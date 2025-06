Tesla-baas Elon Musk sloopt verder: nu ook ruzie met Republikeinen

Bron: Electrek, CNN, X

‘Het Congres maakt Amerika failliet,’ foeterde Elon Musk in een X-post . Later voegde hij daaraan toe : ‘In november volgend jaar ontslaan we alle politici die het Amerikaanse volk hebben verraden.’ Hij verwijst naar de volgende Congresverkiezingen in de Verenigde Staten in november 2026.

Mede dankzij de subsidies was Tesla’s energietak jarenlang zeer winstgevend — en hielp zo om verliezen in andere delen van het bedrijf enigszins te compenseren.

Zo verdwijnt het belastingvoordeel van 7.500 dollar voor elektrische auto’s — een belangrijke steunpilaar voor Tesla in de Verenigde Staten. Ook worden de subsidies geschrapt voor batterijfabrieken in eigen land waarvan Tesla flink profiteerde.

Het is niet de eerste keer dat Elon Musk kritiek uit op het omvangrijke belasting- en bezuinigingspakket van president Donald Trump.

Toch is de toon nu anders: het voor Musk belangrijke Tesla Energy wordt hard geraakt door de nieuwe maatregelen. En juist die divisie is momenteel een van de weinige die nog echt winstgevend is voor de automaker.

Tesla’s energieafdeling is momenteel de snelst groeiende tak van het bedrijf. De divisie bracht 2,73 miljard dollar binnen. Dat is 67 procent omzetgroei in het eerste kwartaal van 2025 vergeleken met een jaar eerder. Het schrappen van belastingvoordelen bedreigt die groei direct. Volgens Tesla brengt dit ook de energiezekerheid van de Verenigde Staten in gevaar.

Tesla verliest terrein In de eerste helft van dit jaar daalde de verkoop van Tesla vrijwel overal. In Europa werd het in april ingehaald door het Chinese BYD, en ook in China en Noord-Amerika is het marktaandeel tanende.

Elon Musk realiseert zich: hij heeft een fout gemaakt

Dat Musk zich nu afzet tegen Trump is op zich logisch. Zijn politieke klus zit erop, en zijn focus ligt weer bij zijn bedrijven. Iets wat, ironisch genoeg, ook Trump zelf geregeld heeft benadrukt: Musk moest zich weer meer met Tesla gaan bemoeien. Maar de plannen van de Republikeinen zijn een bedreiging voor de elektrische-automaker die baat heeft bij groene subsidies.

Dat besef lijkt nu eindelijk ook tot Musk door te dringen: het gaat niet goed met Tesla. En als de Amerikaanse overheid geen subsidies meer verstrekt aan Tesla Energy, dan houdt het bedrijf op termijn minder geld over om te investeren in nieuwe modellen. En juist die nieuwe modellen zijn cruciaal om klanten terug te winnen.

Gekochte politieke invloed blijkt duurkoop

Het lijkt erop dat Musks donatie van 300 miljoen dollar aan Trump, en zijn invloed in de Republikeinse Partij, weinig hebben opgeleverd voor zijn eigen belangen. De nieuwe begroting – goedgekeurd door het door de Grand Old Party gecontroleerde Congres – maakt namelijk veel klimaatmaatregelen van de regering-Biden ongedaan.

Misschien komt Musk wat laat tot dat inzicht, maar beter laat dan nooit. En misschien is het ook een goede les: als CEO van een autobedrijf kun je je beter niet al te nadrukkelijk openlijk mengen in de politiek.