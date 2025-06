Waarom deze lelijke BYD de VW Kever van nu is

Hoewel de Dolphin Surf in Europa als nieuw wordt gepresenteerd, is het model in China al sinds 2023 op de markt onder de naam BYD Seagull. Daar verkocht BYD inmiddels bijna een miljoen exemplaren.

Daarnaast is het gebrek aan laadmogelijkheden aan huis voor veel mensen een belangrijke reden om niet over te stappen.

Dit is vooral van groot belang voor de acceptatie van elektrische auto’s in verstedelijkte omgevingen en landen met een goede laadinfrastructuur. Diverse keren bleek uit onderzoek dat de hoge aanschafprijs van elektrische auto’s de belangrijkste hindernis is voor groei van het aantal verkochte exemplaren.

Daarmee voert het Chinese merk de druk op in het segment van compacte auto’s. Eindelijk kosten kleine elektrische auto’s bijna evenveel als benzineauto’s in hetzelfde segment. Dat segment domineerde jarenlang de verkoopcijfers op de Europese markt.

BYD zet vanaf juni ook zijn kleinste en goedkoopste model in Europa in. De prijs van de Dolphin Surf zal 22.990 euro bedragen.

Bron: Forbes, Bloomberg, Financial Times

Door: Robert Smid, redacteur Automotive

Afgelopen jaren deed zich een kaalslag voor in het aanbod van Europese compacte auto’s. Opel, Volkswagen, Renault, Peugeot en Citroën haalden de afgelopen jaren de kleinste modellen uit het assortiment. En dat terwijl ze traditioneel altijd dominant waren in dit segment.

Dat wil niet zeggen dat de Europese consument ze niet wil: de Kia Picanto en Hyundai i10 behoren bijvoorbeeld steevast tot de best verkochte auto’s in Europa.

Wat is er dan aan de hand? Om het simpel te zeggen: de winstmarges waren te laag voor Europese merken om er echt serieus geld mee te verdienen.

BYD presenteert de Dolphin Surf

Toch ziet BYD nu dus wél brood in de compacte auto. En lanceert het met de Dolphin Surf nu ook in Europa en het Verenigd Koninkrijk een compacte, betaalbare elektrische auto (vanafprijs 23.000 euro).

En dat is goed verklaarbaar. Juist in verstedelijkte omgevingen, waar mensen gemiddeld minder kilometers rijden en waar doorgaans een goede elektrische infrastructuur beschikbaar is, zou er ook voor compacte elektrische auto’s een grote markt moeten zijn.

Vooral de doelgroep die auto’s koopt om vlot en goedkoop van A naar B te komen zonder veel poespas, krijgt daarmee eindelijk een elektrisch alternatief.

Prijs elektrische auto’s te hoog voor brede acceptatie

Die daling van consumentenprijzen voor elektrische auto’s is hard nodig. Want op dit moment stokt de acceptatie van elektrische auto’s. Cijfers van de ANWB laten zien waarom: de aanschafprijs is te hoog.

Bij kleine auto’s is het prijsargument belangrijker dan bij grote auto’s. Bovendien is de compacte elektrische auto nog lastiger winstgevend te maken.

De marges in dit segment zijn bijzonder klein — en dure batterijen maken het lastig om modellen tegelijk betaalbaar te maken. Daarnaast heeft een kleine auto minder ruimte voor een groot batterijpakket.

Het elektrische aanbod in het compacte segment heeft daarom lang stilgestaan en bevat eigenlijk alleen nog nicheproducten als de Dacia Spring, Citroën ë-C3, Fiat Grande Panda, Hyundai Inster, Dongfeng Box en Leapmotor T03.

Meer kleine elektrische auto’s

Toch lijkt het segment voor kleine elektrische auto’s zich eindelijk uit te breiden.

Volkswagen werkt aan een eigen tegenhanger – de ID.1 – maar die wordt pas over enkele jaren op de markt verwacht en lijkt veel te duur te worden.

Ook Renault heeft plannen om zijn nieuwe elektrische Twingo in 2026 te lanceren.

Merken als Citroën, Renault en Dacia hebben inmiddels ook hun eigen compacte elektrische modellen aangekondigd, waarmee ze hopen de concurrentie aan te kunnen.

Batterijen worden goedkoper

Analisten verwachten bovendien dat de prijzen nog verder kunnen dalen, nu fabrikanten overstappen op goedkopere batterijtypes, zoals lithium-ijzerfosfaat.

Ook Renault en Volkswagen gebruiken (Chinese) technische expertise en onderdelen om de ontwikkeling van nieuwe compacte elektrische auto’s te versnellen en goedkoper te maken.

Prijzenoorlog op komst

Tegelijk verhogen Chinese merken hun lokale productie in Europa om invoerheffingen te omzeilen. Zo heeft BYD grote plannen in Hongarije.

Ook Chery (samen met het Spaanse Ebro-EV Motors in een oude Nissan-fabriek in Barcelona) en Leapmotor (met Stellantis in Polen) zijn al begonnen met de productie van auto’s in Europa. SAIC (de producent van MG) en Xpeng zoeken nog fabrieken in Europa.

De Europese prijzenslag lijkt daarmee pas net begonnen.

BYD zelf zegt nog geen prijsoorlog te verwachten in Europa. Maar vicevoorzitter Stella Li waarschuwt wel voor de situatie in eigen land. ‘Dit is niet houdbaar,’ stelt ze over de Chinese markt. ‘Het is zeer extreme, stevige concurrentie.’

Dolphin Surf als Model T van het elektrische tijdperk?

Een scherpe, goed functionerende compacte klasse kan de elektrificatie versnellen. Er valt voor BYD met de Dolphin Surf veel te winnen. Het model heeft de potentie om de Ford Model T van het elektrische tijdperk te worden – de auto die autorijden betaalbaar maakte.