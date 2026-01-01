Een kleine AOW-wijziging met grote gevolgen – dit betekent het voor u

Duizenden huizen erbij door een bureaucratische vereenvoudiging van de AOW? Het kan – maar wel tegen een prijs. Dat is een van de kwesties waar het komende kabinet zich over mag buigen.

De AOW is het basispensioen voor iedereen die in Nederland woont. Alleenstaanden krijgen in de regel per persoon zo’n 1.500 euro netto per maand. Samenwonenden en gehuwden krijgen per persoon iets meer dan 1.000 euro netto per maand.

Wanneer krijg je de alleenstaanden- of gehuwden-AOW?

In 90 procent van de gevallen is het helder of er recht is op de alleenstaande- of de gehuwden-AOW. Dat komt door koppelingen aan gemeentelijke administraties, waardoor de verwerking van de AOW-aanvraag vlekkeloos verloopt.

Maar in zo’n 10 procent van de gevallen is het niet meteen duidelijk en moet uitvoerder Sociale Verzekeringsbank (SVB) eerst op onderzoek uit. Dat kan middels een vragenlijst of zelfs een bezoek achter de voordeur. De gehuwden-AOW is er, anders dan de naam doet vermoeden, namelijk niet alleen voor gehuwden, maar ook voor ongehuwd samenwonenden.

Waarom kost de uitvoering van de AOW steeds meer tijd?

Dat onderzoek kost de SVB veel tijd en met het toenemende aantal AOW’ers en een steeds krappere arbeidsmarkt, is het daarom nog maar de vraag of de AOW uitvoerbaar blijft.

Waarom durven veel alleenstaande AOW’ers niet samen te wonen?

Maar misschien nog wel belangrijker is dat alleenstaande gepensioneerden niet willen samenwonen, uit vrees om hun hoge alleenstaanden-uitkering in te moeten ruilen voor de lage samenwonenden-AOW. Terwijl het juist veel oplevert als alleenstaande gepensioneerden bij elkaar intrekken: er komen huizen vrij, de eenzaamheid neemt af en de mantelzorg neemt toe.

Hoe kan vereenvoudiging van de AOW huizen vrijmaken?

Om twee vliegen in een klap te slaan, is het kabinet al langer op zoek naar een vereenvoudiging van de AOW.

Optie 1: Aansluiten bij het partnerbegrip van de Belastingdienst

Optie 1 is om aan te sluiten bij het partnerbegrip van de Belastingdienst. Dan hoeft de SVB zelf niets vast te stellen, maar wordt het oordeel van de fiscus gevolgd. Dat scheelt de SVB veel tijd. Wel wonen er 330.000 AOW’ers in het buitenland. Van hen zal de SVB zelf moeten blijven vaststellen wat hun woonsituatie is.

Optie 2: De AOW volledig individualiseren

Een andere optie is om de AOW te individualiseren. Alleenstaanden en samenwonenden krijgen dan altijd hetzelfde bedrag. Bijvoorbeeld allemaal 1.025 euro netto per maand (Dat is 50 procent van het minimumloon), de 1.200 euro (57,5 procent van het minimumloon) of 1.500 euro (70 procent).

Wat levert vereenvoudiging van de AOW op voor Nederland?

Een maandag 6 oktober geopenbaarde maatschappelijke kostenbatenanalyse laat zien dat het objectieve partnerbegrip, de variant waarin het oordeel van de fiscus wordt gevolgd, maatschappelijk gezien het meeste oplevert. Jaarlijks komen daardoor naar schatting 1.500 tot 2.600 huizen vrij en het levert enkele miljoenen euro’s per jaar aan zorgbaten op.

