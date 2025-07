Tesla’s Diner: Elon Musk camoufleert dramatische kwartaalcijfers met hippe hamburgers

De verkoopcijfers van Tesla in het tweede kwartaal van 2025 waren opnieuw weinig bemoedigend. In juni leverde de Amerikaanse fabrikant ruim 20.000 auto’s af in de EU – bijna 40 procent minder dan een jaar eerder.

Topman Elon Musk draagt daar ongewild aan bij. Zijn breed uitgemeten steun aan de Amerikaanse president Donald Trump en zijn rol als informeel beleidsadviseur zorgden voor reputatieschade, zeker op de Europese markt.

De dalende verkoop is geen incident, maar een voortzetting van een dalende lijn. En het kan nog erger worden, als concurrenten zoals BYD, Renault en Volkswagen straks marktaandeel winnen met goedkopere modellen. De cijfers per markt maken het beeld compleet.

Europese markt

Er is niet alleen slecht nieuws te melden. Ondanks alle ellende is de Tesla Model Y nog altijd het populairste elektrische model in Europa. Alle hoop is vooralsnog gevestigd op dit model.

Al zijn die goede cijfers vooral te danken aan een paar markten, zoals Noorwegen en Spanje. In andere delen van de EU de magie van Tesla tanende. In Zweden zakten de Tesla-registraties vergeleken met vorig jaar met 64 procent, in Denemarken met 62 procent.

Ook de Model Y deed het bij de Denen slecht: min 31 procent (1.155 auto’s). In Frankrijk daalde de verkoop met 10 procent, in Italië zelfs met 66 procent – terwijl de markt voor elektrische auto’s daar juist verdubbelde.

Kortom: sterke uitschieters, de Model Y blijft hoop bieden, maar het Europese beeld is allesbehalve stabiel voor Tesla.

Ook in China zijn de verkoopcijfers van de Model Y vooralsnog sterk, maar vooral daar moet Tesla vrezen voor een inhaalslag van Chinese merken.

Geen hybrides

Tesla’s eenzijdige aanbod speelt een rol: het merk biedt geen plug-in-hybrides of andere overgangsmodellen aan, terwijl juist die categorieën in Europa in de lift zitten.

In juni werden er bijna 42 procent meer plug-in-hybrides verkocht in Europa. Van volledig elektrische auto’s bleef de groei steken op 7,8 procent. Volgens brancheorganisatie ACEA is dat een teken dat Europese overheden meer moeten doen om elektrisch rijden aantrekkelijk te maken. Maar daar heeft Tesla nu niks aan.

Hamburgers, milkshakes en robots: een Tesla-drive-thru

Er komt vanuit Tesla vooralsnog geen koerswijziging. Wel een American diner. In Los Angeles opende het bedrijf deze zomer de eerste ‘Tesla Diner’: een jaren-vijftig-achtig wegrestaurant, compleet met laadpalen en drive-in-bioscoop.

‘Dit is precies hoe ik me de toekomst had voorgesteld. Mijn Tesla opladen, een burger en drankje halen, en een film kijken – allemaal op één futuristische plek, omringd door de producten en mensen waar ik van houd,’ staat in een X-bericht van een Tesla-fan, dat CEO Musk trots retweette. Lees de menukaart hier.

Musk deelt verdacht veel positieve berichten in de uren na de publicatie van Tesla’s kwartaalcijfers over robots, zelfrijdende auto’s en het volgens hem lage aantal verkeersslachtoffers van Tesla Autopilot, de software die het autonoom rijden van Tesla’s mogelijk moet maken.

Maar op de markt voor autonoom rijden, staat de concurrentie niet stil. Concurrent Waymo, een dochterbedrijf van Google, werkt gestaag door aan zijn technologische koppositie in diezelfde markt.

Waar blijft de nieuwe innovatie van Tesla?

De big fat hamburger-Tesla-dream klinkt als een droom — en misschien is dat het ook. Of het is een bliksemafleider. Een trucje dat Musk heeft afgekeken van zijn oude partner-in-crime: Trump.

Maar terwijl Musk op X filmpjes deelt van zijn wegrestaurant met robotarmen en zelfrijdende taxi’s in Austin, is het nog altijd wachten op de innovatie waarmee Tesla groot werd: een betaalbare elektrische auto.

Zonder nieuwe modellen wordt het lastig bijbenen

Tesla heeft sinds 2020 geen nieuw model voor de massamarkt meer uitgebracht. Dat terwijl traditionele fabrikanten vaart maken met betaalbare elektrische auto’s en Chinese spelers als BYD snel terrein winnen.

‘Een modelupdate is de klassieke verlengingsstrategie voor een product – bedoeld om de levenscyclus op te rekken en op korte termijn een opleving te veroorzaken,’ zegt Matthias Schmidt van autobedrijf Schmidt Automotive tegen Reuters.

Aan EW legde Schmidt eerder uitgebreid uit hoe Chinese automakers de Europese markt willen overnemen.

De goedkopere Tesla kan niet gauw genoeg komen

Tesla’s eerder aangekondigde Model 2 – onderdeel van de zogeheten Operation Redwood – is uitgesteld, afgezwakt of stilletjes geschrapt. Niemand die het weet. Intussen komen Chinese modellen massaal op de markt en weten Europese merken hun instapmodellen, zij het met moeite, wel te lanceren.

Zolang Tesla geen nieuw betaalbaar model op de weg zet, helpt geen hamburger of robot het merk. Het blijft teren op oude glorie, terwijl de concurrentie voorbijsnelt — met gewone auto’s, voor gewone mensen, tegen een gewone prijs.