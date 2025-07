Uitponden van huurhuizen gaat door, krapte op woningmarkt blijft

Dan het slechte nieuws: de groei van het aantal verkopen en de kleinere prijsstijging komen vooral door het forse aanbod van vaak kleinere uitpondwoningen. Dit zijn voormalige huurhuizen die worden verkocht door de verhuurders. In de regio Amsterdam is hierdoor voor het eerst een kleine prijsdaling, van 0,4 procent.

Eerst het goede nieuws: het woningaanbod is stevig aan het groeien. Er kwamen in het tweede kwartaal van 2025 maar liefst 52.000 huizen beschikbaar om te kopen. Een recordaantal sinds 2008, zo meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Deze toename past in het seizoenspatroon, maar is wel 15 procent groter dan in het hetzelfde kwartaal een jaar geleden.

Door: Theo van Vugt, redacteur wonen

Daar ligt een sleutel tot betere doorstroming in de hele woningmarkt. Als er geschikte huizen worden gebouwd voor gezinnen en ouderen, komt er woonruimte vrij voor anderen. Daarnaast moet het investeringsklimaat verbeteren, zodat beleggers weer geld durven te steken in de huizenbouw.

Er komen nu vooral veel kleinere koopappartementen voor starters op de markt, maar er is ook behoefte aan meer betaalbare huurhuizen voor huishoudens die niet direct kunnen of willen kopen. En aan passende huizen voor ouderen die kleiner of comfortabeler willen wonen.

Verhuurders blijven afscheid nemen van hun huurhuizen. Starters krijgen daardoor meer kans op een kleine koopwoning, maar de flexibele schil van huurwoningen wordt steeds dunner. Dat is slecht voor de economie, want daardoor zullen mensen minder snel verhuizen voor werk en kunnen mensen die snel een huurhuis zoeken niets vinden.

Vooral de verkoop van appartementen zit flink in de lift: bijna 23 procent meer verkopen in een jaar tijd, zo meldt de NVM. Dit komt grotendeels door het hoge aantal uitpondingen, nu en in de afgelopen kwartalen. Daaronder zijn appartementen het voornaamste woningtype.

Het percentage huizen dat werd verkocht boven de vraagprijs is dit kwartaal ook weer licht gestegen. Dat bedraagt nu 74, het hoogste aandeel in drie jaar.

In het tweede kwartaal van 2025 kwam een recordaantal van ruim 52.000 huizen nieuw in aanbod bij NVM-makelaars. Dit is een stijging van 21 procent vergeleken met een jaar eerder. De laatste keer dat er zo veel in één kwartaal te koop kwamen, was in het tweede kwartaal van 2008, al bijna twintig jaar geleden.

Stegen de prijzen medio 2024 nog met 14,1 procent in een jaar tijd, momenteel staat de jaarlijkse toename van de transactieprijs op 6,2 procent. Dat heeft te maken met een veel ruimer aanbod, grotendeels dankzij de genoemde uitpondingen.

Ondanks het hogere aanbod blijft de markt krap. Woningen die te koop komen, worden ook weer snel verkocht. Doordat de uitpondingen zich vooral concentreren in de Randstad, liggen de regio’s met het krapste aanbod juist in het oosten van het land.

Vooral kleine en middelgrote appartementen in trek

In het tweede kwartaal van dit jaar kwamen meer dan 9.900 nieuwbouwwoningen op de markt. Dit is het hoogste aantal sinds 2020. Van het nieuwe aanbod is 48 procent appartement, het dubbele van vijf jaar geleden.

Er komen vooral kleine en middelgrote appartementen op de markt. Grote appartementen boven de 90 vierkante meter zijn er juist veel minder. Ook bij woonhuizen neemt het aanbod van ruimere woningen af. Deze trend hangt samen met betaalbaarheid, binnenstedelijke bouw en het omzetten van huurprojecten naar koop, meldt de NVM.

Verkooptijd stabiel, maar nieuwbouw blijft achter

Al ruim een jaar zit de verkooptijd van huizen rond de 27 dagen. De verkoop van tussenwoningen gaat met gemiddeld 24 dagen het snelst, voor vrijstaande huizen is de verkooptijd met 33 dagen wat hoger. Voor ruim 9 op de 10 woningen die zijn verkocht, geldt dat ze niet langer dan een kwartaal te koop hebben gestaan.

Ondanks de stijging in aanbod vinden veel makelaars dat er op middellange termijn te weinig nieuwbouwprojecten aan komen. Van de NVM-makelaars noemt 61 procent het aanbod in de eigen regio (veel) te laag. Ook blijft het aantal afgegeven bouwvergunningen achter bij het benodigde bouwtempo, vindt de NVM. Tegelijk staat de haalbaarheid van nieuwe projecten onder druk, door lokaal wisselende bouweisen en stijgende bouw- en loonkosten.

De markt blijft dus erg moeilijk als je woonruimte zoekt.