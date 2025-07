Mercedes-Benz in crisis: hoe de Chinezen de Duitsers een modern lesje auto’s maken geven

Bron: Mercedes-Benz, Beleggersbelangen

Om het tij te keren zet Mercedes-Benz in op kostenreductie en productvernieuwing. Het Duitse merk gaat zich met name meer concentreren op het hogere en duurdere segment. De nieuwe modellen worden naar verwachting in 2027 op de markt gebracht.

De resultaten in het eerste kwartaal van 2025 waren eveneens beneden verwachting. De Duitse automaker verkocht toen 446.300 auto’s, 4 procent minder dan een jaar eerder . De grootste dalingen waren in Duitsland en China, beide met 10 procent. In die periode gingen zowel de omzet als winst fors omlaag .

Door: Robert Smid, redacteur Automotive

Langzaam dringt de vraag zich op: hoelang houden de Duitse automakers het nog vol in China? Naast Mercedes-Benz kampt ook luxemerk Porsche met tegenvallende verkopen, een lagere omzet en een slinkende winstmarge.

Chinese merken dringen steeds verder in de luxe-elektrische markt

De problemen van Mercedes-Benz zijn voor een groot deel door het merk zelf veroorzaakt. De Duitsers sprongen te laat op de elektrische trein. Intussen hebben Chinese merken met een slimme combinatie van technologie, scherpe prijzen, lokale smaak en een nieuw imago al een flink deel van het marktaandeel in eigen land overgenomen.

Chinese merken drukken de Duitse concurrentie verder in het nauw met goed uitgeruste en betaalbare modellen. Ze concurreren nu niet alleen met de instap-Mercedessen, maar dringen ook steeds verder door in het luxesegment.

Mercedes-Benz probeert relevant te blijven door zich volledig op het top van de markt te richten. Dat kan het als geen ander: jarenlang presenteerde de Duitse fabrikant vlaggenschipmodellen zoals de S-Klasse en de Maybach.

Maar zelfs daar knagen de Chinezen inmiddels aan, met elektrische en benzinemodellen als BYD’s Yangwang, NIO’s ET7, Geely’s Zeekr 001 FR en Hongqi’s H9.

Trots en verdeeldheid bij Mercedes-Benz

De top van Mercedes-Benz lijkt verdeeld over de verdere koers in China. In de communicatie houdt het merk zijn trots hoog: het profileert zich nog steeds als marktleider in technologie en luxe, met nadruk op zowel innovatie als traditie. Maar in de tussentijd is Mercedes-Benz afhankelijk geworden van Chinese batterijproducenten én de Chinese consument.

Daarbovenop levert het bedrijf inmiddels slag op twee fronten: Europese importtarieven op in China gebouwde elektrische auto’s drukken de marges, terwijl in de Verenigde Staten onder Trump nieuwe handelstarieven dreigen.

CEO Ola Källenius zei daarover al treffend: ‘We moeten streven naar wederzijds voordelige uitkomsten. Het is altijd terecht om een eerlijk speelveld te bespreken. Maar een simpele tariefmuur is het meest primitieve middel dat je kunt inzetten.’

Klem tussen imago en realiteit

Mercedes-Benz zit klem tussen zijn imago als Europees luxemerk en de werkelijkheid dat het in China terrein verliest ten opzichte van goedkopere, innovatievere rivalen. Openlijk erkennen dat een andere koers nodig is, voelt voor het hoofdkantoor in Stuttgart als een teken van zwakte tegenover klanten en investeerders.

Maar dat moment komt eraan. Wil het merk zijn positie behouden, dan moet het de Chinese klant weer overtuigen — en wel snel. Want 2027, het jaar waarin nieuwe modellen worden verwacht, lijkt nog ver weg.

Tot die tijd dreigt Mercedes-Benz verder te worden ingehaald door de (Chinese) concurrentie.