AOW moet op de schop: dit zijn de mogelijke gevolgen voor u

Het aantal AOW-gerechtigden neemt in de komende twintig jaar toe van 3,7 miljoen naar zo’n 4,7 miljoen. En dat is terug te zien aan de hogere AOW-uitgaven. In 2025 bedragen die 4,7 procent van het nationaal inkomen, in 2040 is dat 5,7 procent.

Door de toenemende vergrijzing stijgen de AOW-uitgaven, en de vraag ligt op tafel hoe die kosten kunnen worden ingedamd. En of dat wel nodig is.

Van het ministerie van Financiën tot het Internationaal Monetair Fonds. Alles en iedereen lijkt de laatste paar weken wel iets te moeten melden over de AOW , het overheidspensioen voor iedereen die in Nederland woont.

Door: Jeroen van Wensen, redacteur Economie

Een van de opties is om ook gepensioneerden AOW-premie te laten betalen. Dat leidt er in de praktijk toe dat de gepensioneerden met een wat hoger aanvullend pensioen meebetalen aan de AOW.

Nu valt op de zeggingskracht van ramingen over meer dan dertig jaar veel af te dingen. Toch wordt het gezien de toename van het aantal AOW’ers ten opzichte van de beroepsbevolking en hun over het algemeen goede inkomens- en vermogenspositie, steeds lastiger om deze groep financieel uit de wind te houden.

Gevoegd bij de hogere uitgaven voor onder meer defensie, loopt de overheidsbegroting bij ongewijzigd beleid compleet uit de rails, raamt de 18de Studiegroep Begrotingsruimte. De staatsschuld loopt volgens de Studiegroep op van 46 procent in 2025 naar 126 procent in 2060.

Want hoe vervelend dat ook mag zijn voor gepensioneerden, de vergrijzing hakt er flink in de komende decennia. Het is terug te zien aan de steeds hogere AOW-lasten en aan de almaar stijgende zorgkosten.

Partijen als de PVV en de SP pleiten al jaren voor een verlaging van de pensioenleeftijd (in 2025: 67 jaar), en dus voor nog hogere AOW-uitgaven. Maar wie durft het aan om de AOW verder te versoberen of de belastingen voor gepensioneerden te verhogen?

Onder verantwoordelijkheid van de het ministerie van Financiën is een lijst opgesteld met mogelijke bezuinigingsmaatregelen. Bezuinigingen op de AOW staan ook op die lijst.

Individualisering van de AOW bespaart miljarden

Een ingrijpende maatregel zou het afschaffen van de alleenstaanden-AOW zijn. Die bedraagt circa 1.600 euro per maand. Die zou in twintig jaar kunnen worden afgebouwd naar het niveau van de ‘gehuwden-AOW’ van circa 1.100 euro per maand.

Of een AOW’er samenwoont of alleen woont, maakt dan niet meer uit. Iedereen krijgt een even hoge uitkering. Deze zogeheten individualisering van de AOW maakt de uitvoering een stuk makkelijker voor de Sociale Verzekeringsbank. En het levert ook nog eens structureel 11 miljard euro per jaar op.

Keerzijde is natuurlijk wel dat de alleenstaande gepensioneerde er gigantisch op achteruit gaat. Zeker als er geen aanvullend pensioen is. Gepensioneerden zonder aanvullend werknemerspensioen, kunnen in die situatie een aanvullende AIO-uitkering aanvragen, de bijstandsuitkering voor gepensioneerden.

Koppelen aan de levensverwachting

Een ander voorstel is het één-op-één koppelen van de AOW-leeftijd aan de stijgende levensverwachting: dit levert structureel 2,8 miljard euro per jaar op.

Nu gaat voor elke 4,5 maand dat Nederlanders naar verwachting langer leven, de AOW-leeftijd met 3 maanden omhoog. Maar dat moet 4,5 op 4,5 worden, zegt ook onder meer het Internationaal Monetair Fonds.

Ook gepensioneerden AOW-premie laten betalen

De 18de Studiegroep Begrotingsruimte roept op om de AOW te fiscaliseren. Het CBS vulde dat bericht aan met cijfers: werd het staatspensioen in 2000 (toen nog in guldens) geheel gedekt uit de AOW-premies, in 2024 was dat nog maar voor minder dan de helft.

In 2000 bedroegen de AOW-uitgaven 19,1 miljard euro en de premie-ontvangsten 20,5 miljard euro. In 2024 bedroegen de AOW-uitgaven 51,9 miljard euro. Daarvan kwam 23,4 miljard euro binnen via AOW-premies, de resterende 28,5 miljard euro kwam vanuit de algemene middelen.

Sinds 2001 is het beleid ingezet om de AOW te fiscaliseren. Kort gezegd werd de AOW-premie bevroren. Door de toenemende vergrijzing dekken de premies sindsdien steeds minder de AOW-lasten. Die worden daarom steeds meer gefinancierd vanuit onder meer de btw, de inkomstenbelasting en de autobelastingen.

De AOW-premie, te betalen door iedereen jonger dan 67 jaar met box 1-inkomen (winst, loon, uitkering), bedraagt 17,9 procent over maximaal 38.441 euro aan inkomen. Dat is, op basis van de cijfers van 2025, jaarlijks maximaal 6.880 euro.

Als het aan de Studiegroep ligt, gaat de AOW-premie voor iedereen gelden. Er is dan geen verschil meer in belastingtarieven voor 67-minners en -plussers. Het levert de schatkist al snel miljarden op, betaald door gepensioneerden met een hoog inkomen.

Wie een goed aanvullend pensioen heeft opgebouwd, gaat dan bijna 7.000 euro meer belasting betalen – afgezien van eventuele fiscale maatregelen om de lastenverzwaring weer wat te verlichten.