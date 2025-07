Consumenten worden rijker, maar blijven somber: hoe kan dat?

Bronnen: Centraal Bureau voor de Statistiek, De Nederlandsche Bank

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat het consumentenvertrouwen in juli uitkomt op min 32. Dat is een stijging van 4 punten ten opzichte van de voorgaande maand (juni: min 36). Het vertrouwenscijfer is de optelsom van positieve en negatieve antwoorden van consumenten.

Die consument is dus iets minder negatief. Maar het vertrouwen blijft sterk onder het langjarig gemiddelde. Over de afgelopen tien jaar kwam dit uit op -10.

Het consumentenvertrouwen is opgebouwd uit diverse elementen. Consumenten zijn vooral bezorgd over de economische situatie in de komende twaalf maanden: min 46.

Eigen financiële situatie rooskleuriger

De economische onzekerheid laat onverlet dat huishoudens meer geld op de bank hebben. Volgens De Nederlandsche Bank steeg het totale spaargeld eind mei naar 515 miljard euro, 36 miljard (7,5 procent) meer dan in mei 2024.

Het oordeel over de eigen financiële situatie in de komende 12 maanden is dan ook positiever (min 5) dan in juni (min 8).

De koopbereidheid van consumenten blijft laag (min 19). Consumenten kiezen vooral voor stevige buffers.