Koersval Porsche duurt voort – positie CEO Oliver Blume onhoudbaar?

Een Schuldschein is een Duits financieringsinstrument, populair bij bedrijven die liever buiten de publieke kapitaalmarkt blijven. Deze is formeel een lening, maar lijkt qua looptijd en structuur sterk op een obligatie.

Ook Porsche raakt op de beurs steeds verder in de problemen. De sportwagenbouwer verloor in een jaar tijd meer dan 40 procent aan waarde .

Tegenvallers in China, importheffingen in de Verenigde Staten en oplopende kosten in Europa maken de winstverwachting onzeker – en de stemming onder investeerders ronduit grimmig.

Door: Robert Smid, redacteur Automotive

Als CEO van zowel Porsche als de Volkswagen Group leidt Oliver Blume twee enorme bedrijven, elk met hun eigen problemen.

Al langer klinkt kritiek op Blume: ‘Hem wordt verweten dat hij te veel hooi op zijn vork neemt,’ schreef de Vlaamse autojournalist Urbain Vandormael eerder op EW en Knack. ‘Is de dubbelrol van Blume nog houdbaar?’

Zelf zou Blume inmiddels overwegen zich te beperken tot zijn functie bij VW, maar de families Porsche en Piëch – nog altijd meerderheidsaandeelhouder – houden vast aan de huidige regeling.

Tegenvallende verkoop, trage introducties en importheffingen

Blume leek aanvankelijk de gedroomde leider voor de autofamilies Porsche en Piëch. Hij leidde Porsche naar een succesvolle beursgang, elektrificeerde het merk voorzichtig, en werd in 2022 op voorspraak van de families gepromoveerd tot CEO van de hele groep.

Hij was het tegenovergestelde van zijn confronterende voorganger Herbert Diess, die sneller wilde innoveren dan VW bleek aan te kunnen.

Maar Blume blijkt ook maar een mens. De verkoop in China – jarenlang de groeimotor van het merk – loopt terug. Softwareproblemen vertragen de introductie van nieuwe modellen.

En de dreiging van Amerikaanse importheffingen zet de marges verder onder druk.

Blume krijgt het steeds drukker

Krachtig leiderschap is nu belangrijker dan ooit. Volgens het Duitse Handelsblatt onderhandelen Duitse automakers, waaronder Volkswagen en Porsche, nu rechtstreeks met de Amerikanen. En dat is nodig ook: in tegenstelling tot BMW en Mercedes, hebben Audi en Porsche geen fabrieken in de Verenigde Staten.

Vrijdag 30 mei vertelde Blume tegen de Duitse krant Süddeutsche Zeitung dat Volkswagen meer grote investeringen wil doen in de Verenigde Staten. Hij noemt de gesprekken van het autoconcern met de Amerikaanse regering ‘eerlijk’ en ‘constructief’. Een dergelijke investering kan betekenen dat Blume mikt op een fabriek in de Verenigde Staten.

Het valt Blume te prijzen dat hij hierin zowel Volkswagen en Porsche vertegenwoordigt, maar hij krijgt het hierdoor alleen nog maar drukker.

Terechte zorgen beleggers Porsche

De bestemming van het geld uit de Schuldschein-lening is vooralsnog onduidelijk, maar vermoedelijk gebruikt Porsche het voor de versnelde ontwikkeling van elektrische modellen. Als dat klopt, beseft het merk eindelijk dat het sneller moet schakelen.

Maar Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer en beleggingspotje.nl, legt aan BNR uit waarom beleggers daar niet blij mee zullen zijn: ‘Het betekent dat er veel meer vreemd vermogen op de balans komt te staan, wat slecht is voor de verhoudingen. Daar houden beleggers niet van.’

Al met al is het logisch dat beleggers zich zorgen maken over Porsche. Blijven de resultaten tegenvallen, dan is de dubbelrol van Blume niet meer houdbaar. Van rust is vooralsnog geen sprake.