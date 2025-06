Waarom huishoudens minder consumeren – ondanks hogere inkomens

Bronnen: CBS, DNB

Huishoudens gebruiken extra inkomsten vaak om hun financiële buffer te versterken. Cijfers van De Nederlandse Bank (DNB) tonen eind april een bedrag van 504,4 miljard euro op spaarrekeningen van Nederlandse huishoudens. Dat is bijna 34,6 miljard (+7,4 procent) meer dan een jaar eerder.

Ondanks stijgende inkomens beoordelen consumenten hun eigen financiële situatie negatief. Dat geldt zowel voor de beoordeling omtrent de situatie in de afgelopen twaalf maanden, als in de komende twaalf maanden.

Dat heeft mede te maken met het lage consumentenvertrouwen . Deze graadmeter van het CBS is zeer negatief. Consumenten houden de hand op de knip door een gebrek aan vertrouwen in de economie.

De stijging van het beschikbare inkomen wordt niet volledig uitgegeven. De consumptie nam volgens het CBS in het eerste kwartaal met 1,3 procent toe.

In 2022 groeide het beschikbare inkomen nauwelijks, doordat de inflatie op recordniveau lag. Sindsdien stijgen de lonen sterk en loopt de inflatie langzaam terug. In 2024 nam het netto reëel beschikbaar inkomen al flink toe. Die trend zet door.

Huishoudens profiteren vooral van hogere lonen voor werknemers. Die stegen in het eerste kwartaal met 6,5 procent.

Het netto reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in het eerste kwartaal van dit jaar gegroeid. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt een stijging van 2,2 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2024.

Bron: Economisch Bureau ABN Amro, CBS, RaboResearch

Door: Max Erich, redacteur Economie

Afgaand op de harde cijfers mogen consumenten best tevreden zijn. In het eerste kwartaal van 2025 groeit de Nederlandse economie met 0,4 procent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2024.

Ook de netto reëel beschikbare inkomens blijven stijgen. Huishoudens houden flink meer geld over.

Desondanks geven consumenten niet heel veel meer uit. De groei in consumptie is vooralsnog niet zo sterk als geraamd door het Centraal Planbureau. Een steeds groter deel van het inkomen wordt aangewend om de spaarrekening te versterken.

Consumentenvertrouwen blijft laag door politieke onzekerheid

Dat heeft te maken met onzekerheid. Het consumentenvertrouwen blijft zeer negatief. Dat is gezien de cijfers niet terecht, maar gezien de politieke onrust wel begrijpelijk. De Amerikaanse president Donald Trump is onvoorspelbaar. De importtarieven van de Verenigde Staten resulteren wereldwijd in lagere economische groei.

De Nederlandse politiek heeft uiteraard geen invloed op het gedrag van Trump. Nationaal beleid is wel een factor als het gaat om consumentenvertrouwen en koopbereidheid. De val van het kabinet helpt daarbij niet.

Beleidswisselingen ondermijnen consumentenvertrouwen

De politieke instabiliteit in de afgelopen jaren resulteert zowel in wisselend als uitblijvend beleid. Dat treft huishoudens. Voorbeelden zijn de wijzigingen in de salderingsregeling en het geschuif met de korting op de motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto’s.

Daar staan zo nu en dan koopkrachtcadeautjes tegenover, maar de onzekerheid blijft. Meer continuïteit in beleid is noodzaak. Alleen dan krijgen huishoudens het vertrouwen om grotere uitgaven te doen. Bijvoorbeeld het verduurzamen van het huis of de aanschaf van een elektrische auto.