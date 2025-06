Waarom Mona Keijzer Volkshuisvesting niet in de steek moet laten voor Asiel

Door: Theo van Vugt, redacteur Wonen

Verwarring alom, en dat vraagt om helderheid en doortastendheid. Maar zijn die er nog wel in Den Haag? De woningmarkt is complex, losse maatregelen leveren te weinig op of werken averechts. Het is zaak om in samenspraak met de spelers op de markt tot acties te komen die hout snijden.

Niemand die het weet. De onzekerheid op het departement is in elk geval heel groot. Tegelijk zijn de problemen nog altijd groot met stikstof , de afnemende nieuwbouw en de enorme tekorten aan bouwgrond en werkhanden in de bouw. Ook al wil iedereen die nieuwe huizen, het lukt gewoon niet.

Er is inmiddels een wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting , dat eind deze maand moet worden behandeld in de Tweede Kamer, en daarnaast liggen er aanpassingen op de Wet betaalbare huur klaar, die de beleggers een beetje blij moeten maken. Keijzer wil op zijn minst meer zeggenschap over waar te bouwen, en zij kan bezwaarprocedures beperken. Komen de wetsvoorstellen ongeschonden door de Tweede Kamer met een PVV op oorlogspad?

Demissionair minister Keijzer van Volkshuisvesting trok het voorstel meteen terug toen de PVV het kabinet verliet. Pijnlijk was vooral dat het vertrouwen in de overheid als betrouwbare partner schade opliep.

De bevriezing van de huren was ondoordacht en bezorgde corporaties veel problemen. De PVV had haar bedongen, maar niet echt nagedacht over de gevolgen. De corporaties waren des duivels . Zij berekenden dat ze veel minder huizen konden bouwen, doordat ze minder konden lenen en verduurzamen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte onlangs bekend dat in de eerste drie maanden van dit jaar 12.500 nieuwe bouwvergunningen werden afgegeven, ongeveer 3.500 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een daling van 22 procent. En er wordt in dit land geen huis gebouwd zonder vergunning.

De daling van het aantal bouwvergunningen is ‘een voorbode voor nog minder nieuwbouwhuizen’, zegt voorzitter Arno Visser van Bouwend Nederland in een reactie. ‘Deze cijfers schetsen een sombere toekomst voor iedereen die naarstig op zoek is naar een huis.’

Stikstof en personeelstekort zetten rem op woningbouw

Bouwend Nederland wijst vooral naar de stikstofproblemen in Nederland. Volgens de organisatie hebben vier provincies door deze problematiek hun vergunningenloket gesloten. ‘Uit ons eigen onderzoek bleek al dat de bouw van 244.000 woningen op de tocht staat vanwege stikstof,’ zegt Visser. Vooralsnog is er geen oplossing voor dit stikstofprobleem.

Het CBS meldt verder dat ondernemers in de bouwsector de meeste last hebben van een tekort aan medewerkers. Acht op de tien bouwers kampen met personeelstekorten. Bijna eenderde van de bouwondernemers geeft aan daarom de productie te beperken. Dat aandeel is in geen enkele bedrijfstak zo hoog, aldus het CBS. Voorlopig komt daar ook geen oplossing voor.

Geen stroom, geen grond: bouwers raken klem in systeem

Vaak veroorzaakt ook de krapte op het stroomnet vertraging. Bouwen in weilanden klinkt simpel, maar is heel erg duur, omdat er wegen en vooral een stroomnet moeten worden aangelegd. Op sommige plekken moeten bouwers maanden of nog langer wachten op een stroomaansluiting. Aedes, de koepel van woningcorporaties, vindt netcongestie zelfs het grootste probleem bij de bouw van nieuwe huizen. Ook dit probleem is niet snel opgelost.

Woningcorporaties, bouwers en projectontwikkelaars hebben bovendien herhaaldelijk aangegeven dat zij onvoldoende betaalbare bouwgrond zien voor hun nieuwbouwplannen. Ze willen daarom dat de overheid beroepsprocedures korter laat duren en dat de provincies en het Rijk meer zeggenschap opeisen bij de huizenbouw.

Dat wordt geregeld in de Wet versterking regie volkshuisvesting, waarvan onduidelijk is hoe de Kamer erop reageert. De krapte betekent in elk geval hoge grondprijzen, en dat belemmert veel bouwers in hun plannen.

Dure grond, uitgeputte transformatie: impasse compleet

Een voorbeeld: in Zuid-Holland lagen de kavelprijzen in 2024 ruim 117 procent hoger dan in 2015. Gemeenten willen de prijzen ook niet verlagen, want ze hebben de inkomsten nodig om alle andere taken te financieren die ze in de loop der tijd erbij hebben gekregen. Kortom, ook hier is sprake van een impasse.

Een tijdje konden kantoren en andere gebouwen worden omgevormd tot woonruimte, maar het laaghangende fruit is hier wel geplukt, zegt bouwhoogleraar aan TU Delft Peter Boelhouwer. Dus transformatie levert evenmin veel op.

Middenhuur krimpt, flexibiliteit verdwijnt van de markt

Met de Wet betaalbare huur – en het creëren van het nieuwe segment middenhuur – zijn veel beleggers uit de verhuurmarkt gestapt. Dit zogenaamde uitponden is nog niet voorbij. Op zich is het goed nieuws voor starters, want daarmee komen goedkopere huurhuizen op de koopmarkt. Maar vaak zijn er toch twee inkomens nodig om zo’n huis te kopen.

Een laatste probleem is dat er een flexibele schil van huurhuizen verdwijnt. Mensen die willen gaan huren vanwege een nieuwe baan of scheiding, kunnen nergens meer terecht. Dat verhoogt de druk op de huizenmarkt.