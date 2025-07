Nederland dreigt zijn chemieindustrie te verliezen: dit staat er op het spel

Bron: CBS, E-Bridge, ICIS

De afgelopen jaren was sprake van een sterke krimp van de chemische industrie in Nederland. Zowel productie als toegevoegde waarde is gedaald, volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De index van de productie in de chemie lag in 2021 op 100, en belandde daarna in een vrije val. In 2024 daalde de index tot 84,9. Daarmee komt de totale krimp tussen 2021 en 2024 op -15,1 procent.

Ook de waarde die chemiebedrijven toevoegen aan de economie loopt terug. De bruto toegevoegde waarde (tegen basisprijzen) daalde van 2021 tot 2024 met een kwart.

Hogere kosten energie en overcapaciteit

De chemie verbruikt veel energie in haar productieprocessen. Door de oorlog in Oekraïne stegen energieprijzen in 2022 plots tot grote hoogte. Ook viel de gaswinning uit Groningen weg.

Naast duur gas hebben fabrieken in Nederland te maken met relatief hoge elektriciteitsprijzen. Vorig jaar bleek uit onderzoek van E-Bridge, in opdracht van de overheid, dat elektriciteitsprijzen voor industriële grootverbruikers in omringende landen tot wel 66 procent lager liggen.

Chemische industrie krimpt door hoge kosten en lage vraag

Het wegvallen van goedkope energie maakt het voor de chemische industrie in Nederland lastig concurreren. Daarnaast is sprake van wereldwijde overcapaciteit en dalende vraag, volgens internationaal onderzoeksbureau ICIS.

De afgelopen maanden hebben diverse chemieconcerns aangekondigd Nederlandse fabrieken te sluiten. Daaronder fabrieken van Tronox en LyondellBasell/Covestro in Rotterdam en Vynova in Limburg.