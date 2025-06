Iedereen wil elektrische bussen, maar waarom wankelt Ebusco dan?

Bron: NRC

Het rommelt weer bij de Deurnse bussenbouwer Ebusco. De aandeelhoudersvergadering die voor vandaag, maandag 16 juni, stond gepland, is uitgesteld, ontdekte NRC.

De reden is dat de accountant de jaarrekening nog niet heeft goedgekeurd. Geen goed teken. Ook is CEO Christian Schreyer na bijna tien maanden alweer opgestapt, officieel wegens gezondheidsproblemen.

Ebusco rolt van de ene crisis in de andere, terwijl de toekomst van het bedrijf zeer onzeker is.

Waardoor Ebusco in de moeilijkheden kwam

Ebusco is in 2012 opgericht door rallycoureur Peter Bijvelds. In het begin ging het goed met het bedrijf, wat Bijvelds vertrouwen gaf. Hij wist voor zijn elektrische stads- en streekbussen klanten uit heel Europa te strikken, waaronder Connexxion, Deutsche Bahn en Keolis. Ook verplaatste Bijvelds de productie van China naar het Noord-Brabantse Deurne. Koning Willem-Alexander opende de fabriekshal. In 2021 ging Ebusco naar de Amsterdamse beurs.

Maar in 2022 begonnen de moeilijkheden. Ebusco kampte met productieproblemen, onder meer door tekorten aan onderdelen en personeel. Het bedrijf kwam daardoor leveringsafspraken niet na, wat leidde tot geannuleerde bestellingen. Zo trok vervoerder Qbuzz een grote order terug.

Het bedrijf raakte in geldnood. De omzet daalde van 102 miljoen euro in 2023 naar bijna 11 miljoen euro in 2024. Vorig jaar leed Ebusco een verlies van 200 miljoen euro. Investeerders moesten het bedrijf meer dan eens redden.

Oprichter Bijvelds stapte in 2024 terug als CEO, waarna diverse wisselingen volgden in de top. Op een aandeelhoudersvergadering in 2024 noemde beleggersvereniging VEB de plannen van Ebusco een ‘fata morgana’.