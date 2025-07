Het web scheurt: zo slokt AI stilletjes het internet op

Tegelijk verandert het gebruik van het internet ingrijpend. Steeds meer mensen gebruiken kunstmatige intelligentie om informatie te vinden, via AI-chatbots of AI-gegenereerde antwoorden. Die geven direct antwoord, waardoor gebruikers minder vaak doorklikken naar websites.

Bron: Wall Street Journal, The Verge, ZDNet

Door: Sam Verbeek, redacteur Tech

Het open web leunt op een eenvoudige afspraak: je bezoekt een site, de eigenaar van de site toont advertenties of biedt een abonnement, en daardoor kan de website verder worden gevuld.

AI ondermijnt deze overeenkomst. In 2024 verliep 1,3 procent van de desktopzoekopdrachten in de Verenigde Staten via AI. In juni dit jaar was dat al 5,6 procent, meldt Datos, een bureau dat het browsergedrag van miljoenen desktopgebruikers wereldwijd volgt.

Onder mensen die AI al vroeg zijn gaan gebruiken, ligt dat aandeel zelfs op 40 procent.

Websites verliezen veel verkeer door AI-antwoorden

Volgens Similarweb, dat verkeer naar honderd miljoen websites analyseert, daalde het wereldwijde menselijke zoekverkeer in een jaar met 15 procent. Gezondheidssites verloren zelfs eenderde van hun bezoekers. Recensiesites en onderwijs- en wetenschapssites zagen eveneens forse dalingen.

Deze cijfers wijzen op disruptie: het economische fundament van het web wankelt. Websites en merken die niet meebewegen, verliezen hun bestaansrecht.

Klappen voor redacties en mediabedrijven

In mei kondigde Business Insider aan dat het een op de vijf werknemers ontslaat. De nieuwssite zag het zoekverkeer fors dalen, doordat generatieve AI zoals ChatGPT steeds vaker vragen beantwoordt zonder door te linken.

In een interne memo wordt de neergang toegeschreven aan de verschuiving van zoek- en klikgedrag.

Google’s AI-overzichten zetten het web buitenspel

De dreiging komt niet alleen van nieuwe AI-chatbots als ChatGPT en Perplexity, maar ook van de poortwachter van het internet zelf: Google.

Om de concurrentie voor te blijven, beantwoordt Google met zijn eigen AI-overviews steeds vaker direct de vraag, zonder de bezoeker door te sturen naar andere sites. Nog altijd loopt meer dan 90 procent van het internetverkeer via traditionele zoekmachines, maar dat cijfer maskeert dat het aantal klikken, en daarmee de inkomsten, wegvalt.

Volgens Similarweb leidt inmiddels 69 procent van de nieuwsgerelateerde zoekopdrachten niet meer tot een klik. Dat is een stijging van 13 procentpunt in korte tijd.

Open web verandert in gesloten infrastructuur

Het open web verandert daardoor in een meer gesloten infrastructuur: de antwoorden zweven boven de inhoud, terwijl de makers van die inhoud worden overgeslagen.

Voor makers, merken en uitgevers betekent dit een dilemma: meewerken tegen vergoeding, of buitengesloten worden. De eerste tekenen van nieuwe verdienmodellen, zoals microbetalingen per gebruik en licentiedeals, zouden kunnen helpen, maar zijn pril.

Grootste verlies is niet verkeer, maar motivatie

Voorlopig vangen vooral gevestigde websites de klappen op: minder verkeer, minder inkomsten, ontslagen redacties. Maar het grotere verlies zit misschien in die mensen die zouden hebben bijgedragen aan het open web, met een blog, een uitleg, een ervaring, maar dat niet meer doen omdat toch niemand het zal lezen.

Althans, niet op hun website.