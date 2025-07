Waarom minder bedrijven investeren in verduurzaming

Bron: CBS

Minder bedrijven investeren in klimaatneutrale bedrijfsvoering, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar deed 68 procent van het bedrijfsleven dergelijke investeringen. In 2025 daalt dit naar 64 procent.

Vooral in het midden- en kleinbedrijf (mkb) is sprake van een terugval. In het grootbedrijf (250 of meer werkzame personen) blijft het percentage stabiel.

De daling is verspreid over diverse branches. Daaronder ook industrie en vervoer, twee sectoren met een groot aandeel in emissies van broeikasgassen.

Ruim twee derde van bedrijven ervaart belemmeringen

Het klimaatneutraal maken van de bedrijfsvoering is niet eenvoudig. Een groot deel van het bedrijfsleven (ruim tweederde) ondervindt belemmeringen.

Financiële beperkingen vormen het grootste probleem. Dit speelt bij ruim de helft van de bedrijven die belemmeringen ervaren.

Onzekerheid over economie of (overheids)beleid komt op de tweede plaats, gevolgd door ‘gebrek aan duurzame alternatieven’. Op de vierde plek volgen beperkingen in het (energie)netwerk.

Reductie uitstoot broeikasgassen stokt

Eerder dit jaar meldde het CBS dat de daling van de uitstoot van broeikasgassen in 2024 is afgevlakt tot 1,7 procent. In de twee voorgaande jaren bedroeg de afname telkens ruim 7 procent.

Uit voorlopige cijfers van het CBS over het eerste kwartaal van 2025 blijkt zelfs een toename.