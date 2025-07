Waarom Europa beter af is zonder politieke advertenties van Meta

Meta stopt per oktober met politieke advertenties in landen van de Europese Unie . Aanleiding is een nieuwe EU-verordening die meer transparantie rond politieke reclame afdwingt.

Bron: Meta, Europese Commissie

Door: Sam Verbeek, redacteur Tech

Politieke campagnes verliezen in oktober een krachtig wapen: de betaalde post. Facebook en Instagram bieden dan nog wel een podium, maar niet langer een versterker. Geen targeting. Geen betaalde zichtbaarheid. Alleen bereik op eigen kracht.

Voor de Nederlandse politiek komt de regelgeving op een interessant moment. Drie weken na invoering zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Dat betekent dat politieke partijen moeten improviseren. Socialemediateams worden teruggeworpen op ouderwets handwerk: scherpere teksten en betere timing.

Meta versus Europa: streng toezicht leidt tot terugtrekking

Meta noemt de EU-regels ‘onwerkbaar’. Daarmee bedoelt het: ze zijn te vaag, waardoor er risico is op overtreden van de regels, en ze naleven kost te veel moeite. De boodschap is duidelijk: als Europa streng is, dan haken wij af.

Eerder ontzegde CEO Mark Zuckerberg Europeanen ook de toegang tot Llama, het AI-model van Meta. De regelgeving van de Europese AI Act was hem te streng.

Waarom verbod op politieke AI-campagnes Europa beschermt

Europa hoeft het verbod niet te betreuren. Het voorkomt iets wat we beter kunnen missen.

In 2026 lanceert Meta namelijk een nieuw advertentiemodel dat AI inzet voor het hele reclamespectrum: tekst, beeld, video, doelgroepselectie, optimalisatie. Een adverteerder voert een afbeelding, een doel en een budget in. De rest gaat vanzelf. Gepersonaliseerd op basis van locatie, klikgedrag en interesses.

Dat dit model in Europa niet voor politiek gebruik beschikbaar wordt, is maar goed ook. Hoewel deze technologie voor commerciële doeleinden grotendeels onschuldig is, verandert ze fundamenteel van karakter zodra het over verkiezingen gaat.

Wat politieke AI-campagnes hadden kunnen zijn

Had Meta politieke campagnes wél toegestaan, dan kon een partij met één standpunt duizenden versies ervan laten maken − afgestemd op wie je bent, wat je bezit, waar je woont.

Een kiezer in Amsterdam krijgt een hoopvol verhaal over starterswoningen. Een huiseigenaar in Drenthe ziet een belofte van rust en behoud. Een vastgoedinvesteerder hoort iets over stabiele rendementen. Eén partij, drie boodschappen, met AI afgestemd op de ontvanger.

Dat scenario blijft Europa nu bespaard, omdat Europese regels politieke advertenties aan banden leggen. En dat blijkt een vooruitziende keuze.