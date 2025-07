CPB ziet veerkrachtige economie, maar slaat alarm over oplopende staatsschuld

Bron: Centraal Planbureau (CPB)

De 126 procent is de middelste uitkomst van een aantal scenario’s. Het is aan de politiek om bij te sturen. Hasekamp: ‘Je moet uiteindelijk de uitgaven en inkomsten meer op elkaar afstemmen. Dat betekent of ergens bezuinigen of hogere belastingen heffen.’

Bij ongewijzigd beleid stijgt de schuld naar 126 procent van het nationaal inkomen in 2060. Dat is nog exclusief extra defensie-uitgaven om de nieuwe NAVO-norm te halen.

Het CPB kwam ook met minder goed nieuws, in een aparte uitgave over de ontwikkeling van de overheidsschuld op lange termijn. Eind 2025 ligt deze naar verwachting op 45,1 procent van het huidige nationaal inkomen

Ook huishoudens profiteren. De koopkracht groeit met 0,7 procent in 2025 en 1 procent in 2026. Consumenten gaan meer geld uitgeven en tegelijk hun spaarbuffers verhogen, zo verwacht het CPB.

Het CPB gaat uit van een toename van het nationaal inkomen van 1,7 procent dit jaar en 1,3 procent in 2026. CPB-directeur Pieter Hasekamp: ‘Het is te vroeg om opgelucht adem te halen, maar de wereldhandel en de Nederlandse economie blijken veerkrachtig.’

Bronnen: ABN-Amro, Rabobank, De Nederlandsche Bank (DNB)

Door: Max Erich, redacteur Economie

Tussen 2030 en 2040 wordt in het scenario van het CPB de 60 procent overschreden. Daarna gaat het hard en kan de overheidsschuld oplopen tot 126 procent in 2060. Een zware belasting voor volgende generaties.

De overheidsschuld als percentage van het nationaal inkomen stijgt geleidelijk naar 50 procent in 2030. Dat is nog exclusief de ‘ingroei’ van extra defensie-uitgaven.

Bronnen: CPB, DNB, ING, Rabobank, ABN-Amro

De Concept-Macro Economische Verkenning 2026 en alle ramingen van het CPB zijn hier terug te vinden.

De CPB-uitgave over de langetermijn-ontwikkeling van de overheidsschuld is eveneens te lezen op de site van het CPB.

DNB was in de voorjaarsraming, met een groei van het bbp van 1,1 procent in 2025 en 0,9 procent in 2026, minder positief gestemd dan het CPB. Ook schreef DNB eerder over de toenemende staatsschuld.

De grote banken zitten met hun ramingen enigszins tussen het CPB en DNB. De raming van ING Research staat hier. Ook Rabobank en ABN-AMRO brachten onlangs nieuwe cijfers uit. Net als het CPB zien zij een veerkrachtige economie.