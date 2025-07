Megaverlies bij Stellantis (Peugeot, Jeep etc.) — autoreus straft zichzelf door niet naar klanten te luisteren

Over het effect van de grote terugroepactie bij Citroën — door mogelijk dodelijke airbags van het merk Takata — op de voorlopige halfjaarcijfers rept Stellantis niet. In Nederland en Frankrijk staan duizenden auto’s stil in afwachting van vervangende airbags. Die levering verloopt traag, waardoor automobilisten weken moeten wachten.

De omzet zakte met bijna 13 procent tot 74,3 miljard euro, terwijl de voertuigleveringen in het tweede kwartaal met 6 procent terugliepen. Vooral in Noord-Amerika en Europa heeft Stellantis moeite om zijn auto’s kwijt te raken.

Stellantis meldde het verlies vervroegd in voorlopige halfjaarcijfers om transparantie te bieden over de ernst van de situatie.

Stellantis , het in Nederland gevestigde Europese autoconcern achter merken als Citroën, Fiat, Peugeot, Jeep en Opel, heeft in de eerste helft van dit jaar een nettoverlies van 2,3 miljard euro geleden. Dat is te wijten aan tegenvallende verkopen, de impact van Amerikaanse importheffingen en kosten door afgeblazen projecten en afboekingen.

Bron: Reuters, Autoweek, New York Post

De slechte resultaten van Stellantis komen niet als een verrassing. Sinds begin vorig jaar ging het steil bergafwaarts met de Franse, Italiaanse, Duitse en Amerikaanse merken van het concern. Topman Carlos Tavares lag zwaar onder vuur en trad in december abrupt af, hoewel zijn contract tot 2026 liep.

Zijn aftreden was een teken dat er grotere problemen spelen binnen het concern. De aandelenkoers daalde direct met 2 procent en staat inmiddels 37 procentpunt lager dan begin dit jaar.

Maar dit gaat over meer dan over één man. Als Stellantis niet uitkijkt, raakt het de klant kwijt — in de Verenigde Staten, in Europa, overal. En dat kan een autofabrikant zich niet veroorloven.

Waar komt de ellende vandaan?

Stellantis heeft, net als andere autofabrikanten, last van onder meer de Amerikaanse importheffingen. Maar het bedrijf moet vooral naar zichzelf kijken.

Het maakt auto’s voor de Amerikaanse markt die de consument daar niet wil. In de Verenigde Staten draait het voor Stellantis vooral om Jeeps en Dodge-pickups. Amerikanen zijn dol op deze bullebakken, maar Stellantis weet die liefde niet vast te verzilveren. Dodge leverde vorig jaar nog maar 141.730 auto’s af (min 29 procent vergeleken met vorig jaar), Jeep zakte in 2024 naar 587.725 (min 9 procent).

Een elektrische pick-up (Dodge Ram 1500 EV) kwam vrij laat pas op de markt.

Ver weg van de Amerikaanse klant

Amerikaanse experts zijn kritisch. De strategie voor de Verenigde Staten wordt in Europa bedacht, veel van de productie gebeurt in Mexico, Canada en zelfs in Italië.

Het beste voorbeeld: de Dodge Hornet, een SUV gebouwd in Italië voor de Amerikaanse markt. De productie van dat model is inmiddels gepauzeerd, mede vanwege de gevolgen van Trumps importheffingen — maar vooral omdat het model totaal niet verkoopt. De Amerikaanse klant zit niet te wachten op een Alfa Romeo-kloon.

Dit is geen tijdelijk probleem. Stellantis lijkt vergeten dat een autofabrikant dichtbij de klant hoort te staan.

Als Stellantis niet oppast, verliest de grote automaker ook de Europese klant. In Europa probeert het bedrijf het klantcontact al te verminderen, door over te stappen op online-verkoop en zo de dealer buitenspel te zetten. Dit alles om geld te besparen.

Ook in Europa te laat en te duur

In Europa winnen Chinese merken zoals BYD marktaandeel met betaalbare elektrische modellen, terwijl Stellantis blijft hangen in hybrides. De verkoop van de elektrische Fiat 500e stortte in: min 71 procent in Duitsland, min 73 procent in Frankrijk. Een hybride 500 moet het tij keren, maar die komt pas eind 2025.

Op zich snapt Stellantis wel dat de Europese klant nog graag een hybride wil hebben. Maar linksom (BYD) en rechtsom (Volkswagen en ook nog Tesla) wordt het bedrijf vooralsnog ingehaald op het gebied van elektrische auto’s. En zoals de Amerikaanse markt met de pick-up laat zien: als je elektrische modellen niet op tijd klaar hebt staan, kan een concurrent er met de klant ervandoor gaan.

De strategie komt nu vooral neer op kosten snijden: dealers schrappen, fabrieken sluiten, waterstofplannen wegstrepen.

Een cultuurprobleem

Stellantis moet zich zorgen maken over het consumentenvertrouwen. Terugroepacties van airbags kunnen gebeuren, maar vertrouwen behoud je alleen door dicht op de klant te zitten, en naar ze te luisteren.

Of zoals AutoWeek-columnist Bas van Putten het noemt: ‘Stellantis rommelt maar wat aan.’ Goed leiderschap, betrouwbaarheid, doelmatigheid en een toekomstbestendige strategie op het gebied van elektrische auto’s lijken te ontbreken bij de autoreus.

Een langer durende bestuurssoap kan de multinationale zich niet permitteren. De nieuwe directie moet flinke stappen zetten.