Nederlandse basisindustrie dreigt in te storten onder klimaatdruk

In de jaren erna moet de CO 2 -uitstoot verder worden teruggedrongen, om hopelijk rond 2050 op (netto) nul uit te komen – de norm die in 2015 is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs.

In die maatwerkafspraken staat hoe bedrijven hun uitstoot verminderen en hoe de overheid daarbij (financieel) hulp biedt. De overheid hoopt met die afspraken de CO 2 -uitstoot in 2030 met 55 procent te hebben verlaagd ten opzichte van 1990.

Ze zijn niet langer rendabel, en de eigenaren zien er geen brood meer in om de productieprocessen van hun Nederlandse fabrieken aan te passen om de uitstoot van bijvoorbeeld CO2 te reduceren. Zelfs niet met financiële hulp van de overheid. De energiekosten liggen in Nederland simpelweg te hoog.

Hoe slecht het met de industrie gaat, en met de basisindustrie in het bijzonder, blijkt ook uit een brief met een gitzwarte boodschap die demissionair minister Sophie Hermans (VVD) van Klimaat en Groene Groei een dag eerder verstuurde. Daarin legde zij uit dat verduurzaming er voor het gros van de dertig grootste vervuilende bedrijven voorlopig niet in zit. Sterker nog, de kans is groot dat deze bedrijven vertrekken uit Nederland.

Dinsdag om 12.00 uur klonk een minuut lang het Nationaal Industrie Alarm. Werknemers in de industrie maakten lawaai met toeters en alarmen, om aandacht te vragen voor de penibele situatie waarin de Nederlandse industrie verkeert. Het was een gezamenlijk actie van vakbonden FNV en CNV, en werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.

‘Het is een gemiste kans voor Nederland dat bedrijven die bereid zijn om verder te investeren in verduurzaming in ons land, hun plannen uitstellen of verplaatsen naar landen met gunstiger voorwaarden. Dit is de voornaamste oorzaak voor het beperkte resultaat van de maatwerkaanpak. Overheid en bedrijven willen wel, maar het lukt niet zolang de noodzakelijke randvoorwaarden voor investeringsbesluiten ontbreken. Dat helpt het klimaat niet én maakt de Nederlandse economie kwetsbaarder.’ Aldus Hans Grünfeld , algemeen directeur VEMW, kenniscentrum en belangenbehartiger zakelijke afnemers van elektriciteit, gas, waterstof, warmte en water.

In 2019 kwam het tot een ambitieus Klimaatakkoord. Het had als doel de Nederlandse basisindustrie bovenin te laten meedraaien op het gebied van duurzaamheid. Maar zes jaar later is van dat doel nauwelijks iets terechtgekomen.

Eigenaren van energie-intensieve fabrieken zijn terughoudend in het doen van investeringen omdat ze peperduur zijn, mede doordat de energiekosten in Nederland beduidend hoger liggen dan elders in de wereld.

In de regel is het onverstandig om belastinggeld te steken in bedrijven die niet concurrerend zijn. Dat geld kan beter worden besteed aan kansrijke sectoren. Maar helaas is de werkelijkheid weerbarstig. Neem alleen de strategische autonomie. Door alle geopolitieke spanningen is het van belang om ook in Nederland en Europa basisindustrieën overeind te houden.

Het belang van een sterk industrieel ecosysteem

Zoals de chemiesector op industrieterrein Chemelot bij Geleen. De overheid kan er een waterstofnetwerk aanleggen. Hoe meer bedrijven daarop zijn aangesloten, hoe lager de energiekosten voor die bedrijven en hoe groter de kans dat zij alsnog concurrerend opereren.

Maar als Chemelot nog vóór de aanleg van een waterstofnetwerk grotendeels is leeggelopen, kan zo’n netwerk nooit meer kostendekkend worden. Het blijft dus van belang om met bedrijven in de basisindustrie te kijken naar wat nodig is om hen in Nederland te houden.