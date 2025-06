China dumpt goederen op de Europese markt: hoe kan de Europese Unie zich verdedigen?

Bronnen: Eurostat, Federal Reserve System, National Bureau of Statistics of China, Insight EU Monitoring

De importtarieven, ingesteld door president Donald Trump, zijn steeds meer een rem op de ‘westerse’ industrie.

In het eerste kwartaal was nog sprake van groei, ten gevolge van voorraadopbouw. Anticiperend op de Amerikaanse importheffingen werd extra geproduceerd. Nu komen de cijfers voor april en mei binnen, de eerste maanden sinds Liberation Day (2 april 2025), toen Trump de eerste heffingen aankondigde. Die cijfers zijn minder rooskleurig, zeker in Europa en de Verenigde Staten.

Industriële cijfers uit zowel de EU als VS vielen tegen

Cijfers over de industriële productie in de Europese Unie over april tonen een flinke daling ten opzichte van maart. Wel is nog sprake van een heel lichte stijging (+0,6 procent) ten opzichte van april 2024.

De Verenigde Staten gaven afgelopen week cijfers vrij over mei. Ook die vielen tegen. De productie nam ten opzichte van de vorige maand (april) met 0,2 procent af. Ten opzichte van vorig jaar mei groeide de output met 0,6 procent.

Naast de Europese Unie en de Verenigde Staten heeft de industrie in het Verenigd Koninkrijk, Canada en Mexico het ook zwaar.

Industrie China opmerkelijk weerbaar

Intussen toont de Chinese industrie zich weerbaar. In mei steeg de industriële productie met 0,6 procent ten opzichte van april. Vergeleken met vorig jaar mei klom de productie met 5,8 procent.

De groei van China kan deels worden toegeschreven aan de enorme thuismarkt. Daarnaast exporteert het land meer goederen naar Europa, nu de Amerikaanse markt is ‘geblokkeerd’. De Europese Commissie is niet blij met deze ‘dumping’-methoden. Brussel vreest dat China Europese markten overspoelt met goederen.

Daarnaast beperkt China de export van enkele cruciale grondstoffen en zeldzame aardmetalen. Dit is een reactie op de importtarieven van de Verenigde Staten, maar treft ook Europa. Onder meer autoproducenten dreigen in de problemen te komen.