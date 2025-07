Hoe wispelturige Trump wereldwijde logistieke ketens verstoort

Bronnen: Eurostat, Drewry, Lloyd’s List

Donald Trump ontregelt de wereldhandel niet alleen door te dreigen met hoge importheffingen, maar ook de deadlines te verschuiven.

In april kondigde de Amerikaanse president importheffingen aan. Voor de Europese Unie geldt sindsdien een basisheffing van 10 procent. Aanvullende heffingen van 20 procent stelde hij twee keer uit, in april en begin juli.

Trump dreigt inmiddels met een (totale) heffing van 30 procent per 1 augustus. Voor auto’s (25 procent), auto-onderdelen (25 procent) en staal (50 procent) gelden al hogere heffingen.

Bedrijven proberen logischerwijs vóór die deadlines meer goederen te produceren en te verschepen. Dat leidt tot zigzagbewegingen in de industriële productie, zo tonen cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Na groei in maart daalde de productie in april, om in mei weer te stijgen.

Ongekende drukte in havens

De continue variatie in handelsstromen vormt een logistieke uitdaging. Dat is onder meer zichtbaar in containertarieven. Die kenden een flinke opleving in juni, volgens de World Container Index van maritiem onderzoeksbureau Drewry.

De Verenigde Staten kregen veel goederen te verwerken in anticipatie op de, inmiddels uitgestelde, heffingen-deadline begin juli. De haven van Los Angeles meldr dat juni de drukste maand in zijn geschiedenis was.

In Europese havens resulteert de drukte in sterk oplopende wachttijden, bericht de maritieme website Lloyd’s List. Dat komt niet alleen door export naar de Verenigde Staten. Nu China goederenstromen naar Europa verlegt, krijgen de havens extra containers te verwerken. Ook stakingen, personeelstekorten en lage waterstanden in rivieren dragen bij aan havencongestie.