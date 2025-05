Zijn Nederlandse pensioenfondsen echt ‘de slechtste beleggers ter wereld’?

Bron: Finnish Centre for Pensions

Ook over langere periodes blijven ABP en PFZW achter. Gemeten over vijftien jaar behaalde het Noorse Oliefonds een rendement van iets meer dan 8 procent. ABP zat net onder de 4 procent.

Het Finse bureau voor pensioenonderzoek (in het Fins: Eläketurvakeskus) heeft een overzicht gemaakt van de rendementen van 24 pensioenfondsen uit onder meer de Verenigde Staten, Canada, Japan, Finland, Nederland en Noorwegen. Met de voor Nederland vervelende uitkomst dat de pensioenfondsen ABP (voor ambtenaren en onderwijzers) en PFZW (voor medewerkers in de zorg) onderaan bungelen.

Door: Jeroen van Wensen, redacteur Pensioenen

De achterblijvende rendementen van ABP en PFZW houden niet zozeer verband met verkeerde beleggingskeuzes, zo blijkt uit het onderzoek. Wat de fondsen parten speelt, is de hoge Nederlandse inflatie. Die was vorig jaar in Nederland 4,1 procent, en bijvoorbeeld in Zweden 0,8 procent. Een pensioenfonds in Zweden heeft daardoor alleen al een voor inflatie gecorrigeerd rendement dat vele procentpunten hoger ligt.

Daarnaast zijn de rendementen teruggerekend naar lokale valuta. Veel geld wordt belegd in Amerikaanse aandelen. Vorig jaar daalde de Zweedse kroon met meer dan 6 procent ten opzichte van de dollar, terwijl de euro net geen 4 procent omlaagging. Ook dat verschil vertroebelt de vergelijking.

Bovendien zijn er grote verschillen in pensioensystemen: het Noorse Oliefonds heeft kort gezegd de opdracht zo veel mogelijk rendement te halen. Het ABP moet nagenoeg gegarandeerde pensioenen uitkeren. Dat zijn twee verschillende beleggingstaken met verschillende risicoprofielen, en daardoor twee onvergelijkbare zaken.

Op basis van dit onderzoek valt daarom niet te concluderen dat Nederlandse pensioenfondsen slechte beleggers zijn.