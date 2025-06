Apple was onaantastbaar, maar kraakt nu aan alle kanten

Dat is niet de enige tegenvaller voor Apple. Sterker, ze stapelen zich in 2025 op. Regelgevers hakken in op het verdienmodel, echte productinnovatie blijft uit en op het gebied van AI dreigt Apple de aansluiting te verliezen.

Trump wil daar niet meer in meegaan. Zijn boodschap is duidelijk: niet van China naar India, maar van China naar de Verenigde Staten.

De iPhone, met afstand ’s werelds populairste telefoon, wordt grotendeels in China geproduceerd. Toen Trumps handelsoorlog met China begon, bracht Apple een deel van de eindmontage over naar India — niet als strategische koerswijziging, maar om Amerikaanse importheffingen te omzeilen.

‘De beperkingen van (AI-assistent) Siri zijn pijnlijk duidelijk in vergelijking met de gespreksvaardigheden van assistenten die draaien op ChatGPT. Apple moet zijn AI-ontwikkeling versnellen om concurrerend te blijven.’ – Nilay Patel, hoofdredacteur van nieuwssite The Verge

Door: Sam Verbeek, redacteur Tech

Tijdens Trumps eerste presidentschap was Apple-CEO Tim Cook een uitzondering: een techleider die wél tot het Witte Huis doordrong.

Terwijl andere Silicon Valley-bonzen ruzieden met de president, wist Cook Apple buiten de Chinese importheffingen te houden — en verwierf hij de reputatie van Trump-fluisteraar.

Trump zelf noemde hem ‘Tim Apple’.

Trumps productieoorlog zet Apple klem

Dat krediet is nu verdwenen. Trump lijkt persoonlijk iets tegen Apple te hebben, en Apples toeleveringsketen, die onder Cooks leiding tot in de perfectie werd verfijnd, zou weleens het voornaamste slachtoffer kunnen worden.

Een volledige verhuizing van de iPhone-productie naar de Verenigde Staten zou volgens een topman binnen het bedrijf leiden tot toestellen van meer dan 3.000 dollar per stuk. Een onbetaalbaar scenario.

Analisten vermoeden dat Apple achter de schermen lobbyt en mogelijk extra Amerikaanse investeringen overweegt om Trump te temperen, maar tot dusver is er geen officiële mededeling daarover gedaan.

Apples verdienmodel kraakt onder toezicht

Intussen ligt ook Apples tweede pijler onder vuur: het App Store-model.

Onder Cook zette Apple stevig in op diensten: software, abonnementen en vooral de App Store. Die was jarenlang een goudmijn. Apple hield tot 30 procent in op elke aankoop via apps uit de App Store.

Hoeveel die App Store precies oplevert, maakt Apple zelf niet bekend — in de jaarcijfers worden die cijfers niet uitgesplitst. Maar volgens analisten is het een winstmotor van formaat: de App Store zou verantwoordelijk zijn voor zo’n 15 tot 20 procent van Apples totale nettowinst.

Regelgevers forceren toegang tot gesloten App Store

Maar dat model brokkelt af. In de Verenigde Staten kreeg gameontwikkelaar Epic Games deels gelijk in een rechtszaak tegen Apple, die draaide om het recht van ontwikkelaars om hun eigen betaalsysteem te gebruiken binnen apps. Epic had in zijn populaire game Fortnite een directe betaaloptie toegevoegd om de commissie aan Apple te omzeilen.

Apple verwijderde daarop de app uit de App Store, waarna Epic naar de rechter stapte. Die oordeelde dat Apple ontwikkelaars moet toestaan om gebruikers te wijzen op alternatieve betaalmogelijkheden. Een fundamentele aantasting van het verdienmodel.

In Europa dwingt de nieuwe Digital Markets Act tot dezelfde concessies. Deze wet verplicht Apple om zijn machtspositie als poortwachter van de App Store op te geven. Concreet betekent dit dat Apple andere betaalsystemen en appwinkels moet toelaten op zijn apparaten, iets wat tot voor kort ondenkbaar was.

De magie van productinnovatie blijft uit

Op het gebied van hardware is het opvallend stil. De Apple Watch uit 2015 en de AirPods uit 2016 zijn onmiskenbare succesnummers, maar dus bijna tien jaar oud. Sindsdien heeft Apple geen enkel toonaangevend product op de markt gebracht dat het succes van de iPhone of iPod benadert.

De HomePod, bedoeld als slimme spil in huis, kampt met technische mankementen en beperkte adoptie. In 2024 had Apple wereldwijd slechts 10 tot 15 procent aandeel in de smartspeakermarkt, tegenover 20–25 procent voor Google Nest en 40 procent voor Amazon Alexa.

Die achterstand komt niet uit de lucht vallen. Google en Amazon koppelen hun speakers aan geavanceerde vormen van kunstmatige intelligentie. Apple daarentegen vertrouwt nog altijd op Siri — een stemassistent die inmiddels vooral uitblinkt in kunstmatige domheid.

Juist in stemassistentie wordt zichtbaar hoever Apple achterloopt op het gebied van AI.

Apple mist aansluiting in de AI-wedloop

Op vragen over AI-integratie in Siri tijdens de laatste kwartaalpresentatie reageerde Tim Cook dan ook defensief: ‘We zullen het pas uitbrengen als het klaar is. En het moet voldoen aan onze hoge standaard.’

Volgens nieuwsplatform Bloomberg spreken Apple-ingenieurs intern van een ‘crisis’. Sommige AI-functies zijn nog maanden verwijderd van release. Het bedrijf beschikt over minder AI-specialisten, minder trainingsdata en minder rekenkracht dan zijn rivalen.

Waar wél aan AI-hardware wordt gewerkt, is bij OpenAI. En om het allemaal nog pijnlijker te maken: dat doet Sam Altman samen met voormalig Apple-ontwerper Jony Ive, de man achter de iPhone, de Mac en de Apple Watch.

De toekomstvisie, ooit een van Apples sterke punten, wordt nu elders ontwikkeld.

Apple verliest de regie over zijn eigen tempo

Toch zou het een vergissing zijn Apple al af te schrijven. De iPod was niet de eerste mp3-speler, de iPhone niet de eerste smartphone. Maar toen Apple toesloeg, was het spel gespeeld. Achter de schermen werkt het bedrijf aan eigen chips, privacy-gerichte AI en nieuwe interfaces.

Apple vertrouwt al jaren op finesse en timing. Maar dit keer bepaalt het bedrijf niet zelf het tempo, en de tijd begint te dringen. Ook voor ‘Tim Apple’.