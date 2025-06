Olaf Sleijpen volgt Klaas Knot op bij De Nederlandsche Bank

De benoeming heeft lang op zich laten wachten. Waarom de raad van commissarissen en de ministers veel tijd nodig hadden, is nog niet duidelijk. Mogelijk bestond tussen de bank en het kabinet onenigheid over eurobonds.

Sleijpen (54) zit sinds 2020 in de directie van DNB, met onder meer monetaire zaken in zijn portefeuille. In de tien jaar daarvoor was hij directeur van de divisies van DNB die toezicht houden op verzekeraars en pensioenfondsen.

Bron: FD

Door: Jeroen van Wensen, redacteur Economie

Waarom de benoeming deze keer lang heeft geduurd, is dus nog onduidelijk, maar het is wel een teken van onenigheid. Wel is het begrijpelijk dat uiteindelijk is gekozen voor een ervaren DNB’er. Anders dan in 2011 is de Nederlandse financiële sector op orde.

Tijdens de kredietcrisis bleek Nout Wellink , tegenwoordig als bankier in Chinese dienst, ongeschikt voor de functie. Bankreuzen als ABN AMRO en Fortis vielen onder zijn toezicht om en moesten worden genationaliseerd. In 2011 liep de termijn van Wellink af.

In de jaren negentig werkte Sleijpen ook al bij DNB. Hij vertrok in 2001 naar ECB, om adviseur te worden van Wim Duisenberg, de eerste president van die centrale bank. Aansluitend ging Sleijpen aan de slag in de pensioensector. Van 2004 tot 2008 was hij directeur algemeen financieel beleid bij het ABP, het pensioenfonds voor ambtenaren, onderwijzers en militairen.

Limburgse roots en academische achtergrond Sleijpen

Sleijpen groeide op in Schoonbron, in de Limburgse gemeente Valkenburg aan de Geul. Zijn vader werkte bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, zijn moeder was gemeenteraadslid.

Sleijpen studeerde in 1992 cum laude af in economie aan Maastricht University. Aan deze universiteit is hij nog steeds verbonden als hoogleraar in deeltijd. Promoveren deed hij aan de Rijksuniversiteit Groningen, ook in economie.

Wat wordt het salaris van Olaf Sleijpen?

Klaas Knot ontving in 2024 een salaris dat inclusief pensioenpremies en andere vergoedingen uitkwam op 500.000 euro. Dat ligt flink boven het maximum-inkomen van 233.000 euro dat werknemers bij de (semi-)overheid vorig jaar mochten verdienen op grond van de Wet normering topinkomens (WNT).

Voor Knot werd tien jaar geleden een uitzondering gemaakt. Hij hoefde niet te voldoen aan de WNT. Ook voor Sleijpen geldt een uitzondering. Hij gaat 450.000 euro per jaar verdienen.