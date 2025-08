Huisspaarplan VVD rammelt fiscaal aan alle kanten

Bron: VVD-verkiezingsprogramma Sterker uit de storm

Als het aan de VVD ligt, komt er in het nieuwe box 3-stelsel een vrijstelling voor toekomstige kopers van een huis. Zij mogen 75.000 euro sparen, zonder over de rente belasting te betalen.

De liberalen noemen hun fiscale plan ‘huissparen’, dat ze in het nieuwe verkiezingsprogramma als volgt motiveren:

‘Veel mensen vinden het fijn om eigen geld in een woning te stoppen. Zij sparen om een huis te kunnen betalen. Het is vreemd dat de overheid hier belasting op heft. Daarom maken we het mogelijk om 75.000 euro los van de heffingsvrije voet specifiek te oormerken voor de koop van een eigen huis. Over dit bedrag wordt 0,0 procent belasting betaald.’