans voor Europese industrie
Toch kan deze crisis ook tot een ommekeer leiden. De ingreep bij Nexperia dwingt Europa na te denken over strategische productie binnen de eigen grenzen.
Als autofabrikanten en beleidsmakers de conclusie trekken dat technologische onafhankelijkheid geen luxe is maar noodzaak, kan uit deze kwetsbaarheid iets sterkers ontstaan: een Europese chipindustrie die niet langer wordt gegijzeld door geopolitiek.